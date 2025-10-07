Грипът е сериозно заболяване, което всяка година засяга милиони хора в България и по света.

Само в областните градове на нашата страна ежегодно се регистрират между 1,4 и 1,6 млн. случая на остри респираторни заболявания и грип. Ваксинацията е най-ефективният начин за защита, като може да предотврати тежки усложнения и дори смърт, особено при рискови групи от населението.

Защо грипът може да бъде опасен?

Грипът се предава изключително лесно от човек на човек при кихане и кашляне. Възрастните са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите, докато децата могат да разпространяват вируса 10 и повече дни поради по-слабата им имунна система, според данни на Министерството на здравеопазването.

Снимка: Canva

Грипните вируси постоянно се променят, което води до всеобща възприемчивост на населението. Това е причината заболяването да предизвиква ежегодни епидемии с различна интензивност.

Ежегодно в Европейския съюз се регистрират около 70 000 смъртни случая от грип, като до 90% от тях са при хора над 65-годишна възраст. Само чрез ваксиниране срещу сезонен грип в ЕС се предотвратява смъртта на 37 000 души всяка година, според данни на Европейската комисия.

Кой е в най-голям риск от усложнения?

При хората над 65 години процентът на тежките случаи и смъртността са най-високи. Напредналата възраст и наличието на хронични заболявания са главните рискови фактори за тежки усложнения.

Възрастните на и над 65 години са с 10 пъти по-голяма вероятност от хоспитализация поради пневмококова пневмония в сравнение с лицата под 50-годишна възраст.

Ваксинацията се препоръчва настоятелно и за:

Бременни жени

Деца и възрастни с отслабена имунна система

Хора с хронични заболявания (астма, диабет, сърдечни и белодробни болести)

Какви са усложненията от грип?

Грипът може да доведе до сериозни здравословни проблеми:

Най-честото усложнение е бактериалната пневмония. Първичната вирусна пневмония е по-рядка, но води до висока смъртност.

Снимка: Canva

Други усложнения включват:

Отит и синуит

Миокардит

Енцефалит и менингит

Обостряне на хронични заболявания като сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна белодробна болест, астма и захарен диабет

Връзката между грип и пневмококови инфекции

Грипът благоприятства възникването на пневмококови инфекции. Възможно е едно и също лице едновременно да бъде заразено и с грип, и с пневмококова инфекция. Пневмококът е основен причинител на придобита в обществото пневмония, бактериален менингит и отит.

При възрастни над 65 години с хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания рискът от инвазивна пневмококова болест се повишава от 3 до 6 пъти. Леталитетът при инвазивните пневмококови заболявания в тази възрастова група достига до 80%.

Безопасност на ваксините срещу грип

Тъй като сезонните грипни вируси се променят всяка година, ваксинирането трябва да става ежегодно, за да се гарантира ефективността на ваксините. Европейската комисия препоръчва страните от ЕС да постигнат ежегодно ваксиниране на 75% от хората от рискови групи.

Снимка: Canva



Ваксините срещу грип се прилагат повече от 60 години. Съвременните ваксини се характеризират с много добра поносимост и ефективност. При хората в напреднала възраст ползите от имунизацията за намаляване на заболяемостта и смъртността са доказани.

Пневмококовите конюгирани ваксини, използвани при лица на и над 65 години, са с доказана ефективност срещу инвазивни пневмококови заболявания и пневмококова пневмония.

Национална програма в България

В България действа Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции (2023-2026 г.), която осигурява безплатни ваксини за хора на и над 65-годишна възраст.

За сезонен грип:

Имунизацията се препоръчва всяка година преди или по време на епидемичния сезон

Безплатни ваксини се осигуряват от 2019 г.

Цел: 35% обхват до 2026 г.

За пневмококови инфекции:

Имунизацията се поставя еднократно

Може да се проведе през цялата година или едновременно с ваксината срещу грип

Безплатни ваксини се осигуряват от 2024 г.

Цел: 15% обхват до 2026 г., с приоритет за лица с хронични белодробни и сърдечни заболявания

Наличност на ваксини срещу грип за сезон 2025 г.

За септември-октомври 2025 г. в България са заявени за доставка 580 000 грипни ваксини - това е с 100 000 ваксини повече спрямо предходната година, по данни на Изпълнителна агенция по лекарствата, съобщава btvnovinite.

