Грипът не е обикновена настинка, е сериозно вирусно заболяване, което ежегодно застрашава здравето на милиони хора в целия свят.

В България грипният сезон традиционно започва през есента и продължава до пролетта, като само в областните градове се регистрират между 1,4 и 1,6 млн. случая на остри респираторни заболявания и грип всяка година. Добрата новина е, че ваксинацията остава най-ефективният метод за защита.

Какви противогрипни ваксини се предлагат в България?

У нас са налични три основни вида противогрипни ваксини, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата:

Инжекционни ваксини:

Vaxigrip Tetra (инактивирана ваксина, 15 mcg/0.5 ml)

Influvac Tetra (инактивирана ваксина, 0.5 ml)

Назална ваксина за деца:

Fluenz Tetra – спрей за нос, подходящ за деца и юноши

Всички три ваксини са четиривалентни (тетравалентни), което означава, че защитават срещу четири различни грипни щама, циркулиращи през текущия сезон.

Как се прилагат грипните ваксини?

Начинът на приложение зависи от възрастта и индивидуалните особености на пациента:

Инжекционна форма:

Прилага се за възрастни и деца над 6 месеца

Поставя се интрамускулно (обикновено в горната част на ръката)

Назална форма (спрей):

Предназначена за деца и юноши от 2 до 18 години

Прилага се като спрей в носа

Използва се от 7 години и е с доказана ефективност и безопасност

Кога е най-добре да се ваксинирате

Оптималният период за поставяне на противогрипна ваксина е септември до ноемврим, преди сезонния пик на грипните инфекции. Ваксинацията преди началото на епидемичния сезон дава на организма необходимото време (7-10 дни) да развие защитни антитела.

Ваксинацията трябва да се извършва ежегодно, тъй като грипните вируси непрекъснато се променят, а защитата от предишната година не е достатъчна.

Кой трябва да се ваксинира срещу грип?

Ваксинацията се препоръчва настоятелно за следните рискови групи:

Възрастни хора:

Всички лица на и над 65 години

Хора с хронични заболявания:

Хронични белодробни болести (включително астма)

Хронични сърдечносъдови заболявания

Захарен диабет

Хронични чернодробни и бъбречни заболявания

Неврологични заболявания

Отслабена имунна система

Наднормено тегло (ИТМ над 40)

Бременни жени:

На всеки етап от бременността

Ваксината е лицензирана за употреба по време на бременност и е доказано безопасна

Деца:

Деца с медицински показания

Деца, които са били хоспитализирани с белодробни инфекции

Деца в специализирани училища

Други групи:

Лица в домове за резидентна грижа

Основни обгрижващи лица за възрастни или хора с увреждания

Доставка и наличност на птотивогрипни ваксини в България

България посреща грипния сезон 2025 г. с 580 000 противогрипни ваксини, това е със 100 000 дози повече в сравнение с предходната година, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Разпределение на ваксините:

407 000 дози са предназначени за безплатно ваксиниране на хора над 65 години.

173 000 дози ще бъдат пуснати за свободна продажба в аптечната мрежа.

15 000 дози назална ваксина Fluenz за деца над 2 години, двойно повече спрямо миналата година.

График на доставките:

200 000 дози за възрастни над 65 г. се очакват при общопрактикуващите лекари в седмицата 13-17 октомври

Останалото количество постепенно ще се доставя през есента

Логистика, достъп и заплащане

За лица над 65 години:

Ваксините се предоставят безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип (2023-2026 г.)

Поставят се от общопрактикуващи лекари (личен лекар).

Целта на програмата е до 2026 г. да се постигне 35% обхват на ваксинирани.

За останалите граждани:

Ваксините се закупуват от аптечната мрежа.

Предписват се от личен лекар.

Прилагат се от общопрактикуващ лекар или в имунизационни центрове.

Ролята на личните лекари: Съгласно изискванията на НЗОК, общопрактикуващите лекари са основното звено за провеждане на имунизациите срещу грип. Те:

Оценяват здравословното състояние на пациента.

Консултират относно необходимостта от ваксинация.

Прилагат ваксината.

Следят за евентуални реакции.

Защо ваксината срещу грип е важна?

Ваксинацията не само предпазва от грип, но и значително намалява риска от усложнения:

При ваксинирани хора рискът от лечение в интензивни грижи е с 26% по-нисък.

Рискът от смърт е с 31% по-нисък в сравнение с неваксинираните.

Ваксинацията в ЕС предотвратява смъртта на 37 000 души годишно.

Напредналата възраст и хроничните заболявания са основни рискови фактори за тежко протичане на грипа. При хора над 65 години смъртността от грип е най-висока, като до 90% от фаталните случаи в Европейския съюз са именно в тази възрастова група.

Грипът е сериозно заболяване, но може да бъде предотвратено. С навременна ваксинация през есента вие защитавате не само себе си, но и околните. Свържете се с личния си лекар за повече информация.

