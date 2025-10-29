Помага ли ябълковият оцет за отслабване и носи ли рискове за здравето?

Всички сме чували, че една лъжица ябълков оцет сутрин помага за отслабване. Изследвания показват, че той може да е ефективен в борбата с инфекциите, намаляването на холестерола и понижаването на нивата на кръвната захар, но дали наистина помага за контрол на теглото и носи ли рискове за здравето?

Традиционно оцетът се използва в дресинги за салати или дори като напитка, разредена с вода, а вече има широка гама от добавки под формата на желирани бонбони и витамини.

Според част от назоваваните ползи е, че те поддържат метаболизма, нивата на кръвната захар и здравето на щитовидната жлеза, всички от които могат да повлияят на теглото.

Какво казва науката за ябълковия оцет и загубата на мазнини

Има някои изследвания, които показват, че ябълковият оцет може да подпомогне загубата на мазнини, но проучванията са малки и не са убедителни, пише списание Hello.

Проучване от 2018 г. установява, че консумацията на ябълков оцет, заедно с ограничен прием на калории, може да намали апетита, телесното тегло, ИТМ и обиколката на бедрата, както и да намали нивата на холестерол при хора с наднормено тегло или затлъстяване.

Други проучвания показват, че ябълковият оцет може да действа като средство за потискане на апетита, като по този начин се намалява приема на калории и се подпомага загубата на тегло, но това може да не работи в дългосрочен план.

Възможни други ползи от ябълковия оцет

Освен загубата на тегло, ябълковият оцет предлага и други ползи за здравето.

Може да понижи на холестерола

Изследванията показват, че ябълковият оцет може да помогне за понижаване на нивата на „лошия холестерол“ в кръвта и да подобри нивата на „добрия“ HDL холестерол.

Снимка: Canva

Подпомага здравето на червата

Процесът на ферментация за създаване на ябълков оцет означава, че той е богат на пробиотици, които подпомагат здравето на червата. Това означава, че с течение на времето може да подобри храносмилането, да намали проблеми като подуване на корема и рефлукс, а също така да подпомогне здрава имунна система.

Може да понижи нивата на кръвната захар

Ябълковият оцет забавя храносмилането, което може да забави освобождаването на глюкоза от организма и по този начин да намали нивата на кръвната захар в организма. Смята се, че консумацията на ябълков оцет за повече от осем седмици може да намали нивата на плазмената глюкоза на гладно, което означава, че може да бъде полезен заедно с лекарства за контролиране на нивата на кръвната захар при хора с диабет тип 2.

Рискове от употребата на ябълков оцет

Малко разреден оцет от време на време е безвредно, но използван хронично или чист (неразреден), и особено под формата на добавки, той може да причини реални вреди. Ето шест странични ефекта:

Ерозия на зъбния емайл

Ябълковият оцет е силно киселинен. Многократното излагане омекотява и ерозира зъбния емайл по начини, подобни на киселинните напитки. Дори разредените ежедневни „дози“ могат да ускорят загубата на емайл в продължение на седмици, пише Times of India.

Снимка: iStock

Опасни спадове на калия (хипокалиемия) и костна загуба

Хроничното поглъщане на големи количества е свързано с ниски нива на калий – състояние, което може да причини мускулна слабост, аритмии и дори сърдечен арест в екстремни случаи. Съществува доклад за случай на продължителната консумация на ябълков оцет довел до хипокалиемия и последваща остеопороза, показвайки как продължителната злоупотреба може да повлияе на здравето на костите.

Снимка: Canva

Увреждане на хранопровода и стомашно-чревния тракт

Концентрираният или неразреден ябълков оцет (включително таблетки) може да увреди лигавицата на гърлото и хранопровода. Доклади за случаи и последващи тестове на продукти описват корозивно увреждане на хранопровода и сериозно увреждане на лигавицата след консумация на търговски продукти или таблетки с оцет.

Опасно взаимодействие с лекарства

Ябълковият оцет може да понижи калия и по този начин да увеличи риска от токсичност с лекарства като дигоксин. Диуретиците, АСЕ инхибиторите и някои лаксативи също могат да взаимодействат. Ако приемате лекарства с рецепта, обсъдете ябълковия оцет с лекар, преди редовна употреба.

Има скрита опасност за хора с диабет

Изненадващо за мнозина, оцетът може да забави изпразването на стомаха. За хора с диабетна гастропареза това означава по-лош гликемичен контрол и непредсказуеми колебания на кръвната захар. За други забавеното храносмилане може да причини гадене и подуване на корема. Контролирано проучване показа, че оцетът намалява скоростта на изпразване на стомаха при хора с диабет тип 1 и гастропареза.

Химически изгаряния и увреждане на кожата

Идеята „естествено е равно на безопасно“ е скъпоструваща, когато хората прилагат неразреден ябълков оцет върху кожата. Дерматологични доклади документират химически изгаряния след продължителна локална употреба или „домашни рецепти“. Оцетната киселина в оцета може да нарани уязвимата кожа, особено при деликатни зони.