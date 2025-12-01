Бъбречна трансплантация: Кога се налага и има ли рискове

Трансплантацията на бъбрек е хирургична процедура за присаждане на здрав бъбрек от донор на пациент с краен стадий на бъбречна недостатъчност.

Тя замества болните или нефункциониращи бъбреци с един здрав, който поема всички техни функции, и често предлага по-добро качество на живот от диализата. Процедурата подобрява общото състояние и продължителността на живота на пациентите

Към септември 2025 г. в листата на чакащите за трансплантация в България фигурират 869 българи, които търсят шанс за нов живот. Междувременно във Военномедицинска академия (ВМА) бяха извършени първите в историята на болницата бъбречни трансплантации.

В тази статия ще разгледаме подробно какво представлява бъбречната трансплантация, кои са различните видове донорство, какви рискове съществуват и защо тази процедура често се счита за най-добрата алтернатива на диализата.

Какво е бъбречна трансплантация?

Бъбречната трансплантация е животоспасяваща хирургическа операция по присаждане на бъбрек при пациенти в терминален стадий на бъбречно заболяване. По време на операцията здрав донорски бъбрек се трансплантира в организма на реципиента, като поема функциите на двата неработещи бъбрека.

Присаденият здрав бъбрек изцяло поема функцията на двата болни бъбрека на пациента. Това означава, че след успешната трансплантация пациентът повече не се нуждае от диализа и може да води значително по-нормален живот.

Кога е необходима бъбречна трансплантация?

Бъбречните трансплантации се извършват, за да се помогнат на хора с хронично бъбречно заболяване или терминална бъбречна недостатъчност.

Когато бъбреците ви вече не могат да филтрират правилно отпадъчните продукти, ще ви е необходима или диализа (която използва машина за отстраняване им от кръвта ви), или бъбречна трансплантация. Основните причини за това състояние включват:

Диабет – водеща причина за бъбречна недостатъчност

Гломерулонефрит – възпаление на бъбречните структури

Неконтролирано високо кръвно налягане

Различни инфекции и автоимунни заболявания

Пациентите с терминална бъбречна недостатъчност имат по-добра дългосрочна преживяемост, ако са на лист за чакане и в крайна сметка преминат през бъбречна трансплантация, отколкото тези, които остават на диализа.

Видове бъбречна трансплантация

Съществуват два основни типа бъбречна трансплантация в зависимост от източника на донорския орган:

Трансплантация от жив донор

При този тип трансплантация донорът е жив човек, който доброволно дарява един от своите два здрави бъбрека. Трансплантатите от жив донор имат по-висок процент на дългосрочен успех в сравнение с тези от починали донори.

Предимства на трансплантацията от жив донор

По-кратко време на чакане за пациента

По-добри резултати и дълготрайност на трансплантирания бъбрек

Възможност за планирана операция при оптимални условия

Средно бъбрек от жив донор функционира около 15 до 20 години

В България по-голямата част от бъбреците за присаждане се осигуряват от починали донори, но т.нар. живо донорство постепенно набира популярност.

Трансплантация от починал донор

Бъбрек от починал донор идва от човек, който е починал и е взел решението да стане органен донор. Това е най-разпространеният тип донорство в световен мащаб, включително и в България.

Снимка: Canva

Особености на трансплантацията от починал донор

Бъбрек от починал донор обикновено функционира от 8 до 12 години

Налага се период на чакане в лист – средно 3 до 5 години

По време на чакането пациентите трябва да се поддържат на диализа

Кръстосана трансплантация

В някои случаи двойката донор-реципиент се кръстосва с друга двойка, така че дарените бъбреци се разменят между тях. Това се нарича кръстосано донорство и позволява всеки реципиент да получи съвместим орган дори когато първоначалният им донор не е съвместим.

Процедурата за бъбречна трансплантация

Подготовка преди операцията

Преди да се извърши трансплантацията, и донорът, и реципиентът преминават през задълбочителна медицинска оценка. Тя включва:

Проверка на кръвната група и тъканна съвместимост (HLA тестове)

Серологични изследвания за вирусни инфекции и заболявания

Образна диагностика – ехография, рентген, КТ

Сърдечни и белодробни изследвания

Психологическа оценка – особено важна за живите донори

Активната инфекция е абсолютно противопоказание за бъбречна трансплантация. Пациентите трябва да са с актуални ваксинации и без активни заболявания.

По време на операцията

Операцията обикновено продължава три до четири часа. Хирургичният екип поставя новия бъбрек в долната част на корема, свързва кръвоносните съдове към илиачните артерии и вени, а пикочопровод се свързва с пикочния мехур.

В повечето случаи хирургът ще остави увредените бъбреци вътре в тялото ви. Рядко, хора с анамнеза за поликистозна бъбречна болест ще трябва да премахнат увредените си бъбреци.

Възстановяване след бъбречна трансплантация

Средно времето за възстановяване след бъбречна трансплантация е около 6 седмици. През този период пациентите трябва да:

Избягват вдигането на тежки предмети поне 8 седмици

Поддържат хирургичната рана чиста и суха

Посещават редовни контролни прегледи

Приемат имуносупресивни медикаменти според предписанията

След стабилизиране на функцията на трансплантирания бъбрек около шестия месец, пациентът се връща към нормален личен, семеен и социален живот.

