Няколко често срещани лекарства без рецепта и с рецепта могат да повлияят на кръвната захар.

Въпреки че има много различни начини, по които лекарствата могат да повишат кръвната захар, крайният резултат от повишената кръвна захар може да причини или влоши диабета.

Всяко лекарство, независимо дали изисква рецепта или не, трябва да се обсъди с вашия лекар поради ефектите, които може да окаже върху други медикаменти.

В тази статия ще разгледаме някои от често срещаните лекарства, които могат да повишат нивата на кръвната ви захар, тяхната употреба и потенциалните алтернативни решения за хора, които може да изпитат вредно повишаване на кръвната захар.

Кортикостероиди

Кортикостероидите помагат за намаляване на възпалението и често се предписват при състояния като подагра, ревматоиден артрит, псориазиси пристъпи на астма.

Те се използват и в комбинация с други имуносупресори при лица, претърпели трансплантация на органи.

Кортикостероидите имат много нежелани странични ефекти, включително:

Повишена кръвна захар

Задържане на течности

Наддаване на тегло

Лошо заздравяване на рани

Остеопороза

Поради тази причина кортикостероидите често се предписват в най-ниската необходима доза и за възможно най-кратък период от време, като дозата им се намалява постепенно, когато е необходимо.

Ако имате диабет и се нуждаете от стероиди, например при тежка астма или възпалителни състояния, вашият лекар ще се погрижи да приемате стероиди за възможно най-краткия необходим период.

Лекарства за сърце

Някои лекарства за сърдечни заболявания, висок холестерол и високо кръвно налягане могат да повишат нивата на кръвната захар. Вашият лекар ще прецени рисковете и ползите, преди да ги предпише.

Тези лекарства често са от решаващо значение за предотвратяване на инфаркт, инсулт и смърт. Ако се притеснявате, че тези лекарства влияят на кръвната Ви захар, обсъдете притесненията си с Вашия лекар, преди да направите каквито и да било промени.

Бета-блокери

Бета-блокерите са лекарства, използвани за лечение на сърдечна недостатъчност, инфаркти и аритмии, които представляват неравномерен сърдечен ритъм.

Те могат да контролират и високо кръвно налягане, въпреки че обикновено не са първият избор, тъй като други лекарства са по-ефективни с по-малко странични ефекти.

Един такъв страничен ефект е повишената кръвна захар, която е по-забележима при някои бета-блокери, в сравнение с по-новите бета-блокери със свойства за разширяване на кръвоносните съдове.

Интересното е, че бета-блокерите могат също да увеличат риска от събития, свързани с ниска кръвна захар (хипогликемия), и да намалят типичните предупредителни признаци за ниска кръвна захар, което може да маскира предупредителните признаци.

Диуретици

Диуретиците, често наричани „лекарства за отводняване”, помагат на тялото да отстрани излишната вода и сол и често се използват за лечение на високо кръвно налягане.

Тиазидните диуретици, специфичен клас, могат да повишат нивата на кръвната захар, особено при по-високи дози.

Хората с диабет трябва да следят внимателно кръвната си захар, когато приемат тези лекарства.

Ниацин

Ниацин (витамин B3) с рецепта се използва за понижаване на холестерола, въпреки че не се предписва толкова често, колкото преди. Той е ефективен при понижаване на триглицеридите, и обикновено е запазен за хора със силно повишени нива на триглицериди.

Ниацинът има значителни странични ефекти, като зачервяване, които го правят трудно поносим за много хора. Ниацинът също така повишава кръвната захар и е свързан с повишен риск от развитие на диабет.

Статини

Статините са често предписвани лекарства за висок холестерол, както и за предотвратяване на инфаркт и инсулт.

Някои големи проучвания при хора, приемащи статини, показват възможно леко повишаване на кръвната захар. Това е по-често срещано при хора с абнормни нива на кръвната захар или рискови фактори за диабет. Статините могат да причинят по-ранно начало на диабет при хора, които вече са на път да развият диабет.

Тъй като статините са толкова ефективни за намаляване на смъртността при хора с риск от сърдечни заболявания, ползите от приема на статини често надвишават рисковете от избягването им, поради възможността за умерено повишаване на кръвната захар.

Някои антибиотици

Антибиотиците са лекарства, които убиват или предотвратяват растежа на бактериите. Има много класове антибиотици и някои от тях имат потенциал да повишат кръвната захар.

Флуорохинолоните са клас антибиотици, които обикновено се използват за лечение на инфекции на дихателните пътища, пикочните пътища и интраабдоминалните инфекции. Тези антибиотици могат да причинят сериозни колебания в кръвната захар (както повишаване, така и понижаване).

Противозачатъчни лекарства

В зависимост от конкретната формула, противозачатъчните могат да повишат кръвната захар.

Оралните контрацептиви могат да включват комбинация от естроген и прогестин заедно (известна като комбинирана хормонална контрацепция) или само прогестин. Други форми на противозачатъчни също използват прогестин и дългодействаща обратима контрацепция, като например имплантирани устройства, които включват хормонални вътрематочни спирали и контрацептивни импланти.

Съществуват противоречиви данни за това кои видове хормонална контрацепция повишават кръвната захар. Мащабно проучване показва, че употребата на комбинирана хормонална контрацепция е свързана с повишен риск от преддиабет и диабет при жени в перименопауза.

В това проучване контрацепцията само с прогестин не показва същия риск.

Като цяло се счита, че ползите от контрацепцията надвишават риска от нежелана бременност, която може да бъде усложнена при хора с диабет или при хора, развили гестационен диабет.

Освен това, по-новите формулировки на хормоналната контрацепция съдържат по-ниска концентрация на хормони, което може да намали рисковете, свързани с диабета. Както винаги, всички притеснения относно избора на лекарства с най-нисък профил на странични ефекти трябва да се обсъдят с медицински специалист.

Антипсихотици

Антипсихотиците са ефективни лекарства за хора с определени психиатрични състояния, като биполярно разстройство и шизофрения. Те обаче могат да имат няколко нежелани странични ефекта, включително:

Наддаване на тегло

Повишена кръвна захар

Повишен холестерол

Усилията за промяна в начина на живот, насочени към предотвратяване на наддаване на тегло и риск от диабет, могат да бъдат полезни, но може да не са достатъчни за борба с повишаването на кръвната захар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Често задавани въпроси

Антибиотиците повишават ли кръвната захар? Да, някои антибиотици могат да повишат нивата на кръвната захар. Флуорохинолони като моксифлоксацин, левофлоксацин и ципрофлоксацин могат да причинят значителни колебания. FDA предупреждава за тези ефекти при флуорохинолоните. Могат ли мускулните релаксанти да повлияят на кръвната захар? Да, мускулните релаксанти могат да повлияят на кръвната захар. Бензодиазепините, като Клонопин (клоназепам) и Валиум (диазепам), могат да причинят леко повишаване на кръвната захар. Могат ли естествените добавки да повлияят на кръвната ми захар? Естествените добавки могат да повлияят на кръвната ви захар. Например, известно е, че ниацинът я повишава, докато доказателствата за мелатонина са противоречиви. Добавките могат да взаимодействат с лекарства, променяйки абсорбцията и метаболизма, което може да повлияе на нивата на захарта.

