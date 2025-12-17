Представете си, че изведнъж губите усещане в краката си, не можете да усетите дали стъпвате върху горещ пясък или остър предмет.
За милиони хора с диабет това не е хипотетичен сценарий, а ежедневната реалност на диабетната невропатия. Според статистиката до 50% от всички диабетици развиват някаква форма на нервно увреждане през живота си.
Диабетната полиневропатия е едно от най-честите и потенциално инвалидизиращи усложнения на диабета. Разберете какво точно представлява това състояние, как се развива, кои са ранните симптоми и как може да се предотврати или забави прогресията му.
Какво представлява диабетната полиневропатия?
Диабетната невропатия е тип увреждане на нервите, което възниква при хора с диабет. Тя се развива, когато продължително високите нива на кръвната захар (хипергликемия) увреждат малките кръвоносни съдове, които доставят кислород и хранителни вещества на нервите.
Без достатъчно кислород и подхранване нервните клетки постепенно умират, което влошава функцията на нервите.
Терминът "полиневропатия" означава увреждане на множество нерви в различни части на тялото, за разлика от увреждането на един единствен нерв.
Как високата кръвна захар уврежда нервите?
Според проучвания, публикувани в медицински издания, механизмът на увреждане включва:
- Химични промени в нервите поради високи нива на глюкоза
- Увреждане на малките кръвоносни съдове (микроваскуларни усложнения)
- Нарушен метаболизъм и натрупване на вредни вещества
- Оксидативен стрес и възпаление
Видове диабетна полиневропатия
Диабетната невропатия може да засегне различни нерви в организма. Има четири основни типа:
1. Периферна сензомоторна невропатия
Това е най-честият тип диабетна невропатия, засягащ до 50% от диабетиците. Първо засяга краката и долните крайници, след това ръцете и горните крайници.
Ранни симптоми включват:
- Изтръпване или намалена способност да усещате болка или температурни промени
- Парене и мравучкане в краката
- Остри болки или спазми
- Мускулна слабост
- Прекомерна чувствителност към допир
- Влошаване на симптомите през нощта
Поради загубата на усет, периферната невропатия може да доведе до сериозни усложнения като незабелязани рани, язви и инфекции на стъпалата, които са водеща причина за ампутации при диабетици.
2. Автономна невропатия
Автономната нервна система контролира автоматичните функции като кръвното налягане, сърдечния ритъм, храносмилането, изпотяването и сексуалната функция. Проучванията показват, че над 30% от диабетиците развиват автономна невропатия (вегетативна невропатия).
Симптоми на автономната невропатия:
Храносмилателна система:
- Гадене и повръщане
- Гастропареза (забавено изпразване на стомаха)
- Диария или запек
- Загуба на апетит
Сърдечно-съдова система:
- Ортостатична хипотония (световъртеж при ставане)
- Учестен сърдечен ритъм в покой
- Загуба на предупредителните симптоми при ниска кръвна захар
Пикочна и полова система:
- Уринарна инконтиненция
- Чести уринарни инфекции
- Еректилна дисфункция
- Вагинална сухота
Други симптоми:
- Нарушено изпотяване
- Проблеми с адаптация на зениците към светлина
3. Проксимална невропатия (диабетна амиотрофия)
Този рядък тип невропатия засяга около 1% от пациентите с диабет тип 2 и обикновено се появява при по-възрастни хора.
Характерни симптоми:
- Внезапна и силна болка в бедрото, ханша или седалището
- Слабост в мускулите на краката
- Затруднено ставане от седнало положение
- Загуба на рефлекси
- Мускулна атрофия в засегнатата област
Симптомите обикновено започват от едната страна на тялото и рядко се разпространяват към другата.
4. Фокална невропатия (мононевропатия)
Фокалната невропатия увреждайте един специфичен нерв, обикновено в лицето, торса, ръката или крака. Може да се появи внезапно и да причини:
- Двойно виждане или затруднено фокусиране
- Парализа на едната половина на лицето
- Изтръпване или парене в ръката
- Слабост в ръката (изпускане на предмети)
- Болка в подбедрицата или стъпалото
- Невъзможност да се повдига предната част на стъпалото
Рискови фактори за диабетна полиневропатия
Ако имате диабет, рискът от развитие на невропатия се увеличава с възрастта и продължителността на диабета.
