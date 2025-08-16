Седемте най-добри храни срещу хемороиди, според диетолозите

Хемороидите не са забавни. Тези подути, понякога възпалени вени в ануса и долната част на ректума са неприятна реалност за милиони хора, причинявайки симптоми като сърбеж, болка и понякога дори кървене.

За щастие, те се лекуват с различни терапии, като кремове, лекарства без рецепта и седящи вани. Но преди да стигнете до точката, в която трябва да се отправите към аптеката, може да е полезно да знаете, че консумацията на определени храни може да ви помогне да предотвратите хемороиди.

„Предотвратяването на запека може да помогне за предотвратяване на хемороиди и това, което ядете, играе важна роля“, казва експертът по здраве на червата Ким Кулп, регистриран диетолог.

„Растителните храни, включително плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, семена и бобови растения, осигуряват разнообразие от различни фибри, които могат да поддържат изпражненията меки и по-лесни за движение.“

Фибрите са толкова ефективни, че проучване сред повече от 1000 хирурзи на дебелото черво и ректума установява, че увеличаването на приема на фибри е техният консервативен метод за лечение на хемороиди №1, пише по темата специализираното издание Eatingwell.

Киви

„Кивито е един от любимите ми плодове за запек и хемороиди“, казва диетологът Алиса Симпсън. „То е богато на разтворими фибри и съдържа ензим, наречен актинидин, за който е доказано, че помага за плавното движение на храносмилателната система.“ Само едно малко зелено киви ви дава 2 грама фибри.

Тези плодове са толкова ефективни за облекчаване на запека, че проучване установява, че когато хора със синдром на раздразнените черва (СРЧ) с преобладаващ запек ядат по 2 зелени кивита дневно в продължение на четири седмици, имат средно 1.5 пъти допълнителни изхождания на седмица. Те добавят, че храносмилателната им система се чувства по-комфортно като цяло.

Снимка: Pexels

Кивито е вкусно като богата на фибри закуска или като допълнение към обичайната ви плодова салата. То е и вкусно допълнение към салса, смутита и зелен сок.

Ечемик

Ечемикът се отглежда от хиляди години. Но тази високо хранителна зърнена култура не винаги получава заслуженото в съвременната диета. Една сварена чаша дава 6 гр фибри, предимно разтворими.

„Това пълнозърнесто зърно съдържа разтворими фибри, които задържат вода в червата и поддържат изпражненията меки“, казва експерт. Резултатът е по-малко напъване и по-малко хемороиди.

Пуканки

С всяка чаша пуканки ще получите 1,2 грама фибри. Диетолози отбелязват, че пуканките съдържат неразтворими фибри, които ускоряват движението на храносмилателната система.

Сок от сушени сливи

Сокът от сини сливи е класика за храносмилателното здраве и има причина това да е така. Напитката оправдава репутацията си за насърчаване на по-лесното изхождане. Помислете за резултатите от специално проведено проучване сред доброволци с хроничен запек.

В продължение на 8 седмици те пият малко по-малко от 60 мл сок от сини сливи на ден. След края на този период те имат по-меки изпражнения и по-малко запек без неприятни стомашно-чревни симптоми като газове или неудобно желание за бързане до тоалетната.

Ако се чудите защо сокът от сини сливи е толкова ефективен, оказва се, че има множество причини, поради които работи.

„Уникалната смес от сорбитол, фибри и полифеноли му придава толкова нежен, но ефективен ефект”, аргументират се специалистите.

Леща

Бобовите растения с високо съдържание на фибри са друг отличен избор за облекчаване на хемороидното налягане. Въпреки че е разумно да посегнете към почти всяка от храните от семейството на бобовите растения, лещата е особено полезна благодарение на устойчивото си нишесте.

Този вид нишесте се съпротивлява на храносмилането в тънките черва, така че когато пристигне в дебелото черво, то се превръща в храна за добрите чревни микроби, помагайки им да процъфтяват.

Смляно ленено семе

Смляното ленено семе не само добавя нотка на земен вкус към печени изделия, овесени ядки, смутита и други, но може да доведе и до облекчение при хемороиди. Изследване сред възрастни хора със запек, които ядат 50 грама ленено семе дневно в продължение на един месец, показва, че имат по-чести изхождания и по-малко запек.

Снимка: Istock.com

Това не е единственият начин, по който смляното ленено семе може да предпази от хемороиди. „Те също така повишават нивата на чревни бактерии, свързани с по-добра чревна подвижност, осигурявайки както облекчаване на симптомите, така и микробна подкрепа“, отбелязва още Алиса Симпсън.

50 грама смляно ленено семе са около половин чаша, осигуряваща близо 11 грама фибри. Така че, яденето на толкова много ленено семе дневно може да не е много удобно, ако обикновено не ядете тези богати на фибри семена.

Ябълки

Може ли една ябълка на ден да ви предпази от хемороиди? Много е възможно. „Ябълките са вкусна закуска и чудесен източник на два вида фибри“, казва Кулп. „Вътрешността на ябълката е разтворима фибри, а кората е неразтворима. Перфектната комбинация!“

Това може би е причината изследванията да установят, че консумацията на ябълки натрупва изпражненията, за да им помогне да се изхвърлят по-бързо през организма, което ви помага да се изхождате по-често.

От горната хранителна „седморка“ става ясно, че фибрите са първа линия на защита срещу хемороиди. За оптимален ефект диетолозите препоръчват и адекватен прием на течности, тъй като водата работи „ръка за ръка“ с фибрите.