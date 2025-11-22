Ново проучване установява, че повечето хора с диабет са отворени към съществени промени в диета си, ако това може да помогне за превенция или контрол на заболяването.

Проучване, проведено от Комитета на лекарите за отговорна медицина и Morning Consult в САЩ, установява, че 65% от възрастните биха обмислили да приемат нискомаслена, растително базирана диета, ако техният лекар я препоръча, пише Health Line.

Готовност за промяна, но объркване относно най-добрия подход

Проучването обхваща 2,203 възрастни, целейки да оцени осведомеността за хранителните подходи за превенция и управление на диабет тип 2, както и готовността за опитване на растително базирани хранителни режими.

Снимка: Pexels

Макар че много хора знаят, че консумацията на повече зеленчуци и плодове може да намали риска от диабет, значително по-малко са наясно, че нискомаслен, растително базиран хранителен модел може да помогне за превенция или дори обръщане на заболяването. Всъщност само около 1 от 5 анкетирани разпознават тази връзка.

Още по-тревожно е, че половината от възрастните, които говорят с лекарите си за диабет, смятат, че нисковъглехидратната диета е най-добрият подход.

Растителната диета помага за намаляване на риска от диабет

Изследванията, цитирани от Комитета на лекарите, показват, че нисковъглехидратните диети, базирани на животински продукти, са свързани с повишен риск от диабет тип 2.

По-конкретно, диетите с акцент върху животински протеини и наситени мазнини са свързани с 35% по-висок риск от развитие на диабет тип 2, като този риск се повишава до 39%, ако диетата минимизира приема на пълнозърнести храни.

Експертите обясняват, че консумацията на по-малко определени видове мазнини, особено от животински продукти, пържени храни и мазнини, позволява на инсулина да работи по-ефективно.

При диабет тип 2 инсулиновата резистентност възниква, когато мазнини се натрупват вътре в мускулните и черния дроб клетки, предотвратявайки глюкозата да излезе от кръвния поток и да влезе в клетките, където се използва за енергия.

Десетилетия клинични изследвания показват, че нискомаслените, растително базирани диети, които не ограничават здравословните въглехидрати, могат да бъдат полезни за хора с диабет тип 2.

Снимка: Canva

В едно 22-седмично проучване 99 участници следват или нискомаслена веган диета без ограничения на калориите или непреработените въглехидрати, или стандартната препоръчителна диета.

Резултатите показват, че 43% от веган групата успявасст да намалят или преустановят лекарствата си за диабет, в сравнение със само 26% от групата на АДА. Веган групата също изпитва по-големи подобрения в телесното тегло, HbA1c и LDL холестерола.

Как да започнете с растително базирана диета

Не е необходимо да ставате веган, за да се възползвате от предимствата на растително базираната диета, казва Мелани Мърфи Рихтер, регистриран диетолог.

Снимка: DELL-E

Прекомерната консумация на животински протеин, особено червено и преработено месо, може да повиши IGF-1, растежен фактор, свързан с ускорено клетъчно стареене и по-висок риск от диабет.

"Намирането на правилния баланс чрез приоритизиране на растителни протеини като боб, леща или ядки и използване на по-малки порции висококачествени животински източници като риба и екологично отгледано, месо, може да помогне за защита както на метаболитното, така и на хормоналното здраве," обяснява тя.

Практични съвети за начало

Доун Менинг, регистриран диетолог и сертифициран специалист по грижи и обучение при диабет, предлага прост начин да добавите повече растителни храни в живота си — опитайте "Понеделник без месо" веднъж седмично, след което постепенно добавяйте повече дни.

"Търсете вегетариански рецепти, които са лесни за приготвяне и звучат привлекателно за вас," каза тя, подчертавайки, че зеленчуците не трябва да бъдат скучни.

Снимка: Canva

Можете също така постепенно да заменяте по един животински продукт наведнъж, например соево или бадемово мляко вместо краве.

"Постепенно се отдалечавайте от животинските храни и направете растенията звездата на ястието," съветва Менинг.

Почти половината от анкетираните заявяват, че достъпът до онлайн база с рецепти или редовно ръководство от диетолог са много полезни за успеха им с растително базирана диета за контролна диабета.

Новите данни показват обнадеждаваща готовност за промяна сред хората с диабет или в риск от него. Въпреки това, съществува ясна нужда от по-добро образование относно ползите от растително базираните диети.

Докато заблудата за нисковъглехидратните диети продължава да доминира, научните доказателства последователно сочат към нискомаслените, растително базирани хранителни модели като ефективен подход за превенция и управление на диабет тип 2.

Добрата новина е, че не е необходимо да правите радикални промени веднага. Малки стъпки като ден без месо или постепенното заменяне на животински продукти с растителни алтернативи могат да бъдат началото на трансформация в здравето ви.

Ако имате диабет или сте в риск от него, разговорът с вашия лекар или диетолог относно растително базирана диета може да бъде важна стъпка към по-добро управление на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.