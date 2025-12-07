Зимните празници наближават бързо, обещавайки вкусна трапеза, време за семейството и почивка, но сезонът може да дойде и със здравословни рискове, които често остават незабелязани.

Да останеш здрав по време на празничния сезон е предизвикателство. Честите пътувания и семейни събирания допълнително може да влошат ситуацията

От взаимодействия между лекарства и алкохол до повишена опасност от респираторни инфекции, експертите предупреждават, че е важно да не пренебрегваме превантивните мерки.

Снимка: iStock

Европейските здравни власти предлагат практични препоръки как да останем здрави по време на празниците. Ето петте най-важни съвета.

1. Внимавайте с комбинацията лекарства, алкохол и определени храни

Алкохолът може да взаимодейства с лекарствата по „опасни начини“, предупреждават експерти, повишавайки риска от замаяност, сънливост и инциденти. Бъдете особено внимателни, ако планирате да шофирате или ако използвате електрическа инвалидна количка или скутер.

Рискови хранителни комбинации

Освен алкохола, някои типични празнични храни също са несъвместими с определени медикаменти:

Боровинки и варфарин : Хората, приемащи варфарин за предотвратяване на кръвни съсиреци, трябва да избягват боровинките.

Отлежали сирена и тъмен шоколад : Тези храни са богати на тирамин, което може да създаде проблеми за пациенти, приемащи MAO инхибитори (вид антидепресанти).

Винаги консултирайте листовката на вашето лекарство или поговорете с лекар относно хранителни ограничения.

Снимка: iStock

2. Ваксинирайте се, за да намалите риска от заболяване

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) препоръчва ваксинация срещу грип възможно най-скоро, тъй като вирусът се разпространява необичайно рано този сезон.

След поставянето на ваксината, тялото се нуждае от около две седмици, за да развие защита срещу грипа. Това означава, че е най-добре да се ваксинирате значително преди празничните събирания – особено ако ще прекарвате време с уязвими хора:

Бременни жени

Възрастни хора

Малки деца

Допълнителни мерки при симптоми

Ако развиете кашлица, треска и хрема, носете маска, мийте често ръцете си и проветрявайте помещението.

3. Внимание за разпространение на инфекции

Големите струпвания на посетители на коледните базари създават благоприятна среда за разпространение на вируси. Европейските здравни власти отбелязват особена тревога във връзка със значителна епидемия от хепатит А.

Хепатит А се разпространява чрез близък контакт със заразен човек или замърсени храни, вода и повърхности. Въпреки че коледните базари обикновено са на открито, рискът от заразяване остава.

Превантивни мерки:

Редовно миене на ръцете с вода и сапун

Дезинфекция на повърхности, дори когато сте навън

Избягвайте допир до лицето след контакт с обществени места

Дори при спазване на всички препоръки, можете да се разболеете през празниците. За ежедневни здравни проблеми като настинки, грип, кашлица или гадене, много здравни системи предлагат онлайн консултации, които могат да ви спестят време.

Снимка: iStock

4. Намерете креативни начини за тренировки и движение

Празниците често нарушават редовната ни тренировъчна рутина. Ето как да останете активни:

По време на пътуване : Един от най-трудните моменти за постигане на резултат е, когато пътувате, но това не означава, че трябва да се откажете напълно от рутината си. Ако имате достъп до хотелска фитнес зала, опитайте тренировки, които използват прости фитнес уреди.

При липса на време : Опитайте високоинтензивни интервални

тренировки (HIIT), които изгарят калории за само 10-15 минути

Повече крачки : Ако знаете, че няма да можете да тренирате, останете активни, като паркирате в задната част на паркинга на работното си място, в търговските центрове и хранителните магазини. Ако не шофирате, избирайте дългия път до вкъщи или стълбите пред асансьора възможно най-често.

5. Хапнете, но не прекалявайте

Най-трудното нещо по време на празниците вероятно е да контролирате желанието си постоянно да харчите прекалено много за храна.

Пълното спиране на диетата по време на празниците може да има последствия, но пълното отказване от вкусна празнична храна не е единствената алтернатива.

Вместо това, поставете си за цел цялостно балансирано хранене. Ето начини да поддържате здравословна диета, без да разваляте удоволствието:

Хапнете лек обяд преди обилна вечеря (и лека вечеря след обилен обяд)

Съсредоточете се върху размера на порциите, дори по време на обилни празнични хранения

Удвоете по-здравословните си избори , като например зелените зеленчуци

Печете храната си на фурна , вместо да я пържите

Използвайте по-здравословни заместители, когато е възможно

Избирайте приготвянето на храна пред бързото хранене, когато знаете, че ще сте заети

Снимка: iStock

6. Знайте къде да намерите помощ, ако е нужно

Дори и да направите всичко както трябва, все пак може да се разболеете по време на празниците. Ако това ви се случи, знайте как да потърсите бърза помощ, за да не ви попречи да се насладите на празниците.

Спешният случай си е спешен и винаги трябва да потърсите незабавна медицинска помощ, ако имате нужда от нея. Но за ежедневни здравословни проблеми не е задължително да си запазвате час при лекар или да чакате в чакалнята за спешна помощ.

Много често срещани здравословни проблеми могат да бъдат решени дори чрез онлайн консултации. Лекар може да ви помогне от разстояние при често срещани медицински проблеми, като например:

Алергии

Настинки и грип

Кашлица

Гадене и повръщане

Конюнктивит

Синусови инфекции

Предстоящите празници не трябва да бъдат избор между удоволствие и здраве. С достатъчно внимание и отговорност можете да се радвате на празниците, като едновременно с това пазите себе си и близките си здрави.

Ако имате въпроси относно вашите лекарства или здравословното си състояние през празничния сезон, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------

Източници