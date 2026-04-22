Ако живеете с диабет, очите ви са изложени на риск, за който може би не подозирате.
Диабетният макулен едем (оток) е едно от най-сериозните усложнения на диабета – състояние, при което оток в централната част на ретината може постепенно и необратимо да увреди зрението.
Добрата новина е, че при навременна диагноза и лечение прогнозата е благоприятна. В тази статия ще научите какво представлява диабетният макулен едем, как се разпознава, диагностицира и лекува, и най-важното – как да го предотвратите.
Какво е диабетен макулен оток?
Диабетният макулен едем е отичане на макулата – централната зона на ретината, която отговаря за острото зрение и разпознаването на детайли. Ретината се намира в задната част на окото и съдържа светлочувствителните клетки, необходими за виждане.
Според специалистите от Cleveland Clinic, едемът се развива като усложнение на диабетната ретинопатия – заболяване, при което високите нива на кръвна захар увреждат кръвоносните съдове в очите. Отслабените съдове започват да пропускат течност, която се натрупва в макулата и причинява оток.
Съществуват два типа диабетна ретинопатия:
- Непролиферативна – съдовете се разширяват, образуват издутини и пропускат течност
- Пролиферативна – образуват се нови, крехки кръвоносни съдове, които също пропускат кръв и течности
Колко разпространен е диабетният макулен едем?
Данните са тревожни: приблизително 1 на всеки 14 души с диабет развива диабетен макулен оток. В световен мащаб диабетът засяга стотици милиони хора, което прави заболяването значим обществен здравен проблем – включително и в България, където броят на диагностицираните с диабет непрекъснато нараства.
Симптоми: Кога трябва да потърсите лекар?
Ранното разпознаване на симптомите е ключово. Не пренебрегвайте следните признаци, особено ако имате диабет:
- Замъглено или двойно зрение
- Тъмни петна (скотоми) в зрителното поле
- Трудности при разпознаване на цветове
- Прави линии, които изглеждат изкривени
- Трудности при силна светлина или отблясъци
- Различно възприемане на размера на обектите с двете очи поотделно
- "Мухи" или петна, плуващи в зрителното поле
Важно: Много от тези симптоми се появяват едва когато увреждането вече е напреднало. Именно затова редовните очни прегледи са задължителни за хората с диабет.
Диагностика: Как се открива диабетният макулен оток?
Отокът в ретината не може да бъде забелязан без специализиран преглед. Очният специалист разполага с няколко метода за диагностика:
Основни диагностични методи
- Оптична кохерентна томография (ОКТ): измерва дебелината на ретината и зрителния нерв
- Флуоресцеиновата ангиография: визуализира кръвоносните съдове в ретината
- Решетка на Амслер: Открива изкривявания в централното зрително поле
- Преглед с цепкова лампа: детайлен преглед на предния и задния сегмент на окото
Лечение: Какви са съвременните възможности?
Лечението на диабетния макулен едем е претърпяло значителен напредък. Според данните на Cleveland Clinic, някои от по-новите медикаменти могат не само да спрат, но и да обърнат нанесените щети – особено при ранно започнато лечение.
Медикаментозно лечение (интравитреални инжекции)
Инжекциите директно в стъкловидното тяло на окото са водещ метод.
Процедури
- Фотокоагулацията (лазерното лечение) запечатва пропускащите кръвоносни съдове и спира изтичането на течност.
- Витректомия: при по-тежки случаи може да се наложи хирургично отстраняване на белезна тъкан и помътнялата стъкловидна течност. Възстановяването отнема 2 до 4 седмици.
Профилактика: Как да намалите риска?
Ключовата роля в предотвратяването на последиците от диабета върху очите принадлежи на контрола върху самото заболяване. Ето какво препоръчват специалистите:
- Контролирайте кръвната захар – основата на всяка профилактика
- Следете кръвното налягане – хипертонията ускорява увреждането на съдовете
- Провеждайте редовни очни прегледи – поне веднъж годишно при диабет
- Откажете цигарите – тютюнопушенето влошава кръвообращението
- Хранете се здравословно – балансираното хранене подпомага контрола на диабета
- Движете се редовно – физическата активност подобрява инсулиновата чувствителност
- Контролирайте холестерола – важен рисков фактор за съдови усложнения
Диабетният макулен едем е сериозно, но лечимо усложнение на диабета. Ранната диагностика постигната чрез редовни очни прегледи и своевременното лечение могат да запазят и дори да възстановят зрението.
Най-добрата защита остава превенцията: добре контролиран диабет, здравословен начин на живот и внимание към сигналите на тялото и редовни очни прегледи.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Cleveland Clinic. (2023): Диабетен макулен оток: Преглед, симптоми, причини, диагностика и лечение
- Macular Society (2023): Макуларна едема
- Национален институт за очни болести (2023): Диабетна ретинопатия и макулен оток
- Световна здравна организация (2014): Диабетна макулна едема