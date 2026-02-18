Инсулиновата резистентност може да стои в основата на 12 различни вида рак, това показва ново проучване, публикувано в научното списание Nature Communications.

Учени от Япония и Тайван разработват инструмент с изкуствен интелект, който свързва инсулиновата резистентност с 25% по-висок риск от рак. Проучването, установява, че рискът е реален дори при пациенти с нормален индекс на телесна маса, хора, при които стандартните прегледи не подават никакъв сигнал.

Какво показва новото изследване?

Учени от Токийския университет и болница Taichung Veterans General в Тайван разработват ИИ инструмент, наречен AI-IR, който предсказва инсулинова резистентност въз основа на девет стандартни параметъра, включително възраст, пол, индекс на телесна маса (ИТМ), гликиран хемоглобин (HbA1c), триглицериди и холестерол.

Снимка: Canva

Според проучването, тествано върху близо 400 000 участници от Обединеното кралство, хората с установена инсулинова резистентност имат 25% по-висок риск от развитие на 12 вида рак в сравнение с останалите.

12-те вида рак, свързани с инсулиновата резистентност

Изследователите разделят откритите асоциации на две групи:

Силна връзка:

Рак на матката (ендометриума) – 134% увеличен риск

Рак на бъбреците

Рак на хранопровода

Рак на панкреаса

Рак на дебелото черво

Рак на гърдата

Умерена, но значима връзка:

Рак на бъбречното легенче

Рак на тънкото черво

Рак на стомаха

Рак на черния дроб и жлъчния мехур

Левкемия

Рак на белия дроб и бронхите

Защо ракът на матката е на първо място?

Рискът от рак на матката при инсулинова резистентност се увеличава с впечатляващите 134%, но според д-р Стивън Грубер, онколог и епидемиолог от City of Hope, това е „едно от най-малко изненадващите открития". Ракът на ендометриума отдавна се свързва с наднормено тегло и хормонален дисбаланс.

Значимото в случая е, че AI-IR открива риска дори при пациенти с нормална телесна маса, при които стандартният ИТМ не сигнализира за проблем. Хормоналните сигнали и ракът на матката са дълбоко преплетени – инсулиновата резистентност нарушава хормоналното равновесие и директно стимулира растежа на туморни клетки в маточната лигавица.

Снимка: Canva

Изкуственият интелект открива риска там, където индекса на телесна маса „пропуска"

Едно от най-важните открития в проучването е, че метаболитният дисбаланс може да застрашава хора с нормално тегло – явление, познато като „нормално тегло със затлъстяване" (normal weight obesity). При тях стандартното измерване на индекса на телесна маса дава фалшиво успокоение.

„Влизат в кабинета на лекаря и им се казва, че теглото е нормално, всичко е наред, а те реално са изложени на повишен риск", обяснява д-р Нийл Айянгар, онколог от Emory Winship Cancer Institute.

Собствени изследвания на д-р Айянгар показват, че жените с нормален индекс на телесна маса, но с телесни мазнини над 33%, имат над двойно по-висок риск от рак на гърдата. Именно затова изследването на телесните мазнини чрез биоимпеданс или DEXA скан придобива все по-голямо значение в съвременната превенция.

Как да оцените собствения си метаболитен риск?

Въпреки че AI-IR инструментът все още не е достъпен в клиничната практика, маркерите, на които се базира, са налични при рутинни прегледи. Ето какво препоръчват специалистите:

Проверете телесния си състав Помолете личния си лекар за измерване на процента телесни мазнини. Най-точният метод е DEXA скан, а за ежедневен мониторинг, биоимпеданс (BIA) везна. Целта е поддържане на телесни мазнини под 30%.

Следете гликирания хемоглобин (HbA1c) „Всеки трябва да прави стандартен скрининг за диабет, дори ако е в преддиабетния диапазон", казва д-р Айянгар. Стойности на HbA1c над 5.5–5.7 може да сигнализират за повишен риск, включително за кардиометаболитни заболявания и онкологични усложнения.

Снимка: Canva

Движение и хранене Навиците, защитаващи сърцето и предотвратяващи диабета, пазят и от рак. Препоръчва се диета с високо съдържание на фибри, растителна храна, 2 тренировки за съпротивление седмично и 150 минути умерена аеробна активност на седмица.

Проучването от Токийския университет маркира важна стъпка към персонализирано предсказване на раков риск – такова, което излиза извън рамките на теглото и ИТМ и се фокусира върху метаболитното здраве.

Инсулиновата резистентност не е само предвестник на диабет: тя е системен рисков фактор, свързан с широк спектър от онкологични заболявания. Добрата новина е, че при повечето от тях метаболитното подобрение може реално да намали риска.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

