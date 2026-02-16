Когато сте болни от настинка или грип, гореща чаша кафе може да ви се стори допълнително успокояваща или просто да е част от обичайната ви сутрешна рутина.

Пиенето на кафе, докато приемате определени лекарства за настинка и грип, обаче може да влоши страничните ефекти, като сърцебиене и повишено кръвно налягане.

Кафето съдържа кофеин – стимулант, който повишава активността на нервната система. Според проучвания, комбинацията между кофеин и определени активни съставки в лекарствата за настинка може да има адитивен ефект, който усложнява състоянието ви вместо да го подобри.

1. Орални деконгестанти

Какво представляват и защо са проблемни?

Кофеинът е стимулант. Стимулантите повишават активността на нервната система и могат да увеличат сърдечната честота, дишането и бдителността.

Назалните деконгестанти като псевдоефедрин и фенилефрин също имат стимулантни ефекти. Те се предлагат под формата на таблетки, капки за нос и спрей за нос.

Проблемът възниква, когато комбинирате орални деконгестанти (приемани през устата) с кафе. И двете вещества действат като стимуланти на нервната система, което води до:

Учестен пулс и сърцебиене

Повишено кръвно налягане

Треперене и нервност

Тревожност

Повишаване на кръвната захар (особено опасно за хора с диабет)

Снимка: Canva

Кой е в риск?

Оралните деконгестанти може да не са подходящи за всеки, особено за хора с определени здравословни проблеми, като например:

Хипертония

Сърдечни заболявания

Диабет

Увеличена простата

Глаукома

Проблеми с щитовидната жлеза

Препоръка: Ако приемате орален деконгестант, ограничете или избягвайте напълно кафето по време на лечението.

2. Потискащи кашлицата

Декстрометорфан е активна съставка в много сиропи за настинка и кашлица, които са без рецепта. Той действа на мозъка, за да потисне рефлекса на кашляне.

Страничните ефекти на декстрометорфан включват:

Замаяност

Виене на свят

Нервност

Безпокойство

Гадене

Защо кофеинът усложнява нещата?

Тъй като кофеинът е стимулант, той може да засили някои от тези нежелани ефекти, особено нервността и безпокойството.

Препоръка: Консултирайте се с лекар преди употреба на декстрометорфан, особено ако сте редовен консуматор на кафе. По време на лечението ограничете кофеина.

3. Някои лекарства за алергия

Какво са и как взаимодействат с кофеина?

Антихистамините се използват за лечение на симптоми на алергия, като хрема и кихане.

Антихистамините от първо поколение обаче могат да причинят и сънливост, седация и умора, което може да повлияе на бдителността, концентрацията и паметта. В някои случаи те могат дори да причинят възбуда или безпокойство.

Противоречивият ефект

Кофеинът може да намали седативния ефект на антихистамините, но също така може да засили страничните ефекти като замаяност и безпокойство. Този противоречив ефект прави трудно да разберете доколко сте сънливи или чувствате замаяност. Това е особено опасно, ако управлявате автомобил или работите с машини.

Комбинирани медикаменти: Повишено внимание

Много лекарства за настинка и грип без рецепта съдържат множество активни съставки, включително деконгестанти, супресори на кашлица и антихистамини едновременно.

Когато приемате такъв медикамент заедно с кафе, рискът от взаимодействия се умножава.

Избягването на комбинации между кофеин и деконгестанти, сиропи за кашлица или определени антихистамини ще предпази сърдечно-съдовата ви система и ще направи възстановяването по-гладко.

Консултирайте се винаги с лекар или фармацевт преди да комбинирате кафе с лекарства за настинка. Четете внимателно етикетите на медикаментите. При съмнение – избягвайте кофеина по време на лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници