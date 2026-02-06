Бъбреците ни изпълняват много функции, жизненоважни за доброто здраве, но не е необичайно само един бъбрек да върши работата на два.

Възможно е да се живее само с един бъбрек. Може да имате само един бъбрек поради анатомична разлика, налична при раждането, тежко бъбречно увреждане, рак или даряване на бъбрек.

Да имате само един бъбрек вместо два е рисковано, тъй като ако единственият ви бъбрек започне да отказва, това може да причини сериозни здравословни проблеми, които могат да бъдат фатални.

Тази статия разкрива всичко, което трябва да знаете за възстановяването след отстранен бъбрек, препоръчителните храни и начина, по който да защитите здравето на другия ви бъбрек.

Защо хората живеят с един бъбрек?

Наличието на само един функциониращ бъбрек може да бъде резултат от различни обстоятелства.

Основни причини:

Рак - Нефректомията (хирургично отстраняване на бъбрек) често е необходима при бъбречен карцином

Даряване на бъбрек

Травматично увреждане - Тежки инциденти могат да доведат до необратимо увреждане

Вродено - Бебе, родено само с един бъбрек

Напреднало бъбречно заболяване - Когато единият бъбрек е необратимо увреден

Живот с един бъбрек в зависимост от причината

Вашата преживяемост и цялостно здраве са силно свързани с причината за наличието на един бъбрек.

Например, ако сте донор на бъбрек, това обикновено означава, че бъбреците ви са здрави, тъй като предварителното тестване е типична част от оценката, за да се види дали отговаряте на условията да бъдете донор на бъбрек.

Ако сте претърпели травматично нараняване на единия бъбрек, другият ви бъбрек може да е здрав.

Снимка: Canva

Понякога ракът се открива в много ранен стадий и може да се наложи нефректомия на единия бъбрек за лечение на рак, докато другият ви бъбрек е незасегнат. Ако имате само един бъбрек поради здравословен проблем, като например напреднал рак или бъбречно заболяване, другият ви бъбрек може да е бил увреден от ефектите на същото заболяване.

Някои заболявания, като диабет, засягат и двата бъбрека. По подобен начин, токсичността от излагане на химикали или лекарства може да засегне и двата бъбрека. Ако единият ви бъбрек е по-тежко увреден от заболяване или излагане на лекарства, тогава другият ви бъбрек може да е частично увреден. Това може да повлияе на цялостното ви здраве, както и на перспективите ви за оцеляване.

Няма еднозначен отговор за това колко дълго ще живеете с един бъбрек, тъй като преживяемостта зависи от здравето на другия ви бъбрек, както и от цялостното ви здравословно състояние.

Възстановяване след отстраняване на бъбрек

Престой в болница и първи дни

След нефректомия пациентите обикновено остават в болница между 1 и 7 дни, като пълното възстановяване отнема от 6 до 12 седмици.

Непосредствено след операцията:

Ще бъдете насърчавани да ставате и ходите, за да стимулирате кръвообращението

Може да имате катетър от пикочния мехур (временно)

Възможно е да имате хирургически дренаж в областта на разреза

Първия ден често е забранена твърда храна - постепенно преминавате към течна, а след това към нормално хранене

Компресионни чорапи предотвратяват тромбози

Управление на болката

Болката след отстраняване на бъбрек обикновено продължава 1-2 седмици и може да бъде контролирана с:

Безрецептурни медикаменти като парацетамол

Прилагане на лед по 15 минути няколко пъти дневно

При силна болка - опиоиди по предписание

ВНИМАНИЕ: Избягвайте аспирин, ибупрофен или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), освен ако хирургът изрично не разреши. Те могат да предизвикат кървене и да забавят заздравяването.

Снимка: Canva

Промени в теглото след операцията

Според медицински данни, покачването на теглото след нефректомия не е необичайно:

Може да възникне в резултат на следоперативен оток, при който течности се натрупват в тъканите поради възпалението

Може да е резултат от използването на интравенозни течности по време на операцията

Може да наддадете тегло, ако сте претърпели бъбречна трансплантация - проучванията показват, че 2 от 3 пациенти наддават тегло, тъй като бъбреците започват да функционират нормално отново.

От друга страна, загубата на тегло след частична или пълна нефректомия при рак е свързана с повишен риск от рецидив на рака, често в рамките на 18 месеца.

Диета при живот с един бъбрек: Позволени храни

Какво мога да ям, ако имам само един бъбрек?

Правилното хранене е крайъгълен камък за поддържането на здравето на оставащия бъбрек и осигуряването на дълъг живот.

Животът с един бъбрек обикновено не изисква специална диета, ако той функционира добре, но здравословната, балансирана диета с ниско съдържание на сол го предпазва от допълнително натоварване.

Препоръчителни храни

Зеленчуци и плодове:

Консумирайте разнообразие - карфиол, боровинки, чесън

Осигуряват антиоксиданти, фибри и витамини

Храни с ниско съдържание на натрий:

Избирайте пресни пред преработени продукти

Излишната сол повишава кръвното налягане и увреждат бъбреците

Умерен прием на протеин:

Осигурете адекватен прием за поддържане на мускулите, но избягвайте хранене с високо съдържание на протеини, които могат да доведат до претоварване на бъбреците.

Снимка: iStock

Здравословни въглехидрати:

Пълнозърнест хляб, овес, кафяв ориз

Хидратация:

Поддържайте добра хидратация , но прекомерният прием не е необходим

Храни, които трябва да се ограничат или избягват

Прекомерно количество сол:

Трапезната сол, някои подправки, кетчуп, горчица и някои сосове, като барбекю, соев и терияки, са с високо съдържание на натрий

Преработени храни, бързо хранене, солени закуски, чипс и крекери също са с високо съдържание на сол

Препоръчва се избягване на прекомерно висок прием на натрий (>4 грама/ден)

Някои замразени храни и повечето преработени меса също съдържат големи количества сол

Снимка: iStock

Високопротеинови храни:

Прекомерна консумация на червено месо или протеинови шейкове

Препоръчва се да не консумирате излишни протеини, като тези, съдържащи се в шейкове и други добавки, тъй като това може да натовари допълнително единствения бъбрек.

Препоръчва се избягване на прекомерно висок прием на протеини ( >1 г/кг на ден )

Високо съдържание на фосфор:

Преработено сирене, кола, храни с добавени консерванти

Високо съдържание на калий (ако е предписано):

Банани, картофи, авокадо

Безопасни ли са физическите упражнения с един бъбрек

Физическите упражнения са здравословни и полезни за вас. Важно е обаче да бъдете внимателни и да го предпазвате от нараняване. Тази препоръка се отнася за всеки с един бъбрек, включително хора, родени с един бъбрек, и хора с бъбречна трансплантация. Някои лекари смятат, че е най-добре да се избягват контактни спортове, като футбол, бокс, хокей, бойни изкуства, борба и други.

Световните препоръки са 150 минути физическа активност седмично. Не бъркайте физическата активност с енергичните упражнения и тренировки.

Всеки вид движение на тялото е от полза, включително ходене, танци или дори домакинска работа. Ключът е да намерите нещо, което ви харесва и е най-подходящо за вас.

В началото може да имате понижена енергия и да се уморявате бързо. Може да отнеме от 3 до 6 месеца, за да се възстанови напълно енергията ви.

Животът с един бъбрек не е присъда – милиони хора по света живеят активен и здрав живот с един функционален орган. Ключът към по-дълъг живот е в правилното възстановяване, редовно медицинско наблюдение и избягване на някои рискови дейности.

Ако живеете с един бъбрек, консултирайте се с Вашия лекар или регистриран диетолог за персонализиран план. Редовните прегледи и кръвни изследвания са задължителни за ранното откриване на евентуални проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници