Може ли лечението на диабет тип 1 да премине от ежедневни инжекции с инсулин към еднократна клетъчна терапия?

Ново изследване от Швеция доближава тази визия с още една стъпка. Учени от Karolinska Institutet и Кралския технологичен институт (KTH) разработват надежден метод за производство на зрели инсулинови клетки от човешки стволови клетки, които успяват да обърнат диабета при опитни мишки и да поддържат стабилни нива на кръвната захар месеци наред.

Какво представлява новото откритие

Според проучване, публикувано в престижното списание Stem Cell Reports през април 2026 г., международен екип учени създава по-усъвършенстван протокол за получаване на инсулинови клетки от стволови. За разлика от предишни методи, новата технология произвежда зрели и еднородни клетки, които реагират ефективно на промените в нивата на глюкозата.

Когато учените трансплантират тези клетки на мишки с диабет, животните постепенно възстановяват контрола върху кръвната си захар. Трансплантацията е извършена в предната камера на окото, минимално инвазивна техника, която позволява проследяване на развитието и функцията на клетките във времето.

Защо това е важно за пациентите с диабет тип 1

Диабет тип 1 възниква, когато имунната система разрушава бета-клетките на панкреаса, които произвеждат инсулин. Без тях организмът не може да усвоява глюкозата нормално. Заместването на тези клетки чрез клетъчна терапия за диабет се счита за една от най-обещаващите стратегии, но досегашните подходи срещат сериозни предизвикателства:

Смесена клетъчна популация – стволовите клетки често се развиват както в желани, така и в нежелани типове клетки

Незрели инсулинови клетки , които не реагират адекватно на глюкозата

Непостоянни резултати между различните клетъчни линии

Как изследователите решават тези проблеми

Според екипа на Karolinska Institutet изследването, ключът към успеха е оптимизирането на културалния процес и позволяването клетките сами да формират тримерни клъстери. Този подход:

Намалява значително присъствието на нежелани клетъчни типове

Подобрява зрелостта на клетките

Повишава способността им да отговарят на глюкозата

„Разработихме метод, който надеждно произвежда висококачествени инсулинови клетки от множество човешки стволови клетъчни линии. Това отваря възможности за бъдещи персонализирани клетъчни терапии, които биха могли да намалят имунното отхвърляне", обяснява Пер-Олоф Бергрен, професор в катедрата по молекулярна медицина и хирургия на Karolinska Institutet.

Какво следва: Към клинични изпитвания

Клинични изпитвания, изследващи стволови клетки за диабет тип 1, вече са в ход по света. Шведското изследване обаче адресира няколко от най-сериозните пречки пред този подход и може да ускори пътя към реално лечение.

„Това би могло да реши няколко от проблемите, които досега възпрепятстваха развитието на стволово-клетъчни лечения за диабет тип 1. Ще работим към клинично приложение с цел лечение на диабет тип 1", казва Фредрик Ланер, професор и съавтор на изследването.

Откритието се вписва в по-широката тенденция на иновации в ендокринологията 2026 г., които изместват фокуса от управление на симптомите към регенеративни решения.

Резултатите от това проучване представляват значителен напредък в регенерирането на панкреаса чрез клетъчна инженерия. Макар че трансплантацията на инсулинови клетки при хора все още изисква допълнителни изследвания, надеждното производство на зрели инсулинови клетки е критична стъпка към реална терапия. За милионите хора, живеещи с диабет тип 1, тази новина носи реалистична надежда, че бъдещето на болестта може да изглежда коренно различно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

