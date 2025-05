Когато става дума за проблеми с чревното здраве, повечето от нас се сещат за подуване, болки в корема или нередовно изхождане. Но според гастроентеролога д-р Уил Булсевич, има и по-малко очевидни симптоми, които често остават незабелязани, въпреки че също може да подсказват, че нещо в червата не е наред, пише сайтът Eating Well.

Д-р Булсевич е добре познат с работата си по темите за микробиома и храненето. Освен клиничната си дейност, той е автор на популярни книги и често споделя научна информация в социалните мрежи.

Tой подчертава четири често пренебрегвани сигнала, които тялото може да ни дава, когато чревното здраве е нарушено. Ето кои са те и защо не бива да ги игнорираме.

Чести главоболия и мигрени

Ако често страдате от главоболие и не откривате ясна причина, може би е време да обърнете внимание на червата си. Изследване от 2020 г., публикувано в The Journal of Headache and Pain, установява, че има връзка между мигрената и храносмилателните разстройства, като синдромът на раздразненото черво.

Снимка: Cardi B YouTube

Според проучването, възпаленията в червата могат да повлияят на неврологичната активност, включително да отключат главоболие.

„Мигрената и чревното здраве се оказват доста по-свързани, отколкото си мислим“, обяснява д-р Булсевич. Той подчертава, че определени хранителни режими, особено такива, богати на фибри, могат да окажат положителен ефект както върху червата, така и върху честотата на главоболията. Плодовете, зеленчуците и пълнозърнестите храни са добър начин да подпомогнем баланса на чревната микрофлора.

Постоянна умора

Нормално е да се чувстваме уморени след натоварен ден или недоспиване. Но ако въпреки пълноценния сън продължавате да се чувствате изтощени ежедневно, проблемът може да се крие в червата.

„Умората често има метаболитен или възпалителен компонент, а червата играят роля и в двете“, казва Булсевич. Изследване публикувано в Националната библиотека по медицина (2020) показва, че небалансираният микробиом може да доведе до състояние на хронична умора. Това е особено валидно при хора с храносмилателни проблеми като запек, които допълнително нарушават усвояването на хранителни вещества и натоварват имунната система.

Допълнително, при възпаление на червата, организмът отделя вещества, които влияят директно на мозъка и енергийния метаболизъм, водейки до чувство на отпадналост, дори и при обективно добро здравословно състояние.

Кожни проблеми като екзема

На пръв поглед кожата и червата изглеждат несвързани. Но науката показва друго. Изследване от 2018 г., публикувано в списание Acta Dermato-Venereologica, разглежда връзката между състава на чревния микробиом и появата на екзема, хронично кожно състояние, свързано с възпаление и раздразнение.

Снимка: Canva

Данните показват, че „променената“ микрофлора, известна още като дисбиоза, може да влоши симптомите на екзема. Това е особено актуално за хора, които приемат антибиотици често или дългосрочно. Макар тези медикаменти да са необходими в редица случаи, те могат да унищожат не само вредните, но и полезните бактерии в червата, оставяйки кожата по-уязвима.

„Много пациенти съобщават за обостряне на кожни състояния след антибиотични курсове. Важно е да следим как реагира тялото ни – не само по кожата, но и по отношение на храносмилането и енергията“, подчертава Булсевич. Той препоръчва консултация с лекар при чести обриви, особено ако съвпадат с други симптоми като умора или храносмилателни проблеми.

Повишени нива на стрес и тревожност

Може би най-изненадващата връзка между червата и останалата част от тялото е тази с мозъка. Научни данни сочат, че около 95% от серотонина, невротрансмитерът, свързан с доброто настроение, се произвежда именно в червата.

Проучване от 2019 г. в Journal of Neuroscience Research показва, че възпалението на чревната лигавица и нарушаването на микробиома могат да повишат риска от тревожност и депресия. Това е част от т.нар. „ос на черво-мозък“, комуникационен път между храносмилателната система и централната нервна система.

Снимка: Canva

„Когато червата са в стрес, мозъкът също усеща напрежение. Високи нива на кортизол, дисбиоза, дори малки възпаления в червата, всичко това може да повлияе на психиката ни“, обяснява Булсевич.

Той препоръчва противовъзпалителни диети, богати на пробиотици, омега-3 мастни киселини и пълноценни храни, за да се подкрепи баланса както в червата, така и в ума.

Какво можем да направим?

Добрата новина е, че повечето от тези симптоми могат да бъдат облекчени или дори напълно елиминирани, чрез подходяща грижа за чревното здраве. Според д-р Булсевич, основата е в храненето, движението и намаляването на стреса. Ето няколко прости насоки:

Хранете се разнообразно – включете фибри, ферментирали храни и растителни източници на протеин.

Ограничете захарта и силно преработените храни , които могат да увредят микрофлората.

Следете реакцията на тялото си – как се чувствате след определени храни или медикаменти.

Консултирайте се със специалист , ако имате постоянни симптоми, които не намират обяснение.

Как да поддържаме добро чревно здраве?

Поддържането на балансиран и разнообразен чревен микробиом е ключово за цялостното здраве. Според Harvard T.H. Chan School of Public Health, една от най-важните стъпки е приемът на храни, богати на фибри, като пълнозърнести култури, бобови растения, плодове и зеленчуци, които подхранват полезните бактерии в червата.

Снимка: Canva

British Gut Project, част от инициативата на Университета в Кембридж, консумацията на поне 30 различни растителни храни седмично, за да се поддържа разнообразен микробиом. Освен това, редовната физическа активност и добрият сън допринасят за здрава чревна бариера и по-ниски нива на възпаление.

Пробиотиците и пребиотиците, било чрез храни като кисело мляко, кефир, кимчи, или чрез хранителни добавки, също могат да помогнат за възстановяване на микрофлората, особено след прием на антибиотици.

Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) също потвърждава, че здравословната диета, богата на растителни компоненти, ниска на захар и трансмазнини, е един от основните начини за превенция на хронични заболявания, свързани с чревната дисбиоза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.