Домашните тестове за анализ на чревният микробиом стават все по-популярни в световен мащаб, обещавайки на потребителите детайлна информация за състоянието на червата им, но гастроентеролозите предупреждават, че тези тестове имат сериозни ограничения.

Частни компании предлагат тестове на цена между 90 и 460 евро или повече, които обещават да предоставят „бактериална инвентаризация“ на червата. Те се рекламират като начин за подобряване на здравето, справяне с хронични заболявания и дори удължаване на живота, съобщава Euronews.

Разлика между домашните тестове и лабораторните изследвания

В България домашните тестове за чревен микробиом все още не са налични на пазара. Вместо това, пациентите имат достъп до професионални лабораторни изследвания, които се извършват по медицинско предписание или по инициатива на пациента.

Снимка: Canva

Основната разлика между двата типа изследвания е в нивото на регулация, професионализъм и клинична стойност:

Домашните тестове (налични в чужбина):

Не са регулирани от здравни органи.

Без единни стандарти между различните компании.

Резултатите често идват с препоръки за закупуване на добавки.

Липсва медицинска интерпретация от специалист.

Предназначени главно за любопитство, не за диагностика.

Лабораторните изследвания (налични в България):

Извършват се в лицензирани медицински лаборатории.

Използват стандартизирани методи на ново поколение секвениране и количествено ДНК определяне.

Резултатите се интерпретират от медицински специалисти.

Могат да бъдат част от диагностичен процес при конкретни здравословни проблеми.

Какво включва лабораторното изследване на чревния микробиом

Професионалното лабораторно изследване е комплексно и включва няколко ключови аспекта:

Снимка: Canva

Анализ на състава на микробиома според вида на участващите микроорганизми.

Оценка на наличието на бактериална дисбактериоза.

Оценка на мукозо-протективната микрофлора (защитната бариера на лигавицата).

Определяне на ентеротипа и конкретното разпределение на бактериалните щамове.

Методът се базира на секвениране и количествено ДНК определяне, което осигурява по-прецизни и надеждни резултати в сравнение с нерегулираните домашни тестове.

Рисковите здравословни проблеми, свързани с чревна дисбиоза, включват:

Метаболитни заболявания като диабет тип 2 и затлъстяване.

Възпалителни заболявания на храносмилателната система.

Някои автоимунни заболявания и алергии.

Неврологични проблеми като аутизъм, Паркинсон и депресия.

При наличието на симптоматика, характерна за чревна дисбактериоза, лабораторното изследване може да допринесе за диагностицирането, оценката на състоянието, откриването на причинителя и проследяване развитието на различни храносмилателни и чревни заболявания.

Защо лекарите са скептични за домашните тестове

Снимка: Cardi B YouTube

Според д-р Марк Бенсън, гастроентеролог в здравната система на Университета Уисконсин-Мадисон, разбирането ни за чревния микробиом е в началния си стадий. Въпреки че има нарастващи доказателства за връзка между промени в чревния микробиом и заболявания като диабет, чернодробни болести и затлъстяване, остава неясно дали тези промени са причина или следствие от заболяванията.

„Все още не разбираме различията между хората“, обяснява д-р Еймън Куигли, ръководител на отделението по гастроентерология в Houston Methodist Hospital, който изследва чревния микробиом повече от 30 години.

Какво препоръчват специалистите

Лекарите са единодушни, че не е необходим тест, за да подобрите чревното си здраве. Вместо това:

Снимка: Canva

Консумирайте повече растителни фибри и протеини.

Подобрете съня си.

Движете се редовно.

Потърсете лекар при сериозни симптоми като кръв в изпражненията, продължителна констипация или диария, или силна болка

„Не бих променил значително терапията или започнал да приемам куп скъпи добавки, базирани на тези резултати“, заключава д-р Бенсън.

Изследователите са оптимистични за бъдеще, в което лечението може да насочва директно микрофлората, но предупреждават, че този ден все още не е дошъл.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.