Диабет тип 2 е прогресиращо състояние, при което проблемите с кръвната захар се проявяват постепенно.

Колкото по-рано се открие диабетът, толкова по-добре. Физическите упражнения, здравословното хранене и някои видове лекарства могат да помогнат за забавяне на прогресията му и да направят живота с диабет по-лесен за управление.

Диабетът се развива в 4 стадии – инсулинова резистентност, преддиабет, диабет тип 2 и диабет тип 2 със съдови усложнения.

В тази статия разглеждаме различните стадии на диабет тип 2, какви са симптомите на всеки един от тях и как може да предотвратите или забавите прогресията на диабет тип 2.

Първи стадий: Инсулинова резистентност

Инсулиновата резистентност е първият признак на проблеми с кръвната захар, често появяващи се години преди диагнозата диабет тип 2. Храната, която консумирате, се превръща в захар (или глюкоза ) в тялото ви, когато постъпи в кръвта ви.

Панкреасът освобождава инсулин, за да отстрани захарта от кръвта и да я прехвърли в клетките, където тялото ви може да я използва за енергия. Когато тялото ви е резистентно към инсулин или не реагира правилно на инсулин, кръвната ви захар започва да се повишава.

В резултат на това тялото ви сигнализира на черния дроб и мускулите да съхраняват кръвна захар. Когато черният дроб не може да я задържи повече, той изпраща допълнителната захар към мастните клетки, които се съхраняват като телесни мазнини.

Въпреки че този първи етап може да остане незабелязан, много промени в тялото могат да създадат сериозни здравословни проблеми в бъдеще.

Инсулинова резистентност тип А

Инсулиновата резистентност тип А е рядко заболяване, при което тъканите на тялото не реагират на инсулин. Причинява се от мутация в ген, който помага на клетките да усвояват инсулин.

Втори стадий: Предиабет

Имате преддиабет, когато кръвната ви захар е извън нормалните граници, но не е достатъчно висока, за да се счита за диабет. Въпреки че е обратим чрез промени в начина на живот, като диета и упражнения, преддиабетът увеличава шансовете ви за развитие на диабет тип 2, сърдечни заболявания и инсулт.

Подобно на инсулиновата резистентност, може да не забележите никакви признаци на преддиабет, докато кръвен тест не покаже нива на глюкоза, които са по-високи от необходимото. Рискът от преддиабет се увеличава, ако имате:

Наднормено тегло или затлъстяване

Ниска физическа активност

Биологичен(и) родител(и) или брат(и) сестра(и) с диабет

Анамнеза за висок холестерол , високо кръвно налягане (хипертония), сърдечно заболяване или инсулт

Синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ)

Можете ли да предотвратите превръщането на преддиабет в диабет?

Да, преддиабетът е обратим. Мислете за него като за предупредителен сигнал. Здравословното хранене, отслабването чрез редовна физическа активност и приемането на предписани лекарства могат да върнат нивата на кръвната ви захар в нормални граници.

Трети стадий: Диабет тип 2

При диабет тип 2 кръвната захар е в опасен диапазон. Нормалната кръвна захар на гладно е 99 милиграма захар на децилитър кръв (mg/dL) или по-ниска.

При преддиабет кръвната захар е между 100 и 125 милиграма захар на децилитър кръв (5.6 - 6.9 mmol/L). Числа, които са 126 милиграма захар на децилитър кръв (или 7.0 mmol/L) или по-високи, означават, че имате диабет тип 2.

Някои хора с диабет тип 2 може да не проявяват симптоми; при други симптомите може да са леки. Симптомите обаче ще се влошават прогресивно.

Симптомите на диабет тип 2 включват:

Повишена жажда и уриниране

Замъглено зрение

Повишен глад

Изтръпване или мравучкане в ръцете или краката (периферна невропатия)

Рани, които зарастват бавно или изобщо не зарастват (диабетни язви)

Признаци, че кръвната захар не е под контрол

Дори когато следвате плана си за лечение на диабет, кръвната захар може да излезе извън контрол поради прогресивния характер на състоянието.

