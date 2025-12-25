Може би сте си задавали въпроса, безопасно ли е да изпия чаша вино, докато приемам редовно лекарство?

Отговорът на този въпрос е доста по-сложен, отколкото си мислите, и може да има сериозни последици за здравето ви.

Взаимодействието между лекарства и алкохол е реална медицинска заплаха, която засяга милиони хора ежедневно. Има ли рискове за вас и кои лекарства и алкохол определено не трябва да се смесват?

Защо алкохолът и лекарствата са опасна комбинация

Как алкохолът влияе на медикаментите

Алкохолът трябва да се избягва при прием на лекарства, тъй като може да влоши страничните ефекти, да намали ефективността на медикамента и да застраши здравето на приемащия го. Алкохолът и много лекарства се метаболизират от черния дроб, което означава, че комбинирането им може да натовари сериозно този жизненоважен орган.

Д-р Лора Пърди, сертифициран специалист по семейна медицина предупреждава за широк спектър от странични ефекти: "Може да настъпят промени в кръвното налягане, припадък, промени в поведението, гадене и повръщане, замаяност и главоболие. Когато става въпрос за управление на тежка техника и шофиране, има допълнителни притеснения заради загубата на координация и промяната в настроението."

13 лекарства, които не бива да смесвате с алкохол

1. Болкоуспокояващи

Смесването на алкохол с ацетаминофен (парацетамол) и нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен може да доведе до чернодробно увреждане и стомашно-чревно кървене.

Рискове:

Стомашна болка и кървене

Чернодробно увреждане

Стомашни язви

Сърдечни проблеми

2. Антидепресанти

Антидепресантите стават по-малко ефективни при комбиниране с алкохол, а в някои случаи симптомите могат дори да се влошат.

Снимка: iStock

Странични ефекти: Повишена сънливост, загуба на координация, влошени симптоми на депресия, опасно покачване на кръвното налягане..

3. Антибиотици

Приемането на определени антибиотици с алкохол може да има сериозни странични ефекти като главоболие, зачервяване и гадене. Алкохолът също причинява дехидратация, като инхибира освобождаването на вазопресин. Тъй като достатъчният прием на течности е от решаващо значение за борба с инфекция, пиенето на алкохол може да влоши симптомите и да забави възстановяването.

Важно: Може да се наложи да изчакате 2-3 дни след завършване на курса антибиотици, преди да пиете отново.

4. Лекарства за диабет

Близо половината от човечеството има диабет, преддиабет или инсулинова резистентност. При комбиниране на лекарства за диабет като инсулин или метформин с алкохол, може да се развие опасно ниско ниво на кръвната захар.

Снимка: iStock

Симптоми на ниска кръвна захар:

Двойно или замъглено виждане

Изпотяване и треперене

Бързо или силно сърцебиене

Умора и объркване

Изтръпване и безчувственост

5. Лекарства за кръвно налягане

Често възрастните живеят с високо кръвно налягане. Лекарствата за хипертония могат да реагират зле с алкохола, причинявайки замаяност и припадък, изключителна сънливост и аритмии или други сърдечни проблеми.

6. Сънотворни

Около 10% от хората използват лекарства или добавки за сън. Сънотворните никога не трябва да се комбинират с алкохол. И двете имат седативен ефект и могат да се усилят взаимно.

Странични ефекти: Затруднено дишане, проблеми с паметта, странно поведение, влошена двигателна координация.

7. Антипсихотици и лекарства

Алкохолът може да засили седативните ефекти на антипсихотичните лекарства (известни и като невролептици), причинявайки нарушения в умствените и физическите способности. Симптомите включват затруднено дишане, ниско кръвно налягане, припадък, а в тежки случаи - гърчове или кома.

8. Лекарства за кръвосъсирване (антикоагуланти)

Хората с определени сърдечни заболявания или тези, които се подготвят за операция, приемат антикоагуланти. Консумацията на алкохол може да повлияе на начина, по който кръвосъсирващите лекарства действат, увеличавайки риска от съсирване или кървене.

9. Лекарства за настинка и алергии

Милиони хора приемат медикаменти за настинки, алергии и грип почит целогодишно. Тези лекарства са известни с това, че предизвикват сънливост и замаяност. Алкохолът засилва тези странични ефекти, причинявайки нарушена преценка и координация.

Снимка: Canva

10. Лекарства за СДВХ

Медикаментите за контрол на Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност са стимуланти, докато алкохолът има седативен ефект. Смесването на двете увеличава вероятността от предозиране. Други странични ефекти включват замаяност, нарушена концентрация, чернодробно увреждане и сърдечни проблеми.

11. Лекарства за холестерол

Комбинирането на алкохол с лекарства за холестерол може да причини чернодробно увреждане, зачервяване и сърбеж, стомашно кървене.

12. Лекарства за гърчове

Комбинирането на алкохол с медикаменти за гърчове може да причини сериозни странични ефекти като замаяност, необичайно поведение, промени в психичното състояние (включително суицидни мисли) и повишен риск от по-тежки гърчове.

13. Лекарства за стомашни проблеми

Всяко лекарство, което може да успокои стомаха при киселини и гадене, може да взаимодейства негативно с алкохола. Смесването увеличава риска от предозиране и може да усили ефектите на алкохола.

Как да останете в безопасност

Основни препоръки

Винаги проверявайте: Независимо дали лекарството е предписано без рецепта или е билково, важно е да говорите с лекаря си за страничните ефекти преди да консумирате алкохол.

Четете етикетите: Проверявайте етикетите на всички лекарства за предупреждения относно алкохола.

Не рискувайте: Комбинирането на лекарства и алкохол може да бъде опасно и дори животозастрашаващо. Така че по-добре – не рискувайте.

Ако сте консумирали алкохол докато приемате лекарства:

Търсете незабавна медицинска помощ ако изпитате:

Силна главоболие или стомашна болка

Гадене и повръщане

Сънливост или замаяност

Загуба на координация

Вътрешно кървене

Затруднено дишане

Сърдечни проблеми

Останете с близък човек, който може да помогне, ако загубите съзнание или се нуждаете от спешна помощ.

Кой е в най-голям риск?

Всеки може да пострада от взаимодействието между алкохол и лекарства, но жените и възрастните хора са в по-висок риск.

С напредването на възрастта организмът се нуждае от повече време да преработи алкохола. Възрастните хора също са по-склонни да приемат лекарства ежедневно, което увеличава риска от опасни взаимодействия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

