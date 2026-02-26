Данни от независимо експертно проучване за калоричността на безалкохолните напитки, реализирани на българския пазар през 2024 г., показват, че около 75% от обемите безалкохолни напитки, включително сокове и нектари, не съдържат добавена захар.

Това означава, че само 1 от всеки 4 изпити чаши безалкохолно у нас е с добавена захар, съобщават от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Какво показват данните за съдържанието на захар

Снимка: Canva

През 2024 г. средното съдържание на захар в газираните напитки, консумирани в България, е 3,4 g/100 ml, което представлява намаление с 3,95% спрямо предходната година.

Паралелно с това се отчита нарастващ дял на напитките без добавена захар, като 63% от консумираните газирани напитки през годината попадат в тази категория.

Тенденцията отразява постепенно понижаване на калорийността в сегмента, измерено на база реално потребление.

Колко добавена захар идва от газирани напитки

Според данни на Националния статистически институт за средното годишно потребление на член от домакинство, средният дневен принос на добавена захар от газирани напитки през 2024 г. е около 3,5 грама.

Това количество представлява приблизително 7% от препоръчителния максимален дневен прием на свободни захари за възрастни, определен от Световна здравна организация.

Снимка: Unsplash

Защо и по-ниските количества имат значение за здравето

Въпреки отчетеното намаляване, здравните препоръки остават категорични, че приемът на свободни и добавени захари следва да бъде ограничаван. Редовната консумация на подсладени напитки е свързана с повишен риск от:

наднормено тегло и затлъстяване

метаболитни нарушения

зъбен кариес , особено при деца и юноши

Дори относително малки дневни количества захар, когато се натрупват във времето, могат да окажат влияние върху общия калориен баланс и дългосрочното здраве.

Калориен ефект на отчетените промени

На база нивата на потребление през 2024 г., анализът показва, че са спестени приблизително 11,5 млрд. килокалории в сравнение с предходни периоди. Този показател илюстрира тенденция към постепенно намаляване на енергийната плътност в категорията на безалкохолните напитки.

От гледна точка на общественото здраве, ключов остава не само въпросът за съдържанието на захар в продуктите, но и за честотата и количеството на консумация.

Международните здравни насоки насърчават ограничаване на подсладените напитки и приоритетно избиране на вода като основен източник на хидратация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.