Кои лекарства за болка увреждат стомаха и черния дроб?

Когато усетите главоболие, болки в гърба или дискомфорт от ежедневните дребни наранявания, вероятно първото нещо, за което се сещате, е да потърсите обезболяващо.

Но ново проучване, публикувано в авторитетното издание BMJ Evidence-Based Medicine, разкрива тревожна истина: някои от най-често предписваните обезболяващи може да носят повече рискове, отколкото ползи.

Поради тази причина специалистите предупреждават да бъдете особено внимателни и да не подценявате и евентуалните опасности от обикновените безрецептурни обезболяващи.

Популярни, но понякога и проблематични

Според мащабния преглед на съществуващи проучвания, трамадол – силен опиоид, често предписван при хронична болка, предлага само ограничено облекчение при състоянията, за които обикновено се прилага.

Анализът обхваща 19 клинични изследвания с участието на 6506 пациенти с хронична болка. Резултатите са категорични: въпреки че трамадол намалява болката, ефектът е малък и под нивото, което би се считало за клинично ефективно.

Скритите опасности на обикновените обезболяващи

Проблемът не е само при рецептурните лекарства. Дори обезболяващи без рецепта крият сериозни рискове, които много хора подценяват.

Какво представляват НСПВС?

Нестероидните противовъзпалителни медикаменти, известни като НСПВС се използват широко за облекчаване на болката и намаляване на възпалението. Сред най-популярните примери са аспирин, ибупрофен и налгезин, които могат да се закупят без рецепта.

Въпреки че са достъпни свободно, тези медикаменти не са задължително безопасни за всеки. Те идват с потенциални странични ефекти и лекарствени взаимодействия, а някои хора трябва да ги избягват.

Сериозни странични ефекти на нестероидните противовъзпалителни медикаменти

Д-р Таня Елиът, сертифициран специалист по вътрешни болести и алерголог от Ню Йорк, обяснява защо никога не би приемала твърде много ибупрофен.

Увреждане на стомаха и червата: "Ибупрофенът намалява кръвния поток към малките съдове, които захранват червата. Когато чревната лигавица престане да получава необходимото кръвоснабдяване, тя става по-пропусклива, позволявайки на повече бактерии и токсини да навлязат, създавайки възпаление," обяснява д-р Елиът.

Това може да доведе до синдром на пропускливите черва, симптоми на СРЧ (синдром на раздразненото черво), и дори язви в стомаха, които причиняват парене, болка и гадене.

Увреждане на бъбреците: Същият процес засяга кръвоносните съдове, свързани с бъбреците, причинявайки щети. Според лекарите, пациентите трябва редовно да проверяват бъбречната си функция чрез анализ на урина и кръв.

Увреждане на черния дроб: Друг често използван безрецептурен обезболяващ – ацетаминофен (Тайленол), причинява над 50% от случаите на остра чернодробна недостатъчност в световен мащаб.

Допълнителни рискове

Главоболие от прекомерна употреба: Ако приемате някои от популярните нестероидните противовъзпалителни медикаменти за главоболие повече от 10-15 дни месечно, може да развиете синдром на медикаментозна свръхупотреба, при който тялото ви свиква с медикаментите и получавате рикошетно главоболие, когато не ги приемате.

Лекарствени взаимодействия: НСПВС могат да взаимодействат опасно с антикоагуланти (повишен риск от кървене), антидепресанти, лекарства за кръвно налягане, диуретици и други медикаменти.

За кого са опасни НСПВС?

Хората с определени здравословни състояния трябва да избягват НСПВС:

Бъбречни заболявания, сърдечна недостатъчност или чернодробни заболявания – нестероидните противовъзпалителни медикаменти (НСПВС) могат да влошат тези състояния

Сърдечни заболявания или прекаран инсулт – НСПВС, с изключение на аспирина, могат да увеличат риска от сърдечен удар и инсулт

История на стомашни язви – дългосрочната употреба може да причини нови язви

Бременност – избягвайте тези лекарства по време на бременност

Предстояща операция – повечето нестероидните противовъзпалителни медикаменти трябва да бъдат спрени преди операция

По-безопасни алтернативи

Има няколко природни алтернативи на безрецептурните обезболяващи:

Капсаицин: Естествено срещаща се съставка в лютите чушки, може да се прилага локално, за да блокира комуникацията между болковите рецептори и мозъка. Ментолът и мащерката също са добри опции.

Лед и повдигане: Особено ефективни при подуване.

Акупунктура: Може да помогне при главоболие, болка, ПМС и множество други симптоми.

Компреси с рициново масло: За крампи – топъл компрес с рициново масло може да помогне с болката и подуването.

Силови тренировки: Изграждането и укрепването на мускулите ще намали болката.

Важни препоръки

Когато приемате нестероидните противовъзпалителни медикаменти:

Използвайте най-ниската доза за най-краткото време

Приемайте лекарствата с храна, за да намалите дразненето на стомаха

Избягвайте алкохол поради повишения риск от кървене

Консултирайте се с лекар или фармацевт, за да сте сигурни, че медикаментите са безопасни за вас

Не ги приемайте повече от 1-2 седмици наведнъж

Въпреки че обезболяващите могат да осигурят необходимо облекчение, важно е да разберем и рисковете, които носят. Не игнорирайте хроничната болка, ако симптомите продължават седмици или повече, важно е да откриете основната причина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

