Ако живеете с диабет, очите ви са изложени на риск, за който може би не подозирате.

Диабетният макулен едем (оток) е едно от най-сериозните усложнения на диабета – състояние, при което оток в централната част на ретината може постепенно и необратимо да увреди зрението.

Добрата новина е, че при навременна диагноза и лечение прогнозата е благоприятна. В тази статия ще научите какво представлява диабетният макулен едем, как се разпознава, диагностицира и лекува, и най-важното – как да го предотвратите.

Какво е диабетен макулен оток?

Диабетният макулен едем е отичане на макулата – централната зона на ретината, която отговаря за острото зрение и разпознаването на детайли. Ретината се намира в задната част на окото и съдържа светлочувствителните клетки, необходими за виждане.

Според специалистите от Cleveland Clinic, едемът се развива като усложнение на диабетната ретинопатия – заболяване, при което високите нива на кръвна захар увреждат кръвоносните съдове в очите. Отслабените съдове започват да пропускат течност, която се натрупва в макулата и причинява оток.

Съществуват два типа диабетна ретинопатия:

Непролиферативна – съдовете се разширяват, образуват издутини и пропускат течност

Пролиферативна – образуват се нови, крехки кръвоносни съдове, които също пропускат кръв и течности

Колко разпространен е диабетният макулен едем?

Данните са тревожни: приблизително 1 на всеки 14 души с диабет развива диабетен макулен оток. В световен мащаб диабетът засяга стотици милиони хора, което прави заболяването значим обществен здравен проблем – включително и в България, където броят на диагностицираните с диабет непрекъснато нараства.

Симптоми: Кога трябва да потърсите лекар?

Ранното разпознаване на симптомите е ключово. Не пренебрегвайте следните признаци, особено ако имате диабет:

Замъглено или двойно зрение

Тъмни петна (скотоми) в зрителното поле

Трудности при разпознаване на цветове

Прави линии, които изглеждат изкривени

Трудности при силна светлина или отблясъци

Различно възприемане на размера на обектите с двете очи поотделно

"Мухи" или петна, плуващи в зрителното поле

Важно: Много от тези симптоми се появяват едва когато увреждането вече е напреднало. Именно затова редовните очни прегледи са задължителни за хората с диабет.

Диагностика: Как се открива диабетният макулен оток?

Отокът в ретината не може да бъде забелязан без специализиран преглед. Очният специалист разполага с няколко метода за диагностика:

Основни диагностични методи

Оптична кохерентна томография (ОКТ): измерва дебелината на ретината и зрителния нерв

Флуоресцеиновата ангиография: визуализира кръвоносните съдове в ретината

Решетка на Амслер: Открива изкривявания в централното зрително поле

Преглед с цепкова лампа : детайлен преглед на предния и задния сегмент на окото

Лечение: Какви са съвременните възможности?

Лечението на диабетния макулен едем е претърпяло значителен напредък. Според данните на Cleveland Clinic, някои от по-новите медикаменти могат не само да спрат, но и да обърнат нанесените щети – особено при ранно започнато лечение.

Медикаментозно лечение (интравитреални инжекции)

Инжекциите директно в стъкловидното тяло на окото са водещ метод.

Процедури

Фотокоагулацията (лазерното лечение) запечатва пропускащите кръвоносни съдове и спира изтичането на течност.

Витректомия: при по-тежки случаи може да се наложи хирургично отстраняване на белезна тъкан и помътнялата стъкловидна течност. Възстановяването отнема 2 до 4 седмици .

Профилактика: Как да намалите риска?

Ключовата роля в предотвратяването на последиците от диабета върху очите принадлежи на контрола върху самото заболяване. Ето какво препоръчват специалистите:

Контролирайте кръвната захар – основата на всяка профилактика

Следете кръвното налягане – хипертонията ускорява увреждането на съдовете

Провеждайте редовни очни прегледи – поне веднъж годишно при диабет

Откажете цигарите – тютюнопушенето влошава кръвообращението

Хранете се здравословно – балансираното хранене подпомага контрола на диабета

Движете се редовно – физическата активност подобрява инсулиновата чувствителност

Контролирайте холестерола – важен рисков фактор за съдови усложнения

Диабетният макулен едем е сериозно, но лечимо усложнение на диабета. Ранната диагностика постигната чрез редовни очни прегледи и своевременното лечение могат да запазят и дори да възстановят зрението.

Най-добрата защита остава превенцията: добре контролиран диабет, здравословен начин на живот и внимание към сигналите на тялото и редовни очни прегледи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

