Диабетът е едно от най-разпространените хронични заболявания в света – и едно от най-подценяваните. Може ли диабетът да е смъртоносен?

Отговорът е категорично да. При липса на адекватно лечение болестта уврежда сърцето, бъбреците, нервната система и кръвоносните съдове, а усложненията й могат да бъдат фатални.

Защо диабетът е опасен за живота?

Дългосрочно нерегулираните нива на кръвна захар увреждат органи и тъкани из цялото тяло. Според медицински данни, смъртта от диабет най-често настъпва вследствие на сърдечно-съдови усложнения, но пътищата към нея са няколко.

1. Диабетна кетоацидоза: Спешен животозастрашаващ случай

Когато тялото не може да използва кръвната захар за енергия, то започва да изгаря мазнини, което произвежда опасно количество кетони. Без незабавно лечение с инсулин, ДКА може да бъде смъртоносна.

Предупредителни знаци включват:

Болки в корема

Затруднено дишане

Плодов дъх

Гадене и повръщане

Сухота в устата и кожата

2. Сърдечни и съдови заболявания

Според медицински проучвания, хората с диабет имат двойно по-висок риск от смърт вследствие на сърдечно заболяване в сравнение с тези без диабет. Нерегулираната кръвна захар уврежда и втвърдява кръвоносните съдове, а съчетана с високо кръвно налягане, висок холестерол и затлъстяване, рискът се увеличава многократно.

3. Бъбречна недостатъчност

Високите нива на кръвна захар увреждат кръвоносните съдове в бъбреците с течение на времето. Специалистите посочват, че всеки трети възрастен с диабет развива хронично бъбречно заболяване, което при пренебрегване може да прогресира до пълна бъбречна недостатъчност.

4. Хипогликемия: Ниска кръвна захар

Твърде много инсулин може да причини хипогликемия (ниска кръвна захар), която лишава мозъка от кислород и предизвиква нередовен сърдечен ритъм, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Тревожното е, че много пациенти не усещат симптомите — явление, известно като „хипогликемична неосъзнатост".

При лека хипогликемия се наблюдават: объркване, световъртеж, треперене, изпотяване и главоболие. При спад под 70 mg/dL е препоръчително да се приемат 15 грама въглехидрати на всеки 15 минути до нормализиране.

5. Увреждане на нервите и ампутации

Диабетната невропатия причинява изтръпване или болка и е особено опасна, когато засяга краката. Рана, която не се усеща и не се лекува, може да доведе до инфекция, язва и ампутация. Редовен преглед на краката е задължителен за всеки диабетик.

6. Психично здраве и диабетен дистрес

Хората с диабет са по-склонни към тревожност и депресия. Стресовите хормони от своя страна повишават кръвната захар, създавайки порочен кръг. Към това се добавя т.нар. „диабетен дистрес" – психологическото натоварване от ежедневния мониторинг и финансовата тежест на лечението.

Умира ли се от диабет внезапно?

Да. Според медицински данни, внезапната нощна смърт при хора с диабет е 10 пъти по-честа в сравнение с останалото население. Сърдечните инциденти – инфаркт и инсулт – са водещата причина за смърт, свързана с диабета.

Как да управлявате диабета и да намалите риска?

Доброто управление на кръвната захар е ключът към предотвратяване на усложненията. Експертите препоръчват фокус върху т.нар. „ABC на диабета":

A1C тест – отразява средните нива на кръвна захар за последните три месеца; целта е под 7%.

Кръвно налягане – обсъдете с лекар оптималните стойности за вас.

Холестерол – високият LDL холестерол увеличава риска от инфаркт и инсулт.

Медицинско лечение

Пациентите с диабет тип 1 използват инсулинова помпа или инжекции с инсулин.

При диабет тип 2 се прилагат перорални медикаменти, а при нужда – и инсулин.

По-редки методи включват изкуствен панкреас, трансплантация на островни клетки и бариатрична хирургия.

Хранене и начин на живот

Балансирана диета с плодове, пълнозърнести храни, постни белтъчини и зеленчуци.

Поне 150 минути умерена аеробна активност седмично .

Управление на стреса чрез медитация, йога и социални контакти.

Редовно измерване на кръвната захар и коригиране на терапията.

Отказ от тютюнопушене , което стеснява кръвоносните съдове.

Диабетът се управлява, но може да е фатален

Диабетът е смъртоносен ли е? При нелекуван или лошо контролиран диабет – да. Усложненията засягат сърцето, бъбреците, нервите и психиката, а в крайните си стадии могат да бъдат фатални. Добрата новина е, че с правилно лечение, редовни прегледи и промени в начина на живот, рискът от тежки усложнения значително намалява.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

