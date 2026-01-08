Как се различава диабетът при мъжете от този при жените

Диабетът засяга над 537 милиона възрастни по света, като прогнозите сочат, че до 2045 година броят им ще достигне 783 милиона.
Въпреки че глобалното разпространение на заболяването е малко по-висока при мъжете, начинът, по който се проявява и засяга двата пола, показва значителни различия.
Диабетът при мъже и жени има различни рискови фактори, симптоми и усложнения, което прави персонализирания подход към профилактиката и лечението изключително важен.
Кой е по-засегнат: Статистика и рискови фактори
Диабет при мъже: По-ранно начало, по-нисък ИТМ
Световните данни показват, че приблизително 17,7 милиона повече мъже отколкото жени, страдат от диабет. Мъжете обикновено се диагностицират на по-ранна възраст и при по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ) в сравнение с жените.
Според изследвания, диабет тип 2 е по-често срещан при мъжете, особено на възраст между 35 и 54 години, и то при много по-нисък среден индекса на телесна маса.
Едно от обясненията за това е ролята на тестостерона. Ниските нива на този хормон при мъжете са свързани с увеличен риск от диабет тип 2. Намаленият тестостерон води до повишено натрупване на висцерална мастна тъкан около органите, което пряко корелира с инсулинова резистентност.
Диабет при жени: По-голяма тежест от рискови фактори
При жените обаче рисковите фактори при диагностицирането на диабет тип 2 са по-изразени, особено що се отнася до затлъстяването. Изследванията показват, че психосоциалният стрес играе по-важна роля в риска от диабет при жените.
Дамите преживяват по-големи хормонални промени през целия си живот поради репродуктивни фактори – менструален цикъл, бременност и менопауза. Тези промени влияят негативно върху действието на инсулина, правейки контрола на кръвната захар по-труден.
Гестационният диабет (диабет по време на бременност) се счита за най-значимия рисков фактор за прогресия към диабет тип 2 при жените. Освен това менопаузата увеличава кардиометаболитен рисков профил на жените, допълнително повишавайки риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания.
Хормони и диабет: Как полът влияе на метаболизма
Тестостеронът при мъжете
Тестостеронът е андрогенен хормон, жизненоважен за мъжките полови белези, развитието на мускулите, гласовите промени и производството на сперматозоиди. При мъжете ниските нива на тестостерон са свързани с:
- Увеличено натрупване на висцерална мастна тъкан
- Повишен риск от диабет тип 2
- Загуба на мускулна маса
- Увеличено съхранение на мазнини
Според проучванията, един от всеки шест мъже има ниски нива на тестостерон, което води до драматично увеличение на риска от диабет.
Женските хормони и кръвната захар
При жените ситуацията е обратна – високите нива на тестостерон (макар и в много по-малки количества от мъжете) са свързани с по-голям риск от диабет.
Хормоналните промени по време на менструалния цикъл, бременността и менопаузата правят контрола на кръвната захар по-непредсказуем и труден за управление. Жените със синдром на поликистозните яйчници – състояние, което засяга хормоналния баланс, са изложени на по-висок риск от диабет тип 2.
Симптоми и усложнения: Различия между половете
Общи симптоми
Повечето симптоми на диабета са еднакви при мъжете и жените:
- Постоянна жажда
- Честа нужда от уриниране
- Умора и замаяност
- Необяснима загуба на тегло
Специфични симптоми при мъжете
- Загуба на мускулна маса
- Генитална кандидоза (гъбична инфекция)
- Еректилна дисфункция – около 45% от мъжете с диабет развиват това усложнение поради увреждане на нервите, мускулите и кръвоносните съдове
Специфични симптоми при жените
- Генитални гъбични инфекции
- Инфекции на пикочните пътища
- Синдром на поликистозните яйчници
Усложнения: Жените са с по-висок риск от сърдечни заболявания
Сърдечно-съдови рискове при жените
Едно от най-значимите различия в диабета при двата пола е въздействието върху сърдечното здраве. Според проучвания, жените с диабет са с 4 пъти по-висок риск от инфаркт в сравнение с мъжете с диабет.
Изследване, публикувано в научното списание Diabetologia, показва, че жените с диабет тип 2 имат по-голям относителен риск от сърдечно-съдови заболявания и смъртност в сравнение с мъжете.
Усложнения при мъжете
Въпреки че жените са с по-висок риск от сърдечни заболявания, мъжете са изложени на по-висок риск от други усложнения:
- Усложнения на краката и ходилата (периферна невропатия, язви, ампутации) – 47% по-висок риск
- Бъбречни усложнения – 55% по-висок риск
- Диабетна ретинопатия (увреждане на зрението) – 14% по-висок риск
Според дългосрочно проучване, публикувано в Journal of Epidemiology & Community Health, тези полови различия в процентите на усложненията не зависят от продължителността на заболяването.
Други усложнения при жените
Жените с диабет са по-склонни да развият:
- Депресия – жените с диабет имат по-високи нива на депресия
- Невропатия (нервна болка)
Комбинацията от диабет и менопауза може да доведе до допълнително повишаване на кръвната захар, покачване на тегло и проблеми със съня, което още повече влошава съществуващите здравословни проблеми.
Въпреки значителните различия в проявите на диабета между мъжете и жените, настоящите медицински препоръки не предоставят информация за специфични за пола или чувствителни към пола стратегии за превенция и управление.
Персонализираният подход към превенцията, диагностиката и лечението е от решаващо значение за подобряване на здравните резултати и двете групи.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
