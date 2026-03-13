Милиони хора по света разчитат на инсулина като животоспасяващо лечение, но не всички инсулини са еднакви.

Изборът на правилния вид може да бъде решаващ за ефективния контрол на кръвната захар и предотвратяването на сериозни усложнения от диабет.

Защо панкреасът и инсулинът са неделими

В здравия организъм панкреасът произвежда достатъчно инсулин, за да поддържа нивата на кръвната захар в нормални граници. При диабет тип 1 и тип 2 тази функция е нарушена.

Снимка: Canva

Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ, всеки с диабет тип 1 се нуждае от редовен инсулин, а значителна част от хората с тип 2, най-разпространената форма, обхващаща 90–95% от случаите, също изискват инсулинова терапия в даден момент от живота си.

Без адекватен контрол на кръвната захар рискът от сериозни усложнения е реален, като увреждане на зрението, бъбреците и нервната система.

Шестте основни вида инсулин

Към момента медицинската практика разполага с шест категории инсулин, всяка от които се различава по три ключови характеристики:

Начало на действие , кога инсулинът започва да работи

Пик на инсулина , кога ефектът е най-силен

Продължителност на действие , колко часа остава активен

1. Бързодействащ инсулин

Бързодействащият инсулин се прилага непосредствено преди или след хранене, за да предотврати резките покачвания на кръвната захар. Действа в рамките на 15 минути, достига пик след около час и остава активен 2- 4 часа. Съществува и инхалаторна форма, която проявява ефект за 10 -15 минути.

„Можете да го вземете няколко минути преди хранене или докато сядате на масата, той действа много бързо", обяснява д-р Маниша Чандалия, бивш директор на Диабетния център към Медицинския университет в Тексас.

Снимка: Canva

2. Краткодействащ инсулин

Известен още като „регулярен" инсулин, той се прилага 30–60 минути преди хранене. Действието му настъпва след около 30 минути, достига пик след 2 - 3 часа и трае 3 - 6 часа. Удобен е, тъй като не изисква прием при всяко хранене.

3. Средно-дългодействащ инсулин

Този тип контролира кръвната захар в продължение на 12 до 18 часа, което го прави подходящ за нощна употреба. Започва да действа 2-4 часа след инжектирането и достига максимален ефект между 4-ия и 12-ия час. Използва се като базален инсулин в комбинация с бързо или краткодействащи варианти.

4. Дългодействащ инсулин

Дългодействащият инсулин осигурява покритие за цял ден, до 24 часа, без изразен пик. Обичайно се приема вечер преди лягане, но може да се вземе по всяко удобно, но постоянно, време.

„Тези инсулини осигуряват 24-часово покритие и са особено ефективни при диабет тип 2 само с една инжекция на ден", споделя д-р Чандалия.

5. Ултра-дългодействащ инсулин

Ултра-дългодействащият инсулин остава активен повече от 24 часа, до 36 часа. Организмът го разгражда по-бавно, което осигурява стабилно и равномерно освобождаване. Обикновено влиза в действие след 6 часа и не притежава изразен пик.

Снимка: Canva

6. Предварително смесен инсулин

Предварително смесеният инсулин комбинира средно-дълго и краткодействащо действие в едно. Приема се два пъти дневно, 10–30 минути преди закуска и вечеря. Ефектът му настъпва в рамките на 5–60 минути и трае 10–16 часа. Разработен е заради удобство, но не е универсален, тъй като нуждите от инсулин варират индивидуално.

Биоподобен инсулин

Биоподобният инсулин не е просто генеричен заместител, а биологичен лекарствен продукт, който е високоподобен на оригиналния (референтен) продукт.

Той е официално одобрен от Европейската агенция по лекарствата (EMA) въз основа на строги доказателства, че няма клинично значими разлики в неговото действие, безопасност и ефикасност спрямо оригинала.

Тъй като се произвежда от живи клетки, той може да съдържа минимални разлики в неактивните компоненти, които обаче не влияят на терапевтичния ефект.

Снимка: Canva

Как се прилага инсулинът?

Съвременната медицина предлага разнообразни начини за приложение:

Инсулинова писалка , удобна и прецизна

Спринцовка с тънка игла , класическият метод

Инсулинова помпа , осигурява непрекъснато подаване

Инхалатор , за определени видове бързодействащ инсулин

Независимо от начина на приложение, ключът към успешния контрол на кръвната захар е редовността и точността на дозиране.

Изборът зависи от много фактори

Лекарят избира вида инсулин съобразно:

Възрастта и общото здравословно състояние на пациента

Начина на живот и физическата активност

Диетичните навици

Скоростта на усвояване на инсулина в конкретния организъм

Финансовите възможности

Снимка: Canva

Видовете инсулин са разнообразни, защото и нуждите на пациентите са различни. От бързодействащия за контрол след хранене до ултра-дългодействащия за равномерно 36-часово покритие, всяка категория изпълнява специфична роля в лечението на диабет тип 1 и тип 2.

Навременното и правилно прилагане на инсулина е от съществено значение за превенция на усложнения като увреждане на зрението, бъбреците и нервите. Консултацията с лекар е задължителна стъпка при всяка промяна в инсулиновата терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

