Назалната ваксина срещу грип: Предимства и за кого е предназначена

Надеждата за безиглено, но високоефективно имунизиране срещу респираторни вируси продължава да е един от основните приоритети на медицината.

Назалните ваксини, прилагани чрез впръскване в носа, обещават едновременно локален мукозен и системен имунен отговор, който традиционните мускулни инжекции не успяват напълно да осигурят.

В България за тази година вече са осигурени 15 000 дози от назалната ваксина Fluenz – спрей за нос, суспензия, което е почти два пъти повече от миналогодишното количество, съобщава bTV новините. Ваксината е предназначена за над 2 г.

Предимства на назалната ваксина?

Прилагани през носа, назалните ваксини са особено привлекателни поради липсата на убождане с игли. Но те имат и други качества, включително способността си да предизвикват имунни отговори срещу респираторни патогени на мястото на инфекцията, в допълнение към системните отговори, предизвикани от традиционните ваксини.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Когато вдишваме патоген като SARS-CoV-2 (щам на Коронавирус) или грип, вирусът заразява клетки, покриващи тъканта (лигавицата), простираща се от носа и в белите дробове.

Въпреки че са първите, които се изправят срещу „нашественика”, имунните клетки, които живеят в носната/респираторната лигавица, са извън образователния обхват на традиционните ваксини.

Задачата на ваксините е да „обучават“ имунните клетки да разпознават и реагират на даден патоген, пише medicalexpress.

Интраназалните ваксини стимулират клетъчни и антителни отговори на място в източника на инфекцията. Ако вирусът попадне в носната лигавица, имунните клетки не пътуват до заплахата – те вече са там и спират “нашественика”. Такава лигавична защита се простира по протежение на дихателната лигавица до белите дробове.

По този начин може също да предотврати предаването на вируса – нещо, което традиционните ваксини не правят добре, но което има важни последици за контролирането на разпространението на респираторни инфекции.

Каква назална ваксина има в България?

Назалната ваксина, която е одобрена и разпространена в България, е Fluenz tetra – спрей за нос.

Всяка година ваксината е насочена срещу четири щама на грипния вирус, съгласно годишните препоръки на Световната здравна организация.

Fluenz e жива назална ваксина срещу грип, предназначена за деца и юноши от 24-месечна до 18-годишна възраст. Прилага се под формата на спрей за нос, в доза 0,2 ml (по 0,1 ml във всяка ноздра).

При деца, които никога не са били ваксинирани срещу грип се прилагат две дози с интервал от минимум 4 седмици между тях.

Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години.

Има ли странични реакции назалната ваксина?

При назалната ваксина най-честите нежелани реакции са намален апетит, общо неразположение, назална конгестия/ринорея (повишена секреция на лигавицата, покриваща вътрешността на носа).

Снимка: iStock

Други евентуални странични реакции от назалната ваксина:

Много чести (засягат повече от 1 на 10 души):

Хрема или запушен нос

Намален апетит

Слабост

Чести (засягат до 1 на 10 души):

Повишена температура

Болки в мускулите

Главоболие

Нечести (засягат до 1 на 100 души):

Обрив

Кървене от носа

Алергични реакции

Предизвикателства при разработването на назални ваксини?

Въпреки че прилагането на назална ваксина може да е лесно, разработването ѝ е сложно. Част от проблема е, че носът е пълен с препятствия, предназначени да предпазват от проникване на чужди материали.

Мукозните епителни клетки са покрити със слуз и издатини (реснички), които изместват частици, включително ваксинални антигени, от носната кухина. Носните секрети също съдържат молекули, които могат да разреждат и разграждат компонентите на ваксината.

Снимка: bTV

Ключът е да се формулира ваксина, която преодолява този праг, за да предизвика защитен отговор. Адювантите - съединения, засилващи имунитета, добавени към някои ваксини - могат да помогнат за това. Такива добавки обаче трябва да бъдат внимателно обмислени за назалните ваксини.

Носните проходи се свързват с мозъка. Следователно е възможно антигени или адюванти от ваксината да бъдат транспортирани до мозъка и да повлияят на невронната функция. Единственият потвърден пример за това е назална ваксина срещу грип, лицензирана в Швейцария през 2000 г., която използва термолабилен ентеротоксин на Escherichia coli като адювант.

Ваксината е изтеглена от пазара, след като е била свързана с повишен риск от лицева парализа. Осигуряването на безопасността е основен приоритет при разработването на назални ваксини.

Понякога имунен отговор може да намали ефикасността на назалната ваксина. Една от причините за това може да е, че съществуващият имунитет към грип неутрализира отслабените вируси на ваксината в носа, преди те да могат радикално да повишат имунитета.

Ефективността на ваксините срещу грип също варира в зависимост от възрастовите/рисковите групи и дали вирусите във ваксината съответстват на циркулиращите щамове на грип.

Следователно, начинът, по който една ваксина действа „в реалния свят“, е смесица от фактори, свързани с вируса, състава на ваксината и реакцията на гостоприемника; съвместното им действие е ключово предизвикателство при проектирането на ваксини.