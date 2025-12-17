Представете си, че изведнъж губите усещане в краката си, не можете да усетите дали стъпвате върху горещ пясък или остър предмет.

За милиони хора с диабет това не е хипотетичен сценарий, а ежедневната реалност на диабетната невропатия. Според статистиката до 50% от всички диабетици развиват някаква форма на нервно увреждане през живота си.

Диабетната полиневропатия е едно от най-честите и потенциално инвалидизиращи усложнения на диабета. Разберете какво точно представлява това състояние, как се развива, кои са ранните симптоми и как може да се предотврати или забави прогресията му.

Какво представлява диабетната полиневропатия?

Диабетната невропатия е тип увреждане на нервите, което възниква при хора с диабет. Тя се развива, когато продължително високите нива на кръвната захар (хипергликемия) увреждат малките кръвоносни съдове, които доставят кислород и хранителни вещества на нервите.

Без достатъчно кислород и подхранване нервните клетки постепенно умират, което влошава функцията на нервите.

Терминът "полиневропатия" означава увреждане на множество нерви в различни части на тялото, за разлика от увреждането на един единствен нерв.

Как високата кръвна захар уврежда нервите?

Според проучвания, публикувани в медицински издания, механизмът на увреждане включва:

Химични промени в нервите поради високи нива на глюкоза

Увреждане на малките кръвоносни съдове (микроваскуларни усложнения)

Нарушен метаболизъм и натрупване на вредни вещества

Оксидативен стрес и възпаление

Видове диабетна полиневропатия

Диабетната невропатия може да засегне различни нерви в организма. Има четири основни типа:

1. Периферна сензомоторна невропатия

Това е най-честият тип диабетна невропатия, засягащ до 50% от диабетиците. Първо засяга краката и долните крайници, след това ръцете и горните крайници.

Ранни симптоми включват:

Изтръпване или намалена способност да усещате болка или температурни промени

Парене и мравучкане в краката

Остри болки или спазми

Мускулна слабост

Прекомерна чувствителност към допир

Влошаване на симптомите през нощта

Поради загубата на усет, периферната невропатия може да доведе до сериозни усложнения като незабелязани рани, язви и инфекции на стъпалата, които са водеща причина за ампутации при диабетици.

2. Автономна невропатия

Автономната нервна система контролира автоматичните функции като кръвното налягане, сърдечния ритъм, храносмилането, изпотяването и сексуалната функция. Проучванията показват, че над 30% от диабетиците развиват автономна невропатия (вегетативна невропатия).

Симптоми на автономната невропатия:

Храносмилателна система:

Гадене и повръщане

Гастропареза (забавено изпразване на стомаха)

Диария или запек

Загуба на апетит

Сърдечно-съдова система:

Ортостатична хипотония (световъртеж при ставане)

Учестен сърдечен ритъм в покой

Загуба на предупредителните симптоми при ниска кръвна захар

Пикочна и полова система:

Уринарна инконтиненция

Чести уринарни инфекции

Еректилна дисфункция

Вагинална сухота

Други симптоми:

Нарушено изпотяване

Проблеми с адаптация на зениците към светлина

3. Проксимална невропатия (диабетна амиотрофия)

Този рядък тип невропатия засяга около 1% от пациентите с диабет тип 2 и обикновено се появява при по-възрастни хора.

Характерни симптоми:

Внезапна и силна болка в бедрото, ханша или седалището

Слабост в мускулите на краката

Затруднено ставане от седнало положение

Загуба на рефлекси

Мускулна атрофия в засегнатата област

Симптомите обикновено започват от едната страна на тялото и рядко се разпространяват към другата.

4. Фокална невропатия (мононевропатия)

Фокалната невропатия увреждайте един специфичен нерв, обикновено в лицето, торса, ръката или крака. Може да се появи внезапно и да причини:

Двойно виждане или затруднено фокусиране

Парализа на едната половина на лицето

Изтръпване или парене в ръката

Слабост в ръката (изпускане на предмети)

Болка в подбедрицата или стъпалото

Невъзможност да се повдига предната част на стъпалото

Рискови фактори за диабетна полиневропатия

Ако имате диабет, рискът от развитие на невропатия се увеличава с възрастта и продължителността на диабета.

