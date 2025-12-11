Представете си, че вашето собствено тяло може да произвежда мощни вещества за борба с диабета, без нужда от медикаменти. Според ново проучване това не е научна фантастика, а реалност, която се случва в червата ни всеки ден, когато консумираме определени храни.

Учени от Имперски колеж Лондон откриват как един лесно достъпен нутриент активира чревните ни микроби да произвеждат вещества, които регулират инсулина и предотвратяват развитието на диабет тип 2.

Микробиомът може да е неочакваният съюзник срещу диабета

Снимка: iStock

Медицинската наука от десетилетия се фокусира върху външни лечения и медикаменти. Но все повече изследвания установяват потенциала на милиардите микроби, които обитават черва. Тези микроорганизми не са просто пасивни обитатели, те са активни производители на биологични съединения, които влияят на здравето по начини, които едва започваме да разбираме.

Новото проучване, публикувано в престижното научно издание Nature Metabolism, показва конкретен механизъм как чревният микробиом може да ни защити от диабет тип 2, заболяване което засяга милиони хора по света.

Как високомазнинната диета води до диабет

Когато човек консумира постоянно храни с високо съдържание на мазнини, това задейства верижна реакция в организма:

Хронично възпаление : мазнините активират имунната система като алармен сигнал.

Хормонален дисбаланс : нарушава се нормалната работа на хормоните

Инсулинова резистентност : клетките спират да реагират правилно на инсулина.

Диабет тип 2 : кръвната захар се покачва опасно, панкреасът не успява да произведе достатъчно инсулин.

Ключов играч в този процес е имунният протеин IRAK4, който се активира при високомазнинна диета и поддържа възпалението в тялото. Когато този протеин работи продължително време, той води директно до инсулинова резистентност.

Холинът – природният „изключвател“ на възпалението

Добрата новина е, че изследователите откриват естествен начин да изключат IRAK4 и да спрат възпалителната каскада.

Снимка: Canva

Използвайки експерименти с мишки, човешки клетъчни модели и молекулярен анализ, учените установяват забележителен механизъм:

Когато холинът (важно хранително вещество) достигне до червата. Чревните микроби го преработват в метаболит наречен триметиламин (TMA). TMA се свързва с протеина IRAK4 и блокира активността му Възпалението намалява. Чувствителността към инсулин се възстановява.

„Това обръща процеса наопаки", обяснява водещият изследовател Марк-Емануел Дюма. „Показахме, че молекула от чревните ни микроби може да защити срещу вредните ефекти на лошата диета чрез изцяло нов механизъм."

В кои храни се съдържа холин

Холинът е нутриент, който се намира в широк спектър от ежедневни храни:

Особено богати източници:

Яйца (най-концентриран източник).

Черен дроб и други органи.

Риба.

Мляко и млечни продукти.

Добри източници:

Говеждо месо.

Свинско месо.

Пилешко месо.

Ново оръжие в лечението на диабет

Изследването не само демонстрира ролята на диетичния холин, но също потвърди, че блокирането на IRAK4 фармакологично или чрез генетични промени има същите положителни ефекти върху инсулиновата резистентност.

Снимка: Canva

Според проучване, публикувано в Nature Metabolism, това откритие отваря изцяло нов подход към лечение на диабет, предизвикан от високомазнинни диети, било чрез промени в храненето, било чрез нови типове медикаменти.

„Предвид нарастващата заплаха от диабет в световен мащаб и неговите опустошителни усложнения за целия пациент, включително мозъка и сърцето, остро се нуждаем от ново решение", споделя съавторът на изследването д-р Питър Лиу от Института за сърдечни заболявания на Университета в Отава.

Какво означава това за бъдещето

Екипът на учените свързва западния стил на хранене, TMA, произведен от микробиома, и ефекта му върху имунния „превключвател" IRAK4. Това може да отвори напълно нови начини за лечение или превенция на диабета – известен рисков фактор за сърдечни заболявания.

Снимка: Canva

Откритието подчертава колко важно е да разглеждаме микробиома не като чужди организми, а като интегрална част от нашата собствена система за отбрана и здраве.

Новото изследване представя нова перспектива в борбата с диабета. Вместо да разчитаме единствено на външни медикаменти, можем да „програмираме" собствените си чревни микроби да произвеждат защитни вещества чрез правилния избор на хранителни вещества.

Консумацията на богати на холин храни може да се окаже важна стратегия за превенция на диабет тип 2, особено при хора с риск от високомазнинна диета. Предстоят още клинични изследвания, за да се определят точните препоръчителни дози и начини на приложение, но посоката е ясна, бъдещето на лечението може да е скрито в нашите собствени черва.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

