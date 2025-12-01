Коледни пости и отслабване: Митове и реалност

Коледните пости, които продължават до 24 декември, са време за смирение и прочистване. Много хора се питат дали постите помагат за отслабване и ги започват с тази цел, но дали това е така?

Научно изследване от Университета в Ниш хвърля светлина върху това как 40-дневното въздържане от определени храни влияе върху телесния състав.

По своя характер постите напомнят средиземноморската диета или веганството. За тях отдавна се знае, че имат големи ползи върху здравето, като особено средиземноморският тип хранене се препоръчва за контрол на различни заболявания. Като диети тяхната цел освен по-добро здраве, е и намаляване на тегло, както може да се случи и при постите.

Първото проучване върху православните пости

Проучването, публикувано в списание "Facta Universitatis", представлява първото научно изследване, което проследява ефектите на православния пост върху телесния състав на млади хора.

В изследването участват 28 ученици от богословско училище в Ниш на средна възраст 17,4 години. Те следват строго постите в продължение на 40 дни, като преди и след поста са измерени техните:

Телесно тегло

Индекс на телесна маса (ИТМ)

Процент мастна тъкан

Процент мускулна маса

Базален метаболизъм

Какво показват резултатите

Статистическият анализ разкрива значима промяна между началните и крайните измервания. Данните са следните:

Телесно тегло: Намалява от 88,8 кг на 87,6 кг - средно с 1,2 килограма

Мастна тъкан: Понижава се от 25,3% на 24,7%

Мускулна маса: Увеличава се леко от 36,8% на 37,0%

ИТМ: Минимално намаление от 27,2 на 27,1

Особено интересен е фактът, че мускулната маса не само се запазва, но леко се увеличава, докато мастната тъкан намалява. Това е важно откритие за хората, които искат да отслабнат без да губят мускули, особено в период, в който не консумират месо.

Снимка: iStock

Митове и реалност за постите

От анализа към проучването може да се направят няколко заключения:

Наистина ли постите водят до значително отслабване

Промените в теглото са по-скоро умерени. Проучването отчита средно намаление от едва 1-1,5 килограма за 40 дни. Това не е драстична загуба на тегло, а постепенно пречистване.

Постите и мускулната маса

Изследването показва леко увеличение на мускулната маса (от 36,8% на 37,0%). При правилно планирано постно хранене с достатъчно бобови култури и растителни протеини мускулите могат да се запазят и дори леко да се увеличат. Дори и по време на пости има протеини, които могат да бъдат консумирани, за да може да бъде запазена мускулната маса.

Всички ли отслабват по време на пости

Индивидуалните разлики са големи. Изследването е върху участници с тегло от 62,6 кг. до 132,3 кг. преди поста, което означава, че всеки организъм реагира различно на този вид хранене. По време на изследването Индексът на телесна маса (ИТМ) остава относително стабилен. При участниците средният ИТН е 27,2 преди поста и 27,1 след него – практически без промяна.

Защо постите може да бъдат полезни

Научните изследвания препоръчват православния пост заради редица здравни ползи, свързани не толкова с отслабването, колкото с общото подобрение на храненето:

Намален прием на наситени мазнини: Отпада консумацията на червено месо, колбаси и преработени меса.

Повече фибри: Зеленчуци, плодове и бобови увеличават храносмилането.

Снимка: iStock

Естествено детоксикиране: През този период организмът насочва енергия към клетъчно изчистване и възстановяване.

Балансиран прием на въглехидрати: Намалява консумацията на рафинирани захари и сладкиши.

Ограничения на проучването

Проучването има доста ограничения. Изследователите специално подчертават, че високият среден ИТМ (27,2) на участниците вероятно се дължи на ниската им физическа активност. Повечето ученици не са спортували редовно преди или по време на изследването. Другите ограничения са:

Малка извадка: Само 28 участници, от които всички са мъже.

Специфична група: Ученици в богословско училище с регулиран режим.

Липса на данни: Няма информация за точните дневни калории и физическа активност.

Не включва жени: Резултатите не могат да се обобщят за жени.

Научното изследване показва, че 40-дневният православен пост може да доведе до умерено намаление на теглото при запазване на мускулната маса. Средната загуба на тегло е около 1-1,2 килограма, което е здравословно и устойчиво темпо.

Важно е да разберем, че постът не е експресна диета за отслабване. Това е духовна практика с положителни странични ефекти върху здравето при правилно спазване.

Най-значимите ползи идват не от самото ограничаване на калориите, а от подобреното качество на храненето - повече растителни храни, по-малко преработени продукти и наситени мазнини.

Снимка: iStock

Необходими са допълнителни изследвания с по-големи групи и дългосрочно проследяване, за да се потвърдят тези резултати. Особено важно е да се проучи какво се случва след края на поста и дали ефектите са устойчиви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

Източници