Видове налични ваксини:

Снимка: Canva

За възрастни:

Vaxigrip, Suspension for injection, 15 mcg/0.5 ml

Influvac Tetra, Suspension for injection, 0.5 ml (dose)

За деца над 2 години:

Fluenz спрей за нос, суспензия (15 000 дози - двойно повече спрямо предходната година)

Разпределение:

407 000 дози ще бъдат заделени за безплатно приложение при лица на и над 65 години по Националната програма

Останалото количество ще бъде налично за свободна продажба в аптечната мрежа

Ваксините за Националната програма се очаква да бъдат доставени на общопрактикуващите лекари в седмицата 13-17 октомври.

Трябва ли да се ваксинирам срешу грип?

Принадлежите ли към рискова група? Възрастните над 65 години и хората с хронични заболявания са в значително по-висок риск от тежки усложнения.





Какви са ползите спрямо рисковете? Доказаните ползи от ваксинацията са значителни, а съвременните ваксини се характеризират с много добра поносимост.





Какво се случва, ако не се ваксинирате? Рискът от тежко заболяване, хоспитализация и усложнения е значително по-висок при неваксинирани лица.





Имате ли право на безплатна ваксина? Ако сте на и над 65 години, можете да се възползвате от безплатна имунизация по Националната програма.



Къде да се ваксинирате срещу грип?

За лица над 65 години, включени в Националната програма, ваксинацията се извършва от общопрактикуващи лекари. За останалите групи ваксините са достъпни в аптечната мрежа, а имунизацията може да се проведе при личен лекар.

Снимка: Canva

Ваксинацията срещу грип е доказано ефективен и безопасен начин за защита от сериозно заболяване и неговите усложнения. За рисковите групи, особено за хората над 65 години, ползите са безспорни, значително намаляване на риска от хоспитализация, тежки усложнения и смърт.

България предоставя възможност за безплатна имунизация на възрастните хора, като целта е повече граждани да се възползват от тази превантивна мярка. Вземането на информирано решение за ваксинация е важна стъпка за опазване на собственото здраве и здравето на околните.

---------------------------------------

Често задавани въпроси за ваксините срещу грип

1. Как действа грипната ваксина?

Ваксината съдържа инактивирани (убити) или отслабени части от грипния вирус, наречени антигени. След поставянето ѝ, тя "обучава" имунната система да произвежда антитела срещу тези антигени. При следващ контакт с грипния вирус, тялото разпознава патогена и е готово да се бори с него. Този процес обикновено отнема около 7 до 10 дни след ваксинацията.

2. Може ли ваксината да ме разболее от грип?

Не, ваксината не може да причини грип. Тя не съдържа жив вирус, който да може да ви зарази. Въпреки това, някои хора могат да се почувстват леко неразположени, да вдигнат лека температура или да имат болки в мускулите в рамките на един-два дни след ваксинацията, но това не е грип.

3. Какви са страничните ефекти от ваксината?

Грипните ваксини са много безопасни. Най-често срещаните странични ефекти са леки и краткотрайни, като болка или зачервяване на мястото на инжектиране, лека температура, главоболие или мускулни болки. Сериозните алергични реакции са много редки.

4. Кой трябва да се ваксинира срещу грип?

Ваксинацията се препоръчва за почти всеки, но е особено важна за хората от рисковите групи, при които грипът може да протече с тежки усложнения. Такива групи са:

Възрастни хора (особено над 65 години)

Малки деца (от 6 месеца до 11 години)

Бременни жени

Хора с хронични заболявания като диабет, сърдечно-съдови и белодробни заболявания

Лица с отслабена имунна система

Ваксинирането на тези групи хора също допринася за "колективния имунитет", като предпазва и другите хора в общността.

5. Кога е най-доброто време за ваксинация?

Препоръчително е грипната ваксина да се постави през есента (най-добре през октомври или ноември), за да се осигури защита за предстоящия зимен сезон, когато грипните вируси циркулират най-активно.

6. Трябва ли да се ваксинирам всяка година?

Да. Грипните вируси постоянно мутират и щамовете им се променят всяка година. Затова Световната здравна организация (СЗО) препоръчва годишна ваксинация с актуалната ваксина за сезона, за да се гарантира ефективна защита срещу циркулиращите щамове.

7. Има ли хора, които не трябва да се ваксинират?

Повечето хора могат да се ваксинират. Все пак е важно да се консултирате с лекар, ако:

Сте имали тежка алергична реакция (анафилаксия) към предишна грипна ваксина или към някоя от съставките ѝ.

Имате сериозна алергия към кокоши яйца, тъй като някои ваксини съдържат яйчен протеин.

Имате заболяване, което отслабва имунната ви система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.