Милиони хора по света живеят с диабет тип 2, а въпросът дали природните средства могат да допълнят медикаментозното лечение остава актуален. Докато медицинските специалисти все още не откриват категорични доказателства за ефективността на билкови добавки, редица проучвания показват обещаващи резултати.

Ето какво знаем за най-популярните натурални средства за диабет тип 2 и как те могат да подпомогнат контрола на кръвната захар.

Женшен – подобрява инсулиновата чувствителност

Американският женшен (Panax quinquefolius) е сред най-проучваните добавки за диабет. Според мета-анализ, публикуван в специализирано медицинско издание, американски женшен може значително да подобри контрола на кръвната захар и нивата на глюкоза на гладно, като увеличава инсулиновата чувствителност на организма.

Снимка: OpenAI

Експертите препоръчват капсули със стандартизиран екстракт от гинсенозиди – активната съставка на женшена. Важно е да консултирате лекар преди приема, тъй като женшенът може да взаимодейства с антидиабетни медикаменти.

Хром – ключов минерал за метаболизма на въглехидратите

Хромът при диабет играе съществена роля в метаболизма на въглехидратите и мазнините, като помага на клетките правилно да реагират на инсулин. Проучване установи, че честотата на диабет е по-ниска при хора, приемащи добавки с хром.

Преглед на 20 рандомизирани контролирани проучвания показа, че хром пиколинат намалява нивата на глюкоза на гладно в пет от изследванията, докато гликираният хемоглобин A1C намалява с 0,5% в пет от 14 проучвания. Въпреки че резултатите не са окончателни, хромът остава обещаваща допълваща терапия.

Магнезий и инсулинова резистентност

Ниските нива на магнезий могат да влошат контрола на кръвната захар при диабет тип 2. Според проучвания, добавките с магнезий могат да помогнат при инсулинова резистентност, като повишават инсулиновата чувствителност.

Снимка: Canva

Магнезият участва в над 300 биохимични реакции в тялото и се намира естествено в зелени листни зеленчуци, ядки, семена и пълнозърнести храни. При прием на добавки обаче е важно да не се превишава препоръчителната доза, тъй като високите количества могат да предизвикат диария, гадене и други странични ефекти.

Канела за кръвна захар – доказан ефект

Канелата е една от най-популярните природни лекарства за кръвна захар. Качествено клинично проучване с 140 души с диабет тип 2 показа, че приемът на две капсули дневно с по 500 милиграма канела в продължение на три месеца води до значителни подобрения:

Понижаване на кръвната захар на гладно

Редукция на гликирания хемоглобин A1C

Подобрена инсулинова чувствителност

Намаляване на телесните мазнини и индекса на телесна маса (BMI)

Подобрени липидни показатели (триглицериди, LDL холестерол)

Най-силен ефект е наблюдаван при хора с BMI над 27.

Алое вера при диабет – фитостероли за баланс

Алое вера гелът, известен с приложението си при изгаряния, показва обещаващи резултати и при диабет. Преглед на проучвания разкрива, че активните фитостероли в алое вера могат да намалят нивата на глюкоза и хемоглобин A1C, като подобряват съхранението и използването на глюкоза в организма.

Снимка: Canva

Гимнема Силвестре – билката, която намалява апетита за сладко

Гимнема (Gymnema sylvestre) е билка, която може да понижи кръвната захар при диабет тип 2. Интересното при нея е способността да прави сладките храни по-малко вкусни, което помага за намаляване на консумацията им.

Проучвания показват, че Гимнема притежава мощна антиоксидантна активност, която може да предпази от органни увреждания, характерни за диабета. Важно предупреждение: билката може значително да понижи кръвната захар, затова не трябва да се приема едновременно с антидиабетни медикаменти без строг медицински контрол.

Сминдух за диабетици

Семената на сминдух (Trigonella foenum-graecum) се използват в билковата медицина за различни състояния. Проучванията показват, че сминдухът може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар, а при предиабет – да предотврати развитието на заболяването.

Цинк и гликемичен контрол

Цинкът има редица ползи както при тип 1, така и при тип 2 диабет. Той подобрява гликемичния контрол и поддържа здравословни нива на триглицериди и холестерол. Ниски дози цинкови добавки (под 25 mg) имат положително въздействие върху нивата на глюкоза на гладно, инсулиновата резистентност и липидния профил.

Снимка: Canva

Фибри при диабет – незаменим елемент

Според диетичните насоки, възрастните трябва да приемат 22 до 34 грама фибри дневно. При диабет това е особено важно, тъй като фибрите помагат за контрол на кръвната захар.

Можете да допълните диетата си с псилиум – разтворима фибра, която според проучванията е равностойна на фибрите от плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.

Рискове от избягване на стандартното лечение

Важно е да подчертаем, че природните средства трябва да допълват, а не да заместват стандартното лечение на диабет. Без подходящо медицинско лечение и редовно измерване на кръвната захар, диабетът може да прогресира и да доведе до сериозни усложнения:

Увреждане на очите

Чернодробен рак

Бъбречни заболявания

Увреждане на нервите

Диабетна кома

Инсулт

Билковите третирания и хранителните добавки често се възхваляват за способността си да регулират кръвната захар. Въпреки че доказателствата за тяхната ефективност все още са ограничени, в повечето случаи добавянето на някои от тези натурални средства за диабет тип 2 към здравословната диета при диабет и предписаното лечение няма да навреди и може да донесе ползи.

Женшенът, канелата, магнезият, цинкът и фибрите се открояват като добавки с най-обещаващи резултати. Преди да започнете прием на каквато и да е допълваща терапия, задължително консултирайте лекар, тъй като някои добавки могат да взаимодействат с медикаменти и да изискват корекция на дозите за предотвратяване на хипогликемия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници