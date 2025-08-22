Зеленото киви прави история в Европейския съюз, като се превърна в първият пресен плод, който получава официално одобрение на твърдението за своите ползи за храносмилателната система, съобщава Euronews.

Европейската комисия одобри твърдението, че „консумацията на зелено киви допринася за нормалната функция на червата, като увеличава честотата на изхождането“.

Първо в историята на ЕС

Това одобрение прави зеленото киви пионер в областта на здравните твърдения за пресни плодове в Европа. За разлика от други популярни плодове като сините сливи, които традиционно се свързват с подобряване на храносмилането, кивито получава официално признание на строгите европейски регулатори.

Решението идва след заявка от новозеландската компания Zespri International Limited, която контролира около една трета от световната търговия с киви и е най-големият търговец на този плод в света.

Научна обосновка зад одобрението

Здравното твърдение се базира на повече от 15 години научни изследвания, които доказват ефективността на зеленото киви за поддържане на нормалните чревни функции. Проучванията показват, че консумацията на две зелени кивита дневно (приблизително 200 грама плод) оказва благоприятно въздействие върху храносмилателната система.

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) потвърждава в становище от 2021 година, че съществува реална причинно-следствена връзка между консумацията на зелено киви и поддържането на нормални чревни навици.

Защо е толкова трудно да се получи одобрение от ЕС?

Получаването на одобрение на здравно твърдение от Европейския съюз е изключително сложен процес с високи стандарти. Правилата са строги с цел защита на потребителите от подвеждащи обещания относно ползите на храните за здравето.

Статистиката говори сама за себе си, само три здравни претенции са били одобрени през последните пет години, а по-малко от една от осем заявки успява да премине научната проверка на EFSA. Всички претенции трябва да са научно обосновани, кристално ясни и да не са подвеждащи.

Сравнение с други продукти

За разлика от кивито, много други популярни „здравословни“ продукти все още чакат одобрение. Пробиотиците, например, въпреки широкото им разпространение, не са официално признати от ЕС като полезни за чревното здраве. EFSA смята, че доказателствата за тях не са достатъчно солидни.

Снимка: iStock

Поради тази причина производителите на кисело мляко не могат да поставят надпис „добро за червата“ на опаковките си, освен в специфичния случай на киселомлечни култури, които помагат за усвояването на лактозата. Затова клиентите виждат „живи култури“ вместо „пробиотици“ на рафтовете в магазините.

Какво означава това за потребителите?

За хората, които търсят естествени начини за подобряване на храносмилането си, зеленото киви сега предлагат научно доказана алтернатива. Включването на два зелени кивита в ежедневната диета може да помогне за поддържане на редовни чревни функции по естествен път.

Получаването на първото здравно твърдение за пресен плод в ЕС поставя зеленото киви в уникална позиция на пазара. Въпреки че слоганът „плод, който официално поддържа редовен стомах“ може да не звучи като най-атрактивния маркетингов ход, той определено е ефективен и базиран на солидна научна основа.

За потребителите това означава възможност да направят информиран избор за своето здраве, като разчитат на плод с официално признати ползи за храносмилателната система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.