Диабетът е заболяване, при което нивата на кръвната захар (глюкоза) в организма са твърде високи.

Кръвната захар представлява основният източник на енергия за тялото ни, но когато тя не може да се използва правилно, започват да се появяват различни симптоми.

Съществуват два основни типа диабет, всеки от които има свои особености и изисква различен подход на лечение, пише WebMD.

Типове диабет

Диабет тип 1 означава, че организмът не произвежда достатъчно инсулин, хормонът, който помага на клетките да усвояват глюкозата. Лекарите обикновено диагностицират това състояние при деца и млади хора, въпреки че то може да се появи на всяка възраст. Хората с диабет тип 1 се нуждаят от ежедневни инжекции с инсулин за цял живот.

Снимка: Canva

Диабет тип 2 е най-разпространеният тип на заболяването. При него организмът не използва инсулина по правилния начин, въпреки че го произвежда. Рискът от развитие на диабет тип 2 се увеличава при наднормено тегло или затлъстяване, както и когато има фамилна обремененост с това заболяване.

Ранни признаци на диабета

И двата типа диабет имат редица общи предупредителни симптоми, които е важно да разпознаете навреме.

Повишен глад

Когато ядете, организмът ви преобразува храната в глюкоза, която клетките използват за енергия. Но за да усвоят глюкозата, клетките имат нужда от инсулин.

Ако тялото ви не произвежда достатъчно инсулин или клетките ви са резистентни към него, глюкозата не може да влезе в клетките и вие нямате енергия. Това може да ви накара да чувствате по-силен глад от обикновено, дори след хранене.

Умора и изтощение

Липсата на инсулин и възможността клетките да усвояват глюкоза може да ви направи много по-уморени от обичайното. Тази умора често е постоянна и не отминава дори след почивка, защото тялото ви не получава необходимата енергия от храната.

Учестено уриниране

Средностатистическият човек обикновено уринира около четири до седем пъти за 24 часа, но хората с диабет могат да ходят до тоалетна много по-често.

Причината е, че когато диабетът повиши нивата на кръвната захар, бъбреците може да не успеят да я реабсорбират изцяло. Това принуждава организма да произвежда повече урина, която отнема течности от тялото, поради което започвате да уринирате по-често и в по-големи количества.

Снимка: Canva

Чувство за жажда

Тъй като уринирате много по-често, тялото ви губи течности и може да се почувствате силно жадни. Това е естествената реакция на организма да възстанови загубените течности.

Сухота в устата

Защото организмът използва течностите за производство на урина, остава по-малко влага за други функции. Може да се дехидратирате, а устата ви да стане суха и лепкава.

Сърбеж и суха кожа

Дехидратацията засяга и кожата ви, която може да стане суха и да започне да сърби. Това е особено забележимо при продължителна недиагностицирана кръвна захар.

Замъглено зрение

Променящите се нива на течности в организма могат да накарат лещите във вашите очи да подуят. Когато това се случи, те променят формата си и не могат да фокусират правилно, което води до замъглено зрение.

Неволна загуба на тегло

Ако тялото ви не може да получи енергия от храната, то започва да изгаря мускули и мазнини за енергия. Може да загубите тегло, въпреки че не сте променили начина си на хранене или физическата си активност.

Главоболие

Главоболието може да бъде симптом на хипогликемия, ниска кръвна захар. То се появява когато нивото на захарта или глюкозата в кръвта ви спадне твърде много.

Разлики в симптомите между тип 1 и тип 2

Въпреки че симптомите на двата типа диабет са сходни, има важна разлика в начина, по който се появяват.

Снимка: Canva

При диабет тип 1 симптомите се проявяват бързо - само за няколко дни или седмици, особено при децата. Четирите най-чести симптома включват учестено уриниране, постоянна жажда, умора и липса на енергия, както и неволна загуба на тегло.

При диабет тип 2 симптомите могат да бъдат леки и да се развиват много по-бавно, особено в ранните стадии на заболяването. Възможно е да живеете с това състояние години наред, без да осъзнаете, че го имате, което прави редовните прегледи особено важни.

Ранни признаци при жени и мъже

Няма съществени различия в ранните признаци на диабет между мъжете и жените, но има няколко характерни особености. Жените със заболяването могат да имат по-чести вагинални гъбични инфекции и уринарни инфекции, докато мъжете с нелекуван диабет често губят мускулна маса.

Симптоми при деца

Диабет тип 1 при деца

Диабет тип 1 може да се появи на всяка възраст, но най-често се диагностицира при деца на 5-6 години и 11-13 години. Учените смятат, че това се дължи на хормоналните промени в тези възрасти. Симптомите включват силен глад или жажда, учестено уриниране (включително нощно напикаване), изключителна умора, замъглено зрение, раздразнителност или промени в поведението, вагинална гъбична инфекция при момичета преди пубертета, както и обриви от пелени при бебета.

Снимка: Canva

Диабет тип 2 при деца

Възрастните са по-склонни да развият диабет тип 2, но заболяването се среща все по-често и при деца поради нарастващата детска затлъстяване.

Детето ви може да не показва никакви симптоми, но следните признаци са важни за наблюдение: силен глад или жажда, учестено уриниране, изключителна умора, замъглено зрение, потъмняване на кожата (особено около врата, слабините и подмишниците), неволна загуба на тегло и повтарящи се инфекции.

Гестационен диабет

Високата кръвна захар по време на бременност обикновено няма симптоми. Може да се почувствате малко по-жадни от обикновено, да имате нужда да уринирате по-често, да имате суха уста или да се чувствате уморени.

Ако имате среден риск от развитие на гестационен диабет, лекарят ви вероятно ще ви направи скрининг между 24-та и 28-ма седмица от бременността.

Снимка: Canva

Признаци на усложнения при диабет

Признаците на усложнения от диабет тип 2 могат да включват бавно зарастващи рани или разрези, сърбеж по кожата (обикновено около вагиналната или слабинната област), чести гъбични инфекции, скорошно покачване на тегло, кадифена тъмна промяна на кожата по врата, подмишниците и слабините, изтръпване и мравучкане на ръцете и краката, намалено зрение, както и еректилна дисфункция при мъжете.

Кога да потърсите лекар

Ако сте на възраст над 45 години или имате други рискови фактори за диабет, важно е да направите изследване. Когато заболяването се открие рано, можете да избегнете увреждане на нервите, сърдечни проблеми и други усложнения.

Снимка: Canva

Като общо правило, обадете се на лекаря си, ако:

Чувствате гадене, слабост и силна жажда

Уринирате много често

Имате силна болка в корема

Дишате по-дълбоко и по-бързо от обичайното

Дъхът ви е сладникав и мирише на ацетон (признак за много високи кетони)

Диабетът често започва с леки симптоми като усещане за силен глад и умора, чести позиви за уриниране, силна жажда, суха уста, сърбеж по кожата и замъглено зрение.

Симптомите на диабет тип 1 се появяват бързо и са по-тежки, докато симптомите на тип 2 се развиват бавно. Важно е да посетите лекар, ако имате симптоми или по-висок риск от развитие на диабет, за да избегнете сериозни здравословни проблеми.

Ранната диагностика и правилното лечение могат значително да подобрят качеството на живот и да предотвратят опасни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.