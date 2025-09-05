Учени от Cornell University правят пробив в разбирането на глаукомата предизвикана от стероиди, сериозно усложнение от използването на популярни противовъзпалителни лекарства за очи, съобщава News Medical.

Чрез иновативен „око-на-чип“ модел, изследователите идентифицират точния механизъм, който причинява глаукома.

Какво представлява стероидно-индуцираната глаукома?

Глаукомата е заболяване на окото, при което се повишава вътреочното налягане поради нарушен отток на очната течност. Това състояние може да доведе до необратима загуба на зрение.

Снимка: Canva

Парадоксално, някои от най-често използваните лекарства за очи, като стероидните противовъзпалителни капки, могат да предизвикат точно този проблем при определени пациенти.

„Стероидно-индуцираната глаукома е голямо клинично предизвикателство,“ обяснява д-р Исак Лий, водещ на изследователския екип.

Какво разкрива изледването за стероидно-индуцираната глаукома?

До сега учените разчитат на животински модели и клетъчни култури в лабораторни условия, които не успяват да възпроизведат сложността на човешкото око. Екипът от Корнел разработва революционна 3D платформа, която имитира реалния поток на очните течности.

Новият модел възпроизвежда двата ключови клетъчни слоя в окото:

Трабекуларната мрежа (TM), която филтрира очната течност

Каналът на Шлем (SC), който дренира течността обратно в кръвообращението

Когато изследователите третират 3D моделът на окото със стероидни противовъзпалителни капки, установяват точния механизъм на увреждане:

Стероидът активира специфичен рецептор (ALK5) в клетките на трабекуларната мрежа.

Това води до намаляване на важен протеин (VEGFC).

Без достатъчно VEGFC, съединенията между клетките в канала на Шлем се стягат.

Стегнатите съединения блокират нормалния отток на очната течност.

Резултатът е повишено вътреочно налягане и глаукома.

Снимка: Canva

„Съединенията между клетките стават много по-плътни под въздействието на стероида, което увеличава съпротивлението на оттока и причинява глаукома“, коментира д-р Лий.

Какви са новите възможности за лечение

Откриването на точния механизъм открива две потенциални пътища за лечение:

Блокиране функцията на рецептора ALK5.

Допълнително приложение на протеина VEGFC заедно със стероидното лечение.

Това откритие е особено важно, защото стероидните противовъзпалителни капки се използват широко за лечение на различни възпалителни състояния на окото. Сега лекарите ще могат по-добре да разберат рисковете и потенциално да предотвратят това сериозно усложнение.

Учените планират да използват своето „изкуствено око“ за изследване на други видове глаукома. Те могат да тестват различни лекарства и да видят кои работят най-добре, без да експериментират върху хора или животни.

„Можем да правим различни тестове много по-лесно и бързо,“ казва д-р Лий. „Това ще ни помогне да разберем и други причини за глаукома, не само тази от стероидите.“

Това изследване е голяма стъпка напред в борбата срещу глаукомата. Което дава възможност на учените да подобрят лечението за милионите хора по света, които се борят с това заболяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.