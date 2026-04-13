Кръвната захар е един от най-важните показатели за здравето на нашия организъм.

Тя отразява начина, по който тялото преработва храната и я превръща в енергия. Неправилните нива, независимо дали са твърде високи или твърде ниски, могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.

Разбирането на това какво представлява кръвната захар, какви са нормалните й стойности и как можем да я поддържаме в здравословни граници е от ключово значение за всеки, който се стреми към по-добро здраве и качество на живот.

Какво е кръвна захар?

Кръвната захар, известна още като глюкоза, идва предимно от въглехидратите, които консумирате. Кръвта пренася глюкозата до клетките на тялото, които я използват за бърза енергия.

Както простите, така и сложните въглехидрати се разграждат до глюкоза в организма.

Простите въглехидрати се разграждат по-бързо в организма. Те се намират в прости захари и нишестета, като трапезна захар, сиропи, бял хляб и бял ориз.

Сложните въглехидрати отнемат повече време за разграждане, тъй като не са преработени. Те включват овес, пълнозърнести храни, плодове и бобови растения.

Няколко хормона работят заедно, за да поддържат кръвната захар в здравословни граници, особено инсулинът и глюкагонът. И двата се произвеждат в панкреаса.

Инсулинът действа като ключ, отключвайки вратите на клетките, за да влезе глюкозата и да се превърне в енергия, като по този начин предотвратява прекомерното повишаване на кръвната захар (хипергликемия).

Глюкагонът прави обратното, помага да се предотврати прекомерното понижаване на нивата на кръвната захар (хипогликемия).

Какво означават нивата на кръвната захар?

Ако сте здрави, панкреасът поддържа нивата на кръвната захар в строги граници. Ако имате диабет тип 1 или тип 2, преддиабет или инсулинова резистентност, кръвната захар може да се повиши прекомерно.

Можете да измерите нивото на кръвната си захар с прост тест с убождане на пръста, направен у дома, в кабинета на вашия лекар или в аптека.

Какво е нормалното ниво на кръвната захар?

Нивото на кръвната захар ще варира в зависимост от последното ви хранене.

Нормалното ниво на кръвната захар на гладно , проверено след нощно гладуване или поне осем часа след хранене, трябва да бъде между 3.5–5.5-5.6 милимола на литър (mmol/L).

Постпрандиалната кръвна захар е нивото след хранене. Обикновено се проверява два часа след хранене и нормалната стойност трябва да бъде под 7.8 mmol/L.

Какво означава, ако имате високи нива на кръвната захар?

Хипергликемията (високи нива на кръвна захар) е 100 mg/dL или повече на гладно, или 140 mg/dL след хранене. Тя настъпва, когато панкреасът не произвежда достатъчно инсулин или когато клетките на тялото са станали резистентни към инсулина.

Ако имате диабет, период на хипергликемия може да ви накара да се чувствате уморени и жадни, да причини замъглено зрение и постоянно желание за уриниране.

Дългосрочната нелекувана хипергликемия може да доведе до усложнения като сърдечно заболяване, слепота и бъбречно заболяване.

Важно е обаче да знаете, че хипергликемията не винаги се проявява със симптоми.

Какво означава, ако имате ниски нива на кръвната захар?

Хипогликемията е обратното на хипергликемията – означава, че нивото на кръвната ви захар е паднало твърде ниско. Тя настъпва, когато глюкозата падне под 70 mg/dL, въпреки че може да не усетите симптоми, докато не достигне 55 mg/dL или по-малко.

Хипогликемията е рядка, освен ако нямате диабет, при който обикновено се причинява от консумация на алкохол, прием на прекалено много лекарства или недостатъчно хранене.

Симптомите на хипогликемия включват изпотяване, треперене, замайване, раздразнителност и необичайно учестен пулс.

Ниската кръвна захар е опасна за хора с диабет и изисква незабавна намеса.

Как да наблюдавате нивата си?

Има три начина за проверка на нивата на кръвната захар:

Глюкомер: Това е малко ръчно устройство, което показва кръвната захар в даден момент. Изисква убождане на пръста и дава резултати за секунди.

Непрекъснат монитор на глюкозата (CGM): Ако имате диабет, вашият лекар може да препоръча CGM. Това е малък сензор, поставен под кожата, който измерва кръвната захар на всеки няколко минути и изпраща резултатите на устройство като мобилен телефон.

Тест A1C: Това е кръвен тест. Дава представа за средното ниво на кръвната захар през последните три месеца, осигурявайки по-пълна картина на здравето на кръвната захар.

Как да поддържате кръвната захар в здравословни нива?

Поддържането на здравословни нива на кръвната захар е възможно, дори ако имате диабет. Комбинацията от здравословно хранене и физическа активност е основата за здравословни нива на кръвната глюкоза.

За да поддържате стабилно ниво на кръвната захар, важно е да избягвате нещата, които причиняват скокове или спадове. Следните неща могат да ви помогнат да поддържате стабилна кръвна захар:

Наблюдение на кръвната захар

Редовно хранене

Ограничаване на приема на въглехидрати

Консумация на достатъчно протеини и мазнини

Важно е също да имате редовни прегледи при лекар. Може да се наложи работа с диетолог, специализиран в грижите за хора с диабет.

Лечение на висока кръвна захар

Физическото натоварване, особено аеробното, като ходенето, е чудесен начин за понижаване на високата кръвна захар.

За дългосрочното управление на висока кръвна захар е важно да избягвате приема на въглехидрати сами по себе си. Яденето на протеини и мазнини заедно с въглехидратите ще помогне да се предотврати скок в кръвната захар.

Лечение на ниска кръвна захар

Ако живеете с диабет, хипогликемията може да се превърне в спешен случай. Ако усетите симптоми на ниска кръвна захар, проверете нивото й с глюкомер и изяжте или изпийте нещо сладко, за да я стабилизирате.

Препоръчва се хората с ниска кръвна захар да следват правилото 15–15, което включва приемане на 15 грама въглехидрати и изчакване на 15 минути, преди да преоцените нивата на кръвната захар.

За дългосрочното управление на ниска кръвна захар лекар може да помогне със съвети за подходящи промени в начина на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

