Ако приемате лекарства за кръвно налягане, като АСЕ инхибитори (медикаменти, които се използват основно за лечение на артериална хипертония и хронична сърдечна недостатъчност) или бета-блокери, може да се наложи да избягвате определени неща от менюто си, включително някои напитки.

Причината е, че някои напитки могат да повлияят на действието на лекарствата или да предизвикат нежелани странични ефекти. Ето шест напитки, за които да попитате Вашия лекар – кога и колко може да употребявате.

1. Някои плодови сокове

Може би най-известното взаимодействие е със сока от грейпфрут. Според д-р Сабрина Ислам, магистър по обществено здраве, кардиолог и доцент по медицина в Медицинския факултет „Луис Кац“ в университета Темпъл, напитката инхибира важен ензим, наречен CYP3A4, който помага за метаболизма и разграждането на много лекарства за кръвно налягане.

„Консумацията на прекомерни количества сок от грейпфрут може от своя страна да доведе до по-високи нива на тези лекарства в кръвта, което може да причини епизоди на ниско кръвно налягане“, твърди специалистът.

Други плодови сокове, включително ябълкови и цитрусови като портокалови, също могат да повлияят на начина, по който тялото ви абсорбира и обработва определени лекарства за кръвно налягане.

2. Алкохол

Алкохолът може да усили ефектите на някои лекарства за кръвно налягане, включително недихидропиридинови блокери на калциевите канали, алфа-блокери и бета-блокери, и може да доведе до значително понижаване на кръвното налягане.

Алкохолът може също да влоши страничните ефекти на тези лекарства включително:

Замаяност

Световъртеж

Припадък

Промени в сърдечната честота

Освен това, самият алкохол може да повиши кръвното налягане, което потенциално неутрализира ползите от лекарството. Само повече от две напитки за мъже или повече от една за жени може да са достатъчни, за да се постигне този ефект.

3. Кофеинови напитки

Кофеинът може да намали ефективността на лекарствата за кръвно налягане. Изследванията показват, че бета-блокерите и диуретиците не действат толкова добре, когато кофеинът се съдържа в състава им.

Специалистите препоръчват ограничаване на приема на кофеин до по-малко от 400 милиграма (мг) на ден, приблизително количеството в 3 чаши кафе. За справка, една чаша чай обикновено съдържа 35 мг кофеин, докато някои енергийни напитки съдържат до 250 мг на порция.

4. Чай от женско биле (сладък корен)

Дори в малки количества, чай от женско биле (наричан още сладък корен) и напитки, съдържащи глициризин – ароматно химично вещество, намиращо се в корена на женско биле, може драстично да повиши кръвното налягане и да противодейства на ефектите на лекарствата за кръвно налягане.

Това се случва, тъй като глициризинът инхибира бъбречен ензим, който обикновено превръща активния кортизол в неговата неактивна форма, кортизон.

В резултат на това кортизолът може да се натрупа в организма. Високите нива на кортизол водят до задържане на натрий, загуба на калий, увеличаване на обема на кръвта и високо кръвно налягане.

5. Билкови чайове и добавки

Много билкови продукти могат да променят начина, по който тялото ви преработва, абсорбира или изчиства лекарствата за кръвно налягане.

Например, жълтият кантарион може да повлияе на метаболизма на лекарствата в черния дроб, докато женшенът може да повиши сърдечната честота и кръвното налягане.

„Тези взаимодействия могат да притъпят ефекта на лекарството или да причинят странични ефекти като замаяност, нисък калий или нарушен сърдечен ритъм“, обясняват кардиолози.

В допълнение към жълтия кантарион и женшена, е добре да избягвате екстракт от зелен чай във високи дози.

6. Зеленчукови сокове с високо съдържание на натрий

Някои търговски зеленчукови сокове могат да повишат нивата на натрий и да накарат тялото да задържа течности. Това натрупване може да натовари кръвоносните съдове и директно да повиши кръвното налягане.

В резултат на това, зеленчуковите сокове с високо съдържание на натрий могат да намалят ползите, осигурени от лекарства като диуретици, АСЕ инхибитори и блокери на ангиотензиновите рецептори.

Когато това се случи, хората могат да изпитат подуване, да имат по-високи стойности на кръвното налягане или намалена ефективност на предписаните им лекарства.

Препоръките за консумацията на изброените напитки могат да варират в зависимост от индивидуалното ви кръвно налягане, съпътстващите здравословни проблеми и конкретните лекарства, които приемате. Ако не сте сигурни дали дадена напитка може да повлияе на лечението ви, най-добре е да се консултирате с медицински специалист.

Лекар или фармацевт може да помогне за персонализиране на съветите и да осигури безопасен избор, защото това, което е рисковано за един човек, може да е приемливо за друг.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