Проучванията показват, че:
- 20% от хората с диабет тип 1, които имат диабет поне 20 години, развиват периферна невропатия
- 15-50% от хората с диабет тип 2, които имат диабет поне 10 години, имат някаква форма на невропатия
Допълнителни рискови фактори включват:
- Високо кръвно налягане (хипертония)
- Високо ниво на холестерол и триглицериди
- Наднормено тегло или затлъстяване
- Бъбречно заболяване
- Тютюнопушене
- Злоупотреба с алкохол
- Генетична предразположеност
Диагноза на диабетната невропатия
Кога трябва да се консултирате с лекар?
Скрининг за диабетна невропатия се препоръчва:
- Веднага след диагностицирането на диабет тип 2
- 5 години след диагностицирането на диабет тип 1
- След това ежегодно
Потърсете незабавна медицинска помощ при:
- Рана или язва на стъпалото, която не зараства или е инфектирана
- Парене, изтръпване, слабост или болка в ръцете или краката, които пречат на ежедневните дейности или съня
- Промени в храносмилането, уринирането или сексуалната функция
- Световъртеж и припадък
Диагностични тестове
Диагнозата на диабетната невропатия се основава на медицинска история, клинично изследване и поддържащи тестове:
Преглед на стъпалото: Лекарят визуално оценява стъпалата за наранявания и докосва пръстите и стъпалата с различни инструменти за проверка на изтръпване.
Неврофизиологични изследвания:
- Проучване на нервната проводимост (NCS) - проверява скоростта на електрическите сигнали през нервите
- Електромиография (ЕМГ) - оценява здравето на мускулите и нервите, които ги контролират
Други тестове могат да включват биопсия на кожата, ултразвук на пикочния мехур или тестове за изпразване на стомаха.
Лечение и контрол на диабетната полиневропатия
Може ли да се „обърне” невропатията?
Добрата новина е, че с подобрено управление на кръвната захар симптомите могат да намалеят в рамките на една година. Колкото по-тежка е невропатията обаче, толкова по-малка е вероятността тя да бъде обратима. Най-важното е да се предотврати допълнително увреждане.
Ранно лечение: контрол на кръвната захар
Най-важната стъпка е постигането на оптимален контрол на кръвната захар. Експертите препоръчват:
- Спазване на индивидуални цели за кръвна захар, определени от лекар
- Балансирано хранене с високо съдържание на протеини и ниско на въглехидрати
- Избор на въглехидрати с високо съдържание на фибри
- Редовна физическа активност - увеличава чувствителността към инсулин
- Достатъчно сън - помага за избягване на желанието за храни с високо съдържание на въглехидрати
Контрол на други рискови фактори
Освен управлението на кръвната захар, е важно да:
- Контролирате високото кръвно налягане
- Управлявате холестерола и триглицеридите
- Спрете тютюнопушенето
- Отслабнете ако имате наднормено тегло
- Практикувайте ежедневни аеробни упражнения - доказано е, че защитават нервите
Лечение на болката и симптомите
За облекчаване на болезнените симптоми лекарите могат да препишат медикаменти и терапии:
- Физиотерапия - подобрява физическата функция и мускулната сила
- Ерготерапия - помага за ежедневните дейности
- TENS терапия - транскутанна електрическа нервна стимулация
- Акупунктура
- Консултация с диетолог
Специални грижи за стъпалата
При периферна невропатия ежедневната проверка на стъпалата е жизненоважна:
- Проверявайте за рани, мехури, подути нокти
- Поддържайте стъпалата чисти и сухи
- Носете удобни обувки
- Не ходете боси
- Редовно посещавайте подолог
Може да е трудно и обезсърчително да се изправите лице в лице с усложненията на диабета. Но е важно да слушате какво ви казва тялото ви. Консултирайте се с вашия лекар възможно най-скоро, ако забележите признаци на невропатия.
По-строгият контрол на кръвната ви захар, заедно с други хронични проблеми като затлъстяване, висок холестерол, високо кръвно налягане и хранителни дефицити, може да подобри симптомите ви и да предотврати влошаването на невропатията.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