Проучванията показват, че:

20% от хората с диабет тип 1 , които имат диабет поне 20 години, развиват периферна невропатия

15-50% от хората с диабет тип 2 , които имат диабет поне 10 години, имат някаква форма на невропатия

Допълнителни рискови фактори включват:

Високо кръвно налягане (хипертония)

Високо ниво на холестерол и триглицериди

Наднормено тегло или затлъстяване

Бъбречно заболяване

Тютюнопушене

Злоупотреба с алкохол

Генетична предразположеност

Диагноза на диабетната невропатия

Кога трябва да се консултирате с лекар?

Скрининг за диабетна невропатия се препоръчва:

Веднага след диагностицирането на диабет тип 2

5 години след диагностицирането на диабет тип 1

След това ежегодно

Потърсете незабавна медицинска помощ при:

Рана или язва на стъпалото, която не зараства или е инфектирана

Парене, изтръпване, слабост или болка в ръцете или краката, които пречат на ежедневните дейности или съня

Промени в храносмилането, уринирането или сексуалната функция

Световъртеж и припадък

Диагностични тестове

Диагнозата на диабетната невропатия се основава на медицинска история, клинично изследване и поддържащи тестове:

Преглед на стъпалото: Лекарят визуално оценява стъпалата за наранявания и докосва пръстите и стъпалата с различни инструменти за проверка на изтръпване.

Неврофизиологични изследвания:

Проучване на нервната проводимост (NCS) - проверява скоростта на електрическите сигнали през нервите

Електромиография (ЕМГ) - оценява здравето на мускулите и нервите, които ги контролират

Други тестове могат да включват биопсия на кожата, ултразвук на пикочния мехур или тестове за изпразване на стомаха.

Лечение и контрол на диабетната полиневропатия

Може ли да се „обърне” невропатията?

Добрата новина е, че с подобрено управление на кръвната захар симптомите могат да намалеят в рамките на една година. Колкото по-тежка е невропатията обаче, толкова по-малка е вероятността тя да бъде обратима. Най-важното е да се предотврати допълнително увреждане.

Ранно лечение: контрол на кръвната захар

Най-важната стъпка е постигането на оптимален контрол на кръвната захар. Експертите препоръчват:

Спазване на индивидуални цели за кръвна захар, определени от лекар

Балансирано хранене с високо съдържание на протеини и ниско на въглехидрати

Избор на въглехидрати с високо съдържание на фибри

Редовна физическа активност - увеличава чувствителността към инсулин

Достатъчно сън - помага за избягване на желанието за храни с високо съдържание на въглехидрати

Контрол на други рискови фактори

Освен управлението на кръвната захар, е важно да:

Контролирате високото кръвно налягане

Управлявате холестерола и триглицеридите

Спрете тютюнопушенето

Отслабнете ако имате наднормено тегло

Практикувайте ежедневни аеробни упражнения - доказано е, че защитават нервите

Лечение на болката и симптомите

За облекчаване на болезнените симптоми лекарите могат да препишат медикаменти и терапии:

Физиотерапия - подобрява физическата функция и мускулната сила

Ерготерапия - помага за ежедневните дейности

TENS терапия - транскутанна електрическа нервна стимулация

Акупунктура

Консултация с диетолог

Специални грижи за стъпалата

При периферна невропатия ежедневната проверка на стъпалата е жизненоважна:

Проверявайте за рани, мехури, подути нокти

Поддържайте стъпалата чисти и сухи

Носете удобни обувки

Не ходете боси

Редовно посещавайте подолог

Може да е трудно и обезсърчително да се изправите лице в лице с усложненията на диабета. Но е важно да слушате какво ви казва тялото ви. Консултирайте се с вашия лекар възможно най-скоро, ако забележите признаци на невропатия.

По-строгият контрол на кръвната ви захар, заедно с други хронични проблеми като затлъстяване, висок холестерол, високо кръвно налягане и хранителни дефицити, може да подобри симптомите ви и да предотврати влошаването на невропатията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

