Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) разработват ново минимално инвазивно устройство, което в бъдеще може да се превърне в в животоспасяващ инструмент за хора с диабет, с риск от тежка хипогликемия.

В проучване, публикувано в списание Nature Biomedical Engineering, екипът, ръководен от проф. Сидхарт Р. Кришнан и проф. Даниел Андерсън, описва безжичен имплант, тестван върху мишки с диабет. То тежи под 2 грама, с обем около 3 см³, и се поставя под кожата, съобщава MedScape.

Устройството автоматично освобождава суха прахообразна форма на глюкагон, когато вграден сензор засече опасно ниски нива на кръвната захар.

Бърза реакция при ниска кръвна захар

В експеримента учените предизвикват хипогликемия при мишки, след което безжично активират освобождаването на сухия глюкагон. Резултатите показват рязко повишаване на нивата на кръвната захар, средно с 30 mg/dL, само за 15 минути. 

Снимка: Canva

В ситуации, симулиращи пропуснати хранения или прекомерно подаване на инсулин, устройството отново успява да повиши нивата на глюкоза преди да настъпи хипогликемия.

Проф. Андерсън подчертава, че глюкагонът е основно средство за спешно лечение на тежки хипогликемии, особено при пациенти с диабет тип 1. 

Бъдещето в контрола на диабета: Проактивно управление и персонализирани грижи

„Прахообразната форма на глюкагон предлага дългосрочна стабилност, но е трудна за доставяне. Нашето устройство може да осигури бърза и автоматична реакция без намеса от страна на пациента,“ казва той.

Предизвикателства и следващи стъпки

Въпреки обещаващите резултати, технологията все още е далеч от клинична употреба при хора. Екипът работи по намаляване размера на устройството и увеличаване на капацитета му, така че да може да осигурява защита от хипогликемия за няколко години. 

Предстои тестване при по-големи животински модели, преди да започнат тестовете върху хора.

Снимка: Canva

Д-р Андрю Крафтсън, ендокринолог от Университета на Мичиган, който не е част от изследването, коментира, че устройството може да преодолее някои от ограниченията на съществуващите решения. 

„Дори най-модерните помпи с двойни хормони имат недостатъци,  големи са, изискват често презареждане на глюкагон и допълнителни сензори. Имплант, който използва сух глюкагон, би могъл да избегне тези проблеми,“ обяснява той.

Учени 3D принтират панкреасни островни клетки, които могат да лекуват диабет

Въпреки това остават въпроси за практическото приложение: как ще се имплантира устройството, колко дози ще побира, колко често ще се подменя, както и потенциалните рискове от раздразнение или инфекция.

Според проф. Крафтсън, глюкагонът може да има по-широка роля в управлението на диабета, извън спешните ситуации. Често намаляването или спирането на инсулина не е достатъчно за предотвратяване на хипогликемия, а приемът на въглехидрати може да доведе до последващо покачване на кръвната захар и наддаване на тегло.

Как една порция картофи може да разкрие риска от диабет?

Сензорно базираното приложение на глюкагон би могло да помогне за по-стабилен гликемичен контрол и да намали т.нар. „глюкозно влакче“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.