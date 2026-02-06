Ябълковият оцет отдавна се слави като универсално домашно средство, от почистване до подобряване на храносмилането. Но напоследък все по-често се споменава като евтин и достъпен начин за контрол на кръвната захар при хора с диабет тип 2. Въпросът е, дали наистина работи или е поредната здравна мода без научна основа?

Въпреки че изследванията все още са ограничени, някои проучвания показват обещаващи резултати за ябълков оцет при висока кръвна захар.

Какво казват изследванията за ябълков оцет и диабет?

Множество малки по мащаб проучвания са разглеждали връзката между прием на ябълков оцет и нива на глюкоза в кръвта, но резултатите са противоречиви.

Снимка: Canva

„Има няколко малки изследвания, оценяващи ефектите на ябълковия оцет, но резултатите са смесени", споделя д-р Мария Пеня, ендокринолог от Ню Йорк.

Едно по-старо проучване, проведено върху плъхове, показва, че ябълковият оцет помага за понижаване на кръвната захар и LDL холестерола, както и нивата на HbA1c (дългосрочен маркер за контрол на диабета). Основното ограничение обаче е, че изследването не е правено върху хора.

По-скорошно проучване от 2021 г. предполага, че ябълковият оцет може да подобри нивата на глюкоза, като забави стомашното изпразване – процесът, при който стомахът изпразва съдържанието си в тънките черва. Това забавяне може да доведе до по-бавно усвояване на въглехидратите и по-стабилна кръвна захар.

Друг мета-анализ на шест проучвания с 317 пациенти с диабет тип 2 заключава, че ябълковият оцет има положителен ефект върху гладна кръвна захар и HbA1c нива.

„Основният извод е, че докато не бъде проведено голямо рандомизирано контролирано изследване, трудно може да се установят истинските ползи от ябълков оцет", добавя д-р Пеня.

Как да изберете и използвате ябълков оцет правилно?

Ако все пак решите да опитате, експертите препоръчват натурален ябълков оцет, който е органичен, нефилтриран и суров. Този тип оцет обикновено е мътен и съдържа верига от полезни бактерии и киселини, които подпомагат ферментацията.

Препоръчителна доза и начин на употреба:

Разредете 1-2 супени лъжици ябълков оцет в чаша вода.

Пийте сместа преди хранене, за да намалите дразненето на стомаха и увреждането на зъбния емайл .

Никога не пийте оцет неразреден.

Снимка: iStock

„Хората трябва да внимават с всякакви „бързи решения" или „чудодейни средства" за своите здравословни нужди, тъй като тези предложения обикновено не са подкрепени от солидни доказателства и могат да донесат повече вреда, отколкото полза", предупреждава д-р Пеня.

Кой не трябва да употребява ябълков оцет?

Въпреки че ябълковият оцет е сравнително безопасен за повечето хора, има случаи, в които употребата му е нежелателна:

Хора с бъбречни проблеми – ябълковият оцет може да влоши състоянието.

Хора с язви – киселинността може да усили дразненето на стомашната лигавица.

Прием на инсулин или диуретици (например фуроземид/Lasix) – големи количества ябълков оцет могат да понижат нивата на калий до опасни граници.

Важно: Ябълковият оцет не трябва да замества стандартното лечение на диабета, като медикаменти, диета при диабет и редовна физическа активност. Винаги консултирайте лекар преди промяна на терапията си.

Странични ефекти на ябълков оцет

При прекомерна употреба могат да се появят следните странични ефекти на ябълков оцет:

Ерозия на зъбния емайл

Дразнене на стомаха или хранопровода

Понижени нива на калий

Взаимодействие с лекарства

Често задавани въпроси

Колко ябълков оцет трябва да пие човек с диабет дневно?

Препоръчва се умерена употреба – 1-2 супени лъжици, разредени в чаша вода.

По-добре ли е да се пие сутрин или вечер?

Няма доказателства, че времето на деня има значение. Можете да го пиете преди хранене за потенциално подобрен контрол на кръвната захар.

Годни ли са желирани бонбони с ябълков оцет за диабетици?

Много от тях съдържат добавена захар. Винаги проверявайте етикета и се консултирайте с лекар.

Натурално средство, но не и замяна на лечението

Въпреки че някои изследвания предполагат, че ябълков оцет и диабет могат да бъдат свързани с подобрен контрол на кръвната захар, доказателствата все още са ограничени и противоречиви. Ябълковият оцет може да бъде полезно допълнение към здравословна диета при диабет, редовна физическа активност и предписана медикаментозна терапия, но не трябва да се разглежда като самостоятелно лечение.

Снимка: Canva

Ако искате да опитате, избирайте органичен, нефилтриран ябълков оцет, винаги го разреждайте и следете за странични ефекти. И най-важното – консултирайте се с лекар, особено ако имате съпътстващи заболявания или приемате медикаменти.

„Най-ефективният начин за превенция и управление на диабета е балансирана диета, богата на здравословни въглехидрати, протеини и мазнини, и редовна физическа активност", заключава д-р Пеня.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