Снимка: Canva

Ако забележите признаци, че кръвната ви захар се отклонява от нормалните граници, незабавно се свържете с вашия лекар, за да обсъдите плана си за лечение.

Етап 4: Диабет тип 2 със съдови усложнения

Този последен стадий на диабета включва съдово (кръвоносно) увреждане. Това включва диабетна ретинопатия, атеросклероза и диабетна нефропатия.

Тези състояния са причинени от години на висока кръвна захар и са отговорни за:

Намалена продължителност на живота

Слепота

Крайна фаза на бъбречна недостатъчност

Диабетна ретинопатия: Кръвоносните съдове в задната част на окото се подуват, изпускайки течност в окото. Това може да причини загуба на зрение, отлепване на ретината, глаукома (увреждане на зрителния нерв) и катаракта (помътняване на очната леща).

Снимка: Canva

Атеросклероза: Натрупване на мазнини и холестерол, наречено плака, се натрупва в артериите. В крайна сметка се втвърдява и кръвта не може да се движи свободно. Плаката може да стане толкова дебела, че пътят през артериите да бъде напълно блокиран, причинявайки инфаркт или инсулт.

Диабетна нефропатия: Високата кръвна захар може също да увреди бъбреците. Когато това се случи, бъбреците не могат ефективно да отстраняват отпадъците и течностите от тялото, което в крайна сметка води до бъбречна недостатъчност. Лечението изисква редовна диализа, процедура, която ръчно отстранява отпадъчните вещества от кръвта, докато не можете да получите бъбречна трансплантация.

Какво е диабет в краен стадий?

Крайният стадий на диабет е поредица от усложнения, които могат да възникнат при хора, които са страдали от диабет дълго време. Тези усложнения могат да включват сърдечни заболявания, проблеми с бъбреците и увреждане на нервите.

Възрастните хора са по-склонни да развият краен стадий на диабет, тъй като свързаните с възрастта когнитивни промени могат да затруднят управлението на диабета.

Забавяне на прогресията на диабет тип 2

Единственият начин да предотвратите или забавите прогресията на диабет тип 2 е да контролирате кръвната си захар. Ако сте диагностицирани с инсулинова резистентност или преддиабет, все още можете да избегнете диабет тип 2.

Ако сте диагностицирани с диабет тип 2, превенцията и лечението са същите:

Хранете се здравословно и спортувайте: Това включва здравословна, нискокалорична диета с плодове, зеленчуци, постни и/или растителни протеини, пълнозърнести храни и обезмаслени или нискомаслени млечни продукти. Физическите упражнения също са от съществено значение.

Отслабнете: Здравословното хранене и повече движение би трябвало да ви помогнат да отслабнете. Говорете с вашия лекар, за да определите целевото си тегло и съвети за постигането му.

Приемайте лекарства: Вашият лекар може да Ви предпише лекарства за диабет, за да поддържате кръвната си захар под контрол. Това може да включва перорални лекарства или инсулинови инжекции.

Как диабетът влияе на продължителността на живота?

Продължителността на живота на хората с диабет тип 2 зависи от много фактори, включително възрастта при поставяне на диагнозата и колко добре се лекува състоянието.

Снимка: iStock

Най-общо казано, хората, които са диагностицирани на по-ранна възраст, имат по-кратка продължителност на живота от тези, диагностицирани по-късно.

Въпреки че диагнозата диабет тип 2 може да изглежда сякаш се появява от нищото, промените в тялото ви започват години преди поставянето на диагнозата.

Ако инсулиновата резистентност или преддиабетът бъдат открити рано, промените в начина на живот, като например здравословно хранене, добавяне на упражнения към ежедневните ви дейности и евентуално прием на лекарства за диабет, могат да ви предпазят от развитие на диабет тип 2.

Контролът на кръвната захар е ключов за предотвратяване на най-тежките усложнения, като очни заболявания, увреждане на бъбреците и сърдечно-съдови заболявания. Някои може да успеят да обърнат диабет тип 2, но за мнозина това е доживотно медицинско състояние.

Затова бъдете отговорни и се подлагайте на контролни прегледи и изследвания. Превенцията е изключително важна и може да е ключова за здравето ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------

Източници