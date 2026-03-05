Дъхът с плодов мирис може да означава нещо повече от просто промяна или последици от вашата диета. Той може да е признак за опасни състояния като диабетна кетоацидоза (ДКА), алкохолна кетоацидоза или чернодробно заболяване.

Познаването на причините за това може да ви помогне да разберете дали симптомите са сериозни и се нуждаят от спешна оценка.

В тази статия разглеждаме причините за плодовия дъх, кога не бива да се притеснявате и кога

Какво причинява плодов дъх?

Плодовият дъх се причинява от метаболизма ви. Тъй като тялото ви разгражда храната и мазнините по различни начини, то отделя химикали, които след това се изхвърлят, когато издишвате. В някои случаи тези химикали могат да причинят плодова или ацетонова миризма.

Кетоза от евентуална диета

Някои от популярните диети, като кето диетите (кетогенните диети), целят да въведат тялото ви в кетоза, при която то изгаря мазнини вместо глюкоза (кръвна захар) за енергия. Този процес освобождава химикали, наречени кетони, включително ацетон, които могат да причинят плодов дъх. Плодовият или ацетонов дъх е надежден знак, че тялото ви е в кетоза.

Кетоните се освобождават и когато гладувате, защото тялото ви изгаря мазнини за енергия, подобно на кетозата. Освен плодов дъх, може да изпитате и други симптоми при кето диета, като например:

Кето грип: Разстроен стомах, замаяност, намалена енергия и промени в настроението при започване на диетата

Ниско кръвно налягане

Камъни в бъбреците

Запек

Недостиг на хранителни вещества и повишен риск от сърдечни заболявания, ако диетата се продължи дългосрочно

Трябва ли да се притеснявате за плодов дъх от диети?

Ако умишлено сте гладували или сте спазвали кетогенна диета, плодовият дъх не е проблем – това е просто знак, че тялото ви е навлязло в кетоза. Ако обаче плодовият ви дъх не се дължи на умишлени промени в диетата, това може да показва по-сериозни проблеми.

Диабетна кетоацидоза

Диабетната кетоацидоза (ДКА) е сериозно усложнение на диабета, което често засяга хора с диабет тип 1.

Без достатъчно инсулин, тялото не може да преобразува кръвната захар в глюкоза, обичайното му гориво. Без глюкоза за изгаряне, тялото навлиза в тежка кетоза, освобождавайки излишни кетони, които могат да станат токсични.

Плодов дъх често е сигнал за ДКА. Други признаци, за които трябва да следите, включват:

Сухота в устата и повишена жажда

Често уриниране

Високи нива на кръвна захар Объркване

Ако не се лекува, бързо могат да се появят по-тежки симптоми, заедно с дъх с плодов мирис, включително:

Учестено, дълбоко дишане

Суха кожа и уста

Зачервено лице

Главоболие

Мускулна скованост или болки

Да бъдеш много уморен

Гадене и повръщане

Болка в стомаха

Понякога ДКА е първият признак на диабет при недиагностицирани деца или възрастни.

ДКА може да прогресира бързо. Ако започнете да повръщате или имате други симптоми на ДКА, незабавно се свържете с вашия лекар или отидете в спешното отделение.

Рискови фактори

Рисковите фактори за развитие на диабетна кетоацидоза включват:

Болест, когато не можете да ядете или пиете нормално и нивата на кръвната захар могат да бъдат трудни за контролиране

Пропускане на инсулинови инжекции, запушена инсулинова помпа или неправилна доза инсулин

Сърдечен удар или инсулт

Физическо нараняване

Употреба на алкохол или наркотици

Някои лекарства, като кортикостероиди и някои диуретици

Алкохолна кетоацидоза

В някои случаи прекомерната употреба на алкохол може да причини кетоацидоза. Състоянието обаче е по-рядко срещано от диабетната кетоацидоза.

Наред с плодовия дъх, други симптоми на това състояние могат да включват:

Гадене и повръщане

Болки в корема

Възбуда, объркване

Променено ниво на бдителност, което може да доведе до кома

Умора, бавни движения

Дълбоко, затруднено, учестено дишане

Загуба на апетит

Симптоми на дехидратация, като замаяност, световъртеж и жажда

Алкохолната кетоацидоза често се появява, когато човек пие големи количества алкохол и страда от недохранване.

Хипергликемичен хиперосмоларен синдром

Диабетният хипергликемичен хиперосмоларен синдром (ДХС) е изключително висока кръвна захар при хора с неконтролиран диабет тип 2. Той може да доведе до диабетна кома или смърт, ако не се лекува.

Снимка: Canva

Обикновено хората с ДХС нямат същото натрупване на кетони, както при диабетната кетоацидоза, но някои могат да се появят, причинявайки дъх с плодов мирис. Други симптоми включват:

Изключително високо ниво на кръвна захар

Дехидратация

Намалена бдителност или съзнание

Ако подозирате диабетен хипергликемичен хиперосмоларен синдром (ДХС), незабавно се свържете с медицински специалист или посетете спешното отделение.

Заболяване на черния дроб

Понякога плодовият дъх не е свързан с кетони. Хората с чернодробни заболявания също могат да имат плодов дъх, но това е различно.

Лошият дъх от чернодробно заболяване е известен като fetor hepaticus – това е късен признак на чернодробна недостатъчност и е една от клиничните характеристики на чернодробната енцефалопатия. Други симптоми включват:

Асцит, натрупване на течност в корема

Повръщане на кръв, често от езофагеално кървене

Камъни в жлъчката

Жълтеница, пожълтяване на кожата и очите

Бъбречна недостатъчност

Загуба на мускулна маса

Загуба на апетит

Лесно образуване на синини

Паякообразни вени по кожата

Умора

Загуба на тегло

Объркване, причинено от натрупването на токсини в кръвта

Хората с чернодробни заболявания имат по-високи нива на определени химични съединения, включително ацетон. Връзката между чернодробните заболявания и този дъх е толкова силна, че лекарите използват миризмата на дъха като индикация за чернодробно заболяване.

Какво да правите, ако имате плодов дъх

Ако имате плодов дъх след гладуване или кето диета, няма нужда от притеснение. Пиенето на вода може да помогне, но няма начин да го предотвратите напълно. Използването на дъвка или ментови бонбони може да помогне за маскиране на миризмата.

Ако имате диабет и разполагате с материали за измерване на глюкоза, проверете кръвната си захар. Ако тя е 240 mg/dL (милиграма/децилитър) или по-висока, използвайте комплект за тест за кетони, за да проверявате урината си за кетони на всеки четири до шест часа.

Трябва също да тествате за кетони, ако имате някой от симптомите на ДКА. Обадете се на Вашия лекар, ако кетоните Ви са умерени или високи. Ако не можете да тествате кръвната си захар и кетоните, отидете в клиника.

Плодовият дъх може да бъде естествен резултат от специфичен хранителен режим (кето диета), но в много случаи той е ранен и сигнал за сериозно здравословно състояние.

Ако забележите необичаен плодов мирис на дъха си, който не е свързан с диета, или изпитвате симптоми на неконтролирана кръвна захар, незабавно се консултирайте с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

