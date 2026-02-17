Диуретиците, известни още като хапчета за отводняване, увеличават притока на урина и помагат на бъбреците ви да отстраняват солта от тялото ви.

Но как всъщност действат диуретиците и защо лекарите толкова често ги предписват при състояния като високо кръвно налягане и сърдечна недостатъчност?

В тази статия ще разгледаме подробно механизма на действие на различните видове диуретици, техните приложения и възможните странични ефекти.

Какво представляват диуретиците и как действат?

Диуретиците са група медикаменти, които помагат на бъбреците да отстраняват натрий (сол) от тялото. Изхвърлянето на излишния натрий спомага за намаляване на обема на кръвта, което може да понижи кръвното налягане и да помогне на сърцето ви да изпомпва кръвта по-ефективно.

Механизъм на действие

Много диуретици действат върху нефроните на бъбреците, частите от бъбреците, отговорни за филтрирането на течности и отпадни продукти, които съставляват урината. Всеки от вашите бъбреци има около един милион нефрона. Диуретиците ограничават количеството натрий, което може да бъде абсорбирано от нефроните.

Някои диуретици действат, като инхибират реабсорбцията на вода. Те правят това, като блокират рецепторите за вазопресин, хормона, отговорен за поддържането на нивата на вода в тялото.

Обикновено отнема около 1 до 2 часа, за да започнат да действат диуретиците.

Снимка: iStock

При какви състояния се използват диуретиците?

Лекарите предписват диуретици за лечение на различни здравни проблеми:

Високо кръвно налягане

Конгестивна сърдечна недостатъчност

Белодробен оток (течност в белите дробове)

Глаукома (повишено вътреочно налягане)

Чернодробни заболявания , като цироза

Бъбречни заболявания , включително камъни в бъбреците

Оток (подуване) на краката, корема и белите дробове

В някои случаи диуретиците се приемат дългосрочно, докато при други могат да бъдат спрени след подобрение на симптомите. Често се комбинират с други медикаменти за по-ефективно лечение.

Основни видове диуретици

Има няколко вида диуретици, които вашият лекар може да ви предпише. Всяко лекарство има различен начин на действие за отстраняване на течности или сол от тялото.

Снимка: iStock

Някои диуретици могат да се закупят без рецепта, но ефектите им обикновено са по-леки от тези с рецепта.

Много диуретици без рецепта са билкови лекарства. Билковите добавки обаче могат да си взаимодействат с лекарства, така че винаги се консултирайте с лекар, преди да приемате дадена добавка.

Бримкови диуретици

Бримковите диуретици, като такива с активна съставка фуроземид, въздействат върху т.нар. бримка на Хенле в бъбреците. Те отстраняват солта и излишната вода от организма и се използват при:

Хипертония

Белодробен оток

Опасно високи нива на калий (хиперкалемия)

Важно предупреждение: Бримковите диуретици могат да доведат до твърде много загуба на калий, което в тежки случаи води до хипокалиемия (ниски нива на калий). В тежки случаи хипокалиемията може да доведе до нарушения на сърдечния ритъм и дори до неговото спиране.

Тиазидни диуретици

Тиазидните диуретици са първа линия (т.е. едно от първите препоръчителни лечения) при високо кръвно налягане. Проучване от 2019 г. установява, че тиазидите са по-ефективни от АСЕ инхибиторите – друго често срещано лечение, като начално лечение на хипертонията.

Те действат, като предотвратяват реабсорбцията на натрий и вода в нефроните. Използват се също при:

Калций-съдържащи камъни в бъбреците

Безвкусен диабет

Забележка: Тиазидните и бримковите диуретици никога не трябва да се приемат с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен или напроксен. Когато се използват с тиазидни или бримкови диуретици, тези лекарства могат да потиснат бъбречната функция, което потенциално може да причини остра бъбречна недостатъчност.

Калий-съхраняващи диуретици

Както подсказва името, калий-съхраняващите диуретици увеличават обема на урината без да намаляват калия. Включват:

Спиронолактон – блокира действието на алдостерон, хормон, който регулира баланса между вода и сол

Амилорид – блокира реабсорбцията на вода

Тези диуретици често се използват за противодействие на загубата на калий, причинена от бримкови и тиазидни диуретици.

Осмотични диуретици

Осмотичните диуретици абсорбират вода чрез осмоза. Осмозата е преминаването на вода от по-малко концентриран разтвор към по-концентриран разтвор.

Снимка: Canva

Те действат в бъбреците, както и около мозъка и окото, за да изтеглят вода и да намалят отока. Това може да лекува:

Глаукома

Повишено вътречерепно налягане

Предотвратяване на остра бъбречна недостатъчност след химиотерапия

Други видове диуретици

Карбоанхидразни инхибитори (ацетазоламид) – основно при глаукома. Лекарството действа чрез ограничаване на ензим, наречен карбоанхидраза. Това е ензим в бъбреците, който връща минералите, натрия и водата обратно в кръвта.

SGLT2 инхибитори – използват се при диабет, имат лек диуретичен ефект. Те намаляват връщането на глюкозата и натрия в кръвта. С по-малко реабсорбирани натриеви йони в кръвта, нивата на течности намаляват, което кара тези лекарства да действат като леки диуретици.

Ваптани – прилагат се при ниски нива на натрий при пациенти със сърдечна недостатъчност.

Възможни странични ефекти

Диуретиците могат да причинят различни странични ефекти:

Често уриниране

Мускулни крампи

Слабост

Кожен обрив

Гадене и повръщане

Диария

Болки в ставите

Виене на свят

Чувствителност към слънчева светлина

Рискове и усложнения

Тиазидните и бримковите диуретици могат да понижат нивата на калий. Лекарят може да препоръча ограничаване на солта и увеличаване на храни, богати на калий.

Обратно, калий-съхраняващите диуретици могат да доведат до опасно високи нива на калий, което може да причини сериозни сърдечни проблеми или дори сърдечен арест.

Дехидратация

Диуретиците могат да доведат до дехидратация поради загуба на течности, ако не приемате достатъчно вода.

Разбирането как действат диуретиците е важна стъпка в управлението на различни здравни състояния. Тези медикаменти играят изключително важна роля в лечението на високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност, глаукома и бъбречни заболявания. Всеки тип диуретик има специфичен механизъм на действие и приложение.

Ако приемате диуретици или лекарят Ви препоръчва такова лечение, редовно следете нивата на калий и бъбречната функция. Никога не комбинирайте диуретици с нестероидни противовъзпалителни средства без медицинска консултация.

Консултирайте се с Вашия лекар относно подходящия тип диуретик за Вашето състояние и задайте въпроси за възможните странични ефекти и взаимодействия с други медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

