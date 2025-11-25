Как и с какво се лекува хроничният диабет тип 2

Диабетът тип 2 изисква активно участие в лечението, което обикновено включва комбинация от промени в ежедневния начин на живот и прием на лекарства.

Ако вече имате диабет тип 2 или ви е казано, че може да го получите в бъдеще (преддиабет), промените в начина на живот могат да помогнат за контролиране на диабета и евентуално да се избегне необходимостта от прием на лекарства.

Ако имате нужда от лекарства, първата стъпка от лечението е метформин. Ако метформинът или други лекарства за диабет не помогнат, може да се наложи да приемате инсулин, който обикновено се използва за лечение на диабет тип 1, но може да се използва и за лечение на диабет тип 2.

Промени в начина на живот при диабет тип 2

Основното лечение за диабет тип 2 е промяна в начина на хранене и нивата на упражнения или активност, информира здравното издание Health.

Какво да направите

Яжте повече пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове, постни протеини и здравословни мазнини, като зехтин.

Говорете с лекар за дневните си калорийни нужди, за да поддържате здравословно тегло.

Избирайте вода или нискокалорични напитки пред сладки безалкохолни напитки, сокове и спортни напитки.

Важно е да правите поне 150 минути умерени кардио упражнения (като бързо ходене) всяка седмица. Това може да бъде разделено на 30-минутни сесии пет дни в седмицата. Можете да се разхождате, да ходите пеша, да спортувате или да извършвате други физически дейности.

Трябва да включите 2 дни в седмицата силови тренировки, които могат да включват вдигане на тежести, упражнения със собствено тегло като лицеви опори и използване на фитнес уреди.

Какво да избягвате

Не консумирайте твърде много преработени храни с много сол и захар – като например, бекон, чипс, сирене, сладкиши и бисквити.

Не преминавайте към много строга, нискокалорична диета, без първо да се консултирате с лекар. Този вид диета може да не е подходяща, ако приемате инсулин или други лекарства за диабет.

Снимка: Canva

Не забравяйте да действате бавно. Промените в упражненията и начина на хранене могат да повлияят на нивата на кръвната ви захар. Внезапното увеличаване на упражненията или намаляването на калориите може да доведе до опасен спад на нивата на кръвната захар.

Лекарства при лечение на диабет тип 2

Някои хора може да се нуждаят от лекарства, които да контролират нивата на кръвната си захар. Лекарствата за диабет тип 2 се предлагат в две форми: перорални и инжекционни.

Перорални лекарства

Пероралните лекарства, като метформин, обикновено се предписват за диабет тип 2. Тези лекарства помагат на черния дроб да произвежда по-малко глюкоза, да регулира кръвната захар и да помагат на тялото да преработва по-добре инсулина.

Други перорални лекарства, използвани за регулиране на кръвната захар, могат да включват:

Репаглинид

Акарбоза (Ароба)

Розиглитазон

Линаглиптин

Глибурид

Толазамид

Някои хора, които приемат метформин, може да развият дефицит на B12 и може да се нуждаят от прием на добавки. Има и други странични ефекти, които могат да се подобрят с времето. Страничните ефекти могат да включват:

Гадене

Болка в корема

Подуване на корема

Диария

Инжекционни лекарства

Инжекционните лекарства могат да помогнат за предотвратяване на твърде високото покачване на кръвната захар. Тези лекарства включват агонисти на рецептора за глюкагоноподобен пептид 1 (GLP-1) и двойни агонисти на рецептора за GLP-1 и стомашен инхибиторен полипептид (GIP) (известни като GLP-1/GIP), които помагат за потискане на апетита и могат да ви помогнат да отслабнете.

Инсулин при диабет тип 2

Да имаш диабет тип 2 означава, че или не произвеждаш достатъчно инсулин, или не го преработваш правилно. Много хора с диабет тип 2 трябва да приемат инсулин под формата на лекарства.

Инсулинът може да се използва в различни форми, като например:

Инжекционна писалка: Използва игла за инжектиране на инсулин в подкожната тъкан (тъканта между мускула и кожата)

Инсулинова помпа: Малко компютъризирано устройство, което доставя инсулин през тънка тръба под кожата.

Инхалатор: Дихателно устройство, което ви позволява да вдишвате инсулин.

Струен инжектор: Спринцовка, която бързо инжектира инсулин в подкожната тъкан.

Има няколко вида инсулин, всеки от които се основава на това колко бързо започва да действа. Видовете включват:

Бързодействащ/ултра бързодействащ: 15 минути

Бързодействащ, инхалаторен: 10-15 минути

Нормален (наричан още краткодействащ): 30 минути

Среднодействащ: 2-4 часа

Дългодействащ: 2 часа

Ултра дългодействащ: 6 часа

Лекар ще ви помогне да определите най-добрите варианти за вас. Ако приемате повече инсулин, отколкото ви е необходимо, или не ядете достатъчно храна, може да имате потенциално опасен спад в нивата на кръвната захар, което може да причини:

Треперене

Изпотяване

Глад

Замаяност

Раздразнителност или объркване

Учестен пулс

Нервност или тревожност

Как да намерите правилното лечение на диабет тип 2

Всеки реагира различно на лекарства, така че трябва да говорите с вашия лекар, за да определите кое лечение е най-подходящо за вас и да го уведомите, ако дадено лекарство не ви действа.

Снимка: Canva

Някои възможни причини, поради които може да се наложи да преминете към друго лекарство, могат да включват:

Нивата на кръвната ви захар не са под контрол.

Не реагирате на лекарството.

Забелязвате странични ефекти, когато приемате лекарството.

Получавате алергична реакция.

Ще трябва да приемате лекарства редовно, често до края на живота си, за да контролирате нивата на кръвната си захар. Важно е да намерите такова, което работи за вас, и да сте отворени за смяна, ако е необходимо.

Как да контролирате диабет тип 2

Ако живеете с диабет тип 2, можете да предприемете няколко стъпки, за да овладеете състоянието.

В допълнение към промените в диетата и упражненията, може да откриете, че следните промени могат да помогнат:

Проверявайте редовно нивата на кръвната си захар: Това е особено важно, ако приемате инсулин, имате затруднения с контролирането на нивата на кръвната си захар или нямате обичайните признаци или симптоми на небалансирани нива на кръвната захар.

Насрочвайте редовни прегледи при лекар: Редовните прегледи могат да помогнат на вас и вашия лекар да следите по-добре нивата на кръвната си захар, да проверявате за признаци на усложнения и да осигурите като цяло по-добри грижи.

Снимка: Canva

Опитайте да контролирате стреса си: Стресът може да влоши нивата на кръвната захар и да причини други потенциални усложнения. Редовните упражнения, достатъчното сън и изучаването на техники за релаксация, като медитация, могат да бъдат полезни за намаляване на стреса.

Запасете се: Дръжте консумативи за диабет под ръка.

Внимавайте за усложнения: Следете очите, краката и кожата си за признаци на възможни усложнения, свързани с диабет тип 2.

Трябва да знаете, че диабет тип 2 се лекува с комбинация от стъпки, които трябва да предприемете – промяна в начина на живот, медикаменти и редовно наблюдение за контролиране на нивата на кръвната захар.