Нарушеният контрол на кръвната захар остава едно от най-големите предизвикателства при диабет тип 2 – състояние, което засяга милиони хора и увеличава риска от сърдечно-съдови усложнения.

В търсене на решение, учените проучват ролята на магнезия, който участва в стотици биохимични процеси в организма. Изследвания показват, че адекватният му прием може да подобри инсулиновата чувствителност и да подпомогне контрола на глюкозата. Експертите обаче предупреждават: ефектът зависи не само от дозата, но и от формата на магнезия. Кои видове действително имат научна подкрепа и как да направим информиран избор?

Връзката между магнезия и инсулиновата чувствителност

Магнезият играе съществена роля в начина, по който тялото ни разгражда захарите. Според данни, публикувани от National Institutes of Health (NIH), този минерал участва в над 300 ензимни реакции, включително тези, отговорни за метаболизма на глюкозата.

Проучванията показват резултати като:

Подобрена инсулинова чувствителност: Ежедневният прием на магнезиеви добавки може да подобри чувствителността към инсулин с 10% и да намали нивата на кръвната захар с до 37% .

Превенция: По-високият прием на минерала е свързан с по-нисък риск от прогресия от преддиабет към диабет тип 2.

Намаляване на възпалението: Пероралният прием помага за овладяване на оксидативния стрес и хроничните възпалителни процеси, характерни за диабета.

Кои видове магнезий са най-добри за диабетици?

Пазарът е наситен с различни форми на минерала, но абсорбцията им варира значително. Докато форми като магнезиев цитрат, аспартат и лактат се усвояват най-добре от организма, конкретни проучвания сочат две форми като особено обещаващи за контрол на гликемията:

1. Магнезиев оксид

В клинично проучване, проведено в Бразилия, участници с лошо контролиран диабет са приемали между 500 и 1,000 mg магнезиев оксид дневно. Резултатите след 30 дни показват значително подобрение в нивата на кръвната захар.

2. Магнезиев хлорид

Изследване в Мексико установява, че приемът на 300 mg магнезиев хлорид в продължение на 16 седмици води до осезаемо понижение на нивата на кръвната захар на гладно.

Важно: Не всички видове са ефективни за тази цел. Например, изследвания върху магнезиев аспартат не показват подобрение при пациенти с диабет тип 2, които вече са на инсулинова терапия.

Дозировка на магнезий и безопасен прием

Въпреки ползите, рутинната употреба на добавки за контрол на захарта трябва да е след лекарско предписание. Стандартната дозировка на магнезий варира:

За жени: 310–320 mg дневно.

За мъже: 400–420 mg дневно.

Горната граница за прием чрез хранителни добавки (извън храната) е 350 mg за възрастни. Превишаването на тази доза без лекарски надзор може да доведе до странични ефекти като диария, гадене и коремни спазми.

Рискове и лекарствени взаимодействия

Магнезият може да бъде опасен, ако се приема неконтролирано, особено при наличие на бъбречни проблеми. Липса на магнезий често се среща при диабетици поради засиленото му отделяне чрез урината, но прекомерните дози могат да доведат до токсичност със симптоми като:

Ниско кръвно налягане (хипотония).

Мускулна слабост.

Сърдечна аритмия.

Минералът също така взаимодейства с антибиотици, диуретици и лекарства за киселини. Добрата новина е, че няма известни негативни взаимодействия между магнезий и метформин, като дори се смята, че комбинацията им може да бъде синергична.

Естествени източници: Как да си набавим магнезий чрез храната?

Преди да се насочим към добавките, експертите съветват да увеличим приема на храни, богати на магнезий. Те са безопасни и носят допълнителни фибри и витамини:

Листни зеленчуци: Спанакът е първенец.

Ядки и семена: Бадеми, кашу, тиквено семе и чиа.

Бобови култури: Черен боб, едамаме и соево мляко.

В контекста на нарастващата честота на диабет тип 2, магнезият се очертава като обещаващ, но не универсален инструмент за подпомагане на гликемичния контрол. Данните показват, че определени форми могат да окажат реален ефект върху инсулиновата чувствителност, но резултатите варират според индивидуалното състояние, дозировката и съпътстващата терапия. Затова изборът на добавка не бива да бъде случаен, а информиран и съобразен с медицински препоръки. В крайна сметка, най-устойчивият подход остава комбинирането на балансирано хранене, активен начин на живот и персонализирана терапия – а магнезият може да бъде част от тази стратегия, но не и нейна единствена основа.

