Диагнозата диабет тип 2 не е присъда. При правилно управление на заболяването, дълголетието при диабет е напълно постижима цел, дори животът ви да се удължи с години.

Хроничното заболяване засяга множество органи и системи в тялото. Според данни на Американската диабетна асоциация, усложненията от диабет, сърдечно-съдови заболявания, увреждане на бъбреците и невропатия, са водеща причина за намалена продължителност на живота при засегнатите.

Допълнителни рискови фактори като тютюнопушене, високо кръвно налягане (хипертония) и нездравословни нива на холестерол задълбочават проблема.

Снимка: Canva

Добрата новина е, че целенасочени промени в начина на живот и медицинско лечение могат значително да намалят тези рискове.

7 стратегии за по-дълъг и по-здравословен живот

1. Поддържайте кръвна захар в норма

Хронично повишената кръвна захар ускорява клетъчното стареене чрез оксидативен стрес и възпаление в организма. Ейми Хосе, медицинска сестра и сертифициран специалист по диабетно образование, е категорична: „Повишената кръвна захар старее тялото ви. Без изключения."

Специалистите препоръчват редовно проследяване на нивата чрез непрекъснат глюкозен монитор и работа с лекар за оптимизиране на дозите инсулин или медикаменти. Целта е да прекарвате максимална част от деня с нива между 70 и 180 mg/dL, т.нар. „времe в целевия диапазон".

2. Пазете когнитивното здраве

Проучвания, публикувани в научни издания в областта на неврологията, показват, че рискът от деменция при диабет тип 2 е двойно по-висок в сравнение с общата популация. Заболяването е свързано с ускорена мозъчна атрофия и влошаване на паметта.

Снимка: Canva

За превенция на когнитивното влошаване експертите препоръчват, редовна физическа активност за диабетици, социална ангажираност и балансирана диета за диабет тип 2. Социални спортове като пикълбол или доброволческа дейност могат да имат видим ефект.

3. Постигнете здравословно тегло

Затлъстяването е един от основните рискови фактори при диабет тип 2 може да намали продължителността на живота с 5 до 20 години. Но, както посочват специалистите, не е нужно да отслабнете драстично, загуба от само 5–10% от телесното тегло подобрява контрола на кръвната захар, качеството на съня и енергийните нива.

„Малката загуба на тегло прави голяма разлика. Не се обезсърчавайте от мисълта, че трябва да отслабнете изцяло," казва Хосе.

4. Контролирайте кръвното налягане

Хората с диабет са два пъти по-склонни да развият хипертония в сравнение с останалите. Тя от своя страна е водещ рисков фактор за сърдечни заболявания и инсулт.

Според актуалните клинични насоки целта е поддържане на кръвно налягане под 130/80 mmHg. Намаляването на солта, повече движение и управление на стреса оказват директен ефект.

5. Намалете LDL холестерола

Холестеролът и диабетът са тясно свързани, заболяването понижава „добрия" HDL холестерол и повишава триглицеридите и „лошия" LDL холестерол. Клиничните насоки за хора с диабет на възраст 40–75 г. препоръчват прием на статини с цел намаляване на LDL с поне 50%, под 70 mg/dL.

Снимка: Canva

Сертифицираният диетолог и специалист по диабет Дженифър Смит препоръчва ограничаване на наситените мазнини, увеличен прием на растителни храни, богати на фибри, и повече омега-3 мастни киселини.

6. Спрете тютюнопушенето

Спирането на тютюнопушенето при диабет е може би единствената промяна, която носи най-голяма полза за продължителността на живота. Пушачите с диабет имат двойно по-висок риск от смъртност и губят средно 15 години от живота си в сравнение с непушачите.

Тютюнът засилва инсулиновата резистентност, затруднявайки контрола върху заболяването. Никотиново-заместителната терапия, подкрепата на близките и идентифицирането на тригерите са доказани инструменти при отказване.

7. Ограничете алкохола

Алкохолът и хипогликемията са опасна комбинация — особено при хора, приемащи инсулин или сулфонилурейни препарати. Световната здравна организация е категорична: няма безопасно ниво на консумация на алкохол за общото здраве.

Ако все пак консумирате алкохол, умереността е ключова. Смит препоръчва да си поставите ясни лични граници: „Ако алкохолът пречи на физическата ви активност на следващия ден, е крайно време да поставите граници."

Снимка: Canva

Дълголетието при диабет тип 2 зависи в голяма степен от ежедневните ви избори. Поддържането на кръвна захар в норма, здравословно тегло при диабетици, нормално кръвно налягане и нива на холестерол, в комбинация с отказване от тютюн и умерена консумация на алкохол, могат реално да добавят години към живота ви. Ключът е не съвършенството, а последователността.

Консултирайте се с вашия лекар или специалист по диабет за персонализиран план, съобразен с вашето здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници