Екип от учени, ръководен от Университетския колеж в Лондон (UCL), идентифицира ключов протеин, който задейства диабетната ретинопатия, състояние причинено от високата кръвна захар, която уврежда кръвоносните съдове на ретината, съобщава Mеdical Xpress.

Това откритие може да революционизира начина, по който се лекува заболяването, като премести фокуса от управление на късните усложнения към превенция на загубата на зрение преди то да е започнало.

Какво е диабетна очна болест?

Диабетът е заболяване, което засяга способността на тялото да произвежда или използва ефективно инсулин за контрол на нивата на кръвната захар.

Снимка: Canva

Когато глюкозата в кръвта остава повишена за дълъг период, тя може да причини увреждания в много части на тялото, включително в малките кръвоносни съдове на окото. Диабетната очна болест е общ термин за няколко очни проблема, които могат да възникнат при диабет, включително диабетна ретинопатия, диабетен макулен оток, катаракта и глаукома.

Диабетната ретинопатия е водеща причина за загуба на зрение сред хора в работоспособна възраст. При това състояние кръвоносните съдове в ретината се подуват, протичат или се затварят напълно, а понякога растат нови абнормални кръвоносни съдове по повърхността на ретината.

Около 90% от загубата на зрение от диабет може да се предотврати чрез ранно откриване. Въпреки това статистиката показва, че 60% от хората с диабет не правят редовните очни прегледи, препоръчани от техните лекари.

Революционното откритие: протеинът LRG1

Новото изследване, публикувано в списание Science Translational Medicine, установява че протеинът LRG1 играе критична роля в иницирането на най-ранния етап на увреждане на ретината след развитие на диабет. Този протеин кара клетките, които обвиват най-малките кръвоносни съдове на окото, да се свиват прекомерно и да ги притискат. В резултат на това намалява доставката на кислород към ретината, което полага основите за дългосрочно увреждане на зрението.

Снимка: Canva

„Нашето откритие показва, че диабетната очна болест започва по-рано, отколкото смятахме, и LRG1 е ключовият виновник за това ранно увреждане“, обяснява водещият автор д-р Джулия Де Роси от Института по офталмология на UCL. Тя добавя, че насочването към този протеин може да даде възможност за защита на зрението преди да възникне сериозно увреждане.

Защо това е толкова важно?

В момента диабетната ретинопатия се лекува едва след появата на симптоми като замъглено или изкривено зрение, но към този момент вече е настъпило необратимо увреждане. Съществуващите терапии, които насочват друг протеин наречен VEGF, работят само при около 50% от пациентите и рядко обръщат съществуващите увреждания по значим начин. Новото изследване показва, че LRG1 започва да причинява очни увреждания много по-рано от VEGF, което го прави обещаваща нова терапевтична цел.

Когато изследователите блокират активността на LRG1 при мишки с диабет, те успяват да предотвратят това ранно увреждане и да запазят здравата функция на окото. За разлика от настоящите лечения, терапията, която блокира LRG1, може да помогне преди зрението да се влоши и да предотврати напълно прогресията на заболяването.

Надежда за милиони хора

Д-р Фей Райли, ръководител на изследователските комуникации в Diabetes UK, коментира значимостта на откритието: „Почти една трета от възрастните с диабет имат признаци на ретинопатия, и това е едно от най-страшните усложнения на състоянието. Като идентифицира основната причина за ранното увреждане и предлага нов път за лечение, това изследване крие огромна надежда за защита на зрението на нарастващия брой хора с диабет по целия свят.“

Снимка: Canva

Особено обнадеждаващо е, че екипът от UCL вече разработва и тества лекарство, насочено към LRG1, което в момента преминава през допълнителни предклинични изследвания. Според изследователите това лекарство може да бъде готово за клинични изпитвания при хора в близко бъдеще. Те вярват, че тази терапия не само ще спре появата на диабетна ретинопатия, но може да бъде ефективна и в по-късните стадии на заболяването, където LRG1 продължава да играе роля.

Какво означава това за пациентите?

„Това проучване предоставя жизненоважна представа за заболяването и показва, че терапевтичното насочване към LRG1 има реален клиничен потенциал“, казва съавторът професор Джон Грийнууд от Института по офталмология на UCL, световен експерт по биологията на LRG1.

Проф. Стивън Мос, също съавтор на изследването, добавя: „Добрата новина, която придружава тези находки, е че вече сме разработили терапия срещу LRG1, готова за клинични изпитвания. Това може да предостави ефективна нова опция за пациентите, особено за тези в ранните стадии на заболяването, които не реагират на съществуващите лечения.“

Как да защитите очите си при диабет

Докато се чака новата терапия, хората с диабет могат да предприемат важни стъпки за предотвратяване на очни увреждания.

Поддържането на добър контрол на кръвната захар е от решаващо значение за защита на зрението. Следвайте диетичния план на вашия лекар и никога не пропускайте редовните очни прегледи, дори преди да имате признаци на загуба на зрение.

Ранното откриване остава ключът към предотвратяването на загубата на зрение при диабет, и това ново откритие предлага надежда, че скоро ще имаме още по-ефективни инструменти за защита на зрението на милионите хора, живеещи с диабет.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.