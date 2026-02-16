Когато сте болни от настинка или грип, гореща чаша кафе може да ви се стори допълнително успокояваща или просто да е част от обичайната ви сутрешна рутина.
Пиенето на кафе, докато приемате определени лекарства за настинка и грип, обаче може да влоши страничните ефекти, като сърцебиене и повишено кръвно налягане.
Кафето съдържа кофеин – стимулант, който повишава активността на нервната система. Според проучвания, комбинацията между кофеин и определени активни съставки в лекарствата за настинка може да има адитивен ефект, който усложнява състоянието ви вместо да го подобри.
1. Орални деконгестанти
Какво представляват и защо са проблемни?
Кофеинът е стимулант. Стимулантите повишават активността на нервната система и могат да увеличат сърдечната честота, дишането и бдителността.
Назалните деконгестанти като псевдоефедрин и фенилефрин също имат стимулантни ефекти. Те се предлагат под формата на таблетки, капки за нос и спрей за нос.
Проблемът възниква, когато комбинирате орални деконгестанти (приемани през устата) с кафе. И двете вещества действат като стимуланти на нервната система, което води до:
- Учестен пулс и сърцебиене
- Повишено кръвно налягане
- Треперене и нервност
- Тревожност
- Повишаване на кръвната захар (особено опасно за хора с диабет)
Кой е в риск?
Оралните деконгестанти може да не са подходящи за всеки, особено за хора с определени здравословни проблеми, като например:
- Хипертония
- Сърдечни заболявания
- Диабет
- Увеличена простата
- Глаукома
- Проблеми с щитовидната жлеза
Препоръка: Ако приемате орален деконгестант, ограничете или избягвайте напълно кафето по време на лечението.
2. Потискащи кашлицата
Декстрометорфан е активна съставка в много сиропи за настинка и кашлица, които са без рецепта. Той действа на мозъка, за да потисне рефлекса на кашляне.
Страничните ефекти на декстрометорфан включват:
- Замаяност
- Виене на свят
- Нервност
- Безпокойство
- Гадене
Защо кофеинът усложнява нещата?
Тъй като кофеинът е стимулант, той може да засили някои от тези нежелани ефекти, особено нервността и безпокойството.
Препоръка: Консултирайте се с лекар преди употреба на декстрометорфан, особено ако сте редовен консуматор на кафе. По време на лечението ограничете кофеина.
3. Някои лекарства за алергия
Какво са и как взаимодействат с кофеина?
Антихистамините се използват за лечение на симптоми на алергия, като хрема и кихане.
Антихистамините от първо поколение обаче могат да причинят и сънливост, седация и умора, което може да повлияе на бдителността, концентрацията и паметта. В някои случаи те могат дори да причинят възбуда или безпокойство.
Противоречивият ефект
Кофеинът може да намали седативния ефект на антихистамините, но също така може да засили страничните ефекти като замаяност и безпокойство. Този противоречив ефект прави трудно да разберете доколко сте сънливи или чувствате замаяност. Това е особено опасно, ако управлявате автомобил или работите с машини.
Комбинирани медикаменти: Повишено внимание
Много лекарства за настинка и грип без рецепта съдържат множество активни съставки, включително деконгестанти, супресори на кашлица и антихистамини едновременно.
Когато приемате такъв медикамент заедно с кафе, рискът от взаимодействия се умножава.
Избягването на комбинации между кофеин и деконгестанти, сиропи за кашлица или определени антихистамини ще предпази сърдечно-съдовата ви система и ще направи възстановяването по-гладко.
Консултирайте се винаги с лекар или фармацевт преди да комбинирате кафе с лекарства за настинка. Четете внимателно етикетите на медикаментите. При съмнение – избягвайте кофеина по време на лечение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