Рискове при бъбречна трансплантация

Както при всяка хирургична интервенция, бъбречната трансплантация носи определени рискове:

Хирургически усложнения

Рисковете на бъбречната трансплантация включват тези на всяка операция – риск от кървене, инфекция или други хирургически усложнения.

Снимка: УМБАЛ Александровска

Ранни усложнения

Тромбоза на бъбречната артерия (рядка, около 1%) и венозна тромбоза (6%)

Забавена функция на присадения бъбрек – може да се наложи временна диализа

Инфекции в оперативната зона

Късни усложнения

Стеноза на бъбречната артерия, която обикновено се проявява месеци след трансплантацията с неконтролируема хипертония

Лимфоцеле – натрупване на лимфна течност

Отхвърляне на органа

Най-честото усложнение след трансплантации е свръхостро, остро или хронично отхвърляне на трансплантирания орган. Това е естествена реакция на имунната система, която разпознава новия бъбрек като чуждо тяло.

Органното отхвърляне възниква при приблизително 10-15% от бъбречните реципиенти в първата година. Затова пациентите трябва да приемат имуносупресивни лекарства през целия живот на трансплантата.

Инфекции

Поради медикаментите, които потискат имунната система след трансплантацията, пациентите са по-склонни към инфекции и определени видове рак.

Често тествани вирусни патогени включват цитомегаловирус, Епщайн-Бар вирус и полиомавирус. Пациентите често получават профилактични антивирусни и антибиотични лекарства през първите 3-6 месеца.

Рискове за живия донор

За донорите също съществуват рискове, макар и ниски:

Рискът от смърт при операция за жив бъбречен донор е много нисък – изследванията показват, че по-малко от 1% от донорите умират от проблеми, свързани с донорството.

Други рискове за донора включват:

Болка след операцията

Инфекция

Жените, които са дарили бъбрек, имат по-висок риск от гестационна хипертония и преекламсия

Предимства на бъбречната трансплантация пред диализата

Проучванията показват, че успешна бъбречна трансплантация осигурява по-добро качество на живот и по-дълга очаквана продължителност на живота в сравнение с диализата.

Основни предимства

Качество на живот:

Свобода от редовните диализни сесии (обикновено 3 пъти седмично)

Възможност за нормална диета без строги ограничения

Повече енергия и жизненост

Възможност за пълноценен професионален и социален живот

Здравни ползи

Анемията, често срещан проблем при бъбречна недостатъчност, може да бъде коригирана след трансплантацията

При високо кръвно налягане пациентите може да приемат по-малко антихипертензивни медикаменти

Подобрена сърдечно-съдова функция

Икономически аспект

В дългосрочен план трансплантацията е финансово по-изгодната алтернатива на хемодиализата.

Снимка: Canva

Кой не е подходящ за бъбречна трансплантация

Не всички пациенти са подходящи кандидати за трансплантация. Абсолютните противопоказания за бъбречна трансплантация са невъзможност да се понесе операцията поради тежко сърдечно или белодробно заболяване, активна злокачественост, активна инфекция, активна наркомания и неконтролирано психиатрично заболяване.

Сърдечна и белодробна недостатъчност, както и заболявания на черния дроб.

Затлъстяване, тютюнопушене и онкологични заболявания.

История на несъобразяване с лечебния режим.

Напреднала възраст с ограничена очаквана продължителност на живота.

Успеваемост на бъбречната трансплантация

Съвременната медицина постига впечатляващи резултати при бъбречната трансплантация:

Успеваемостта след трансплантация с бъбрек от жив човек донор е 97% на база 1 година и 86% на база 5 години.

Успехът след трансплантация с бъбрек от починал донор е 96% на база 1 година и 79% на петгодишна база.

Едногодишната преживяемост за реципиенти от починали донори е 96%, а за реципиенти от живи донори е 99%.

Живот след трансплантацията

Имуносупресивна терапия

За да позволите на трансплантирания бъбрек да оцелее във вашия организъм, ще ви бъдат давани медикаменти до края на живота, за да се бори с отхвърлянето.

Тези лекарства са жизненоважни, но изискват внимателно наблюдение поради възможни странични ефекти като:

Повишена податливост към инфекции

Увеличен риск от някои видове рак (кожен рак, лимфом)

Метаболитни промени

Високо кръвно налягане

Редовно наблюдение

След трансплантацията пациентите се нуждаят от:

Чести контролни прегледи в първите седмици и месеци

Редовни кръвни изследвания за проверка на бъбречната функция

Мониторинг на нивата на имуносупресивните медикаменти

Ултразвукови прегледи на трансплантирания бъбрек

Промени в начина на живот

За да се гарантира дългосрочният успех на трансплантата, пациентите трябва да:

Спазват стриктно предписанията за медикаменти

Поддържат здравословен начин на живот

Избягват контакт с инфекциозни заболявания

Следят редовно здравословното си състояние

Бъбречната трансплантация представлява животоспасяваща възможност за хиляди пациенти с бъбречна недостатъчност в термален стадий.

Въпреки свързаните рискове, включващи отхвърляне на органа, инфекции и нужда от доживотна имуносупресивна терапия, трансплантацията предлага значително по-добро качество на живот в сравнение с диализата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

