Затлъстяването вече не е единна "глобална епидемия". Това е едно от най-важните заключения на ново мащабно проучване, публикувано в престижното научно списание Nature, което анализира данни на 232 млн. души от 200 държави за период от над 40 години.

Учените установяват, че глобалните нива на затлъстяване се движат в две напълно различни посоки, в богатите държави ръстът се забавя или спира, докато в развиващите се страни кривата продължава стръмно нагоре. България, за съжаление, остава сред най-засегнатите държави в Европа.

Какво показва проучването

Изследването е дело на NCD Risk Factor Collaboration,мрежа от близо 2000 учени по света и обобщава данни от над 4000 проучвания, измерващи ръст и тегло при хора над 5-годишна възраст в периода 1980–2024 г.

Снимка: Canva

Според авторите, говоренето за единна глобална епидемия пропуска факта, че траекториите се различават съществено между държави, възрастови групи и пол.

СЗО дефиниция за индекс на телесна маса (BMI)

Проучването използва стандартната СЗО дефиниция за индекс на телесна маса (BMI):

Нормално тегло: BMI между 18,5 и 24,9

Наднормено тегло: BMI между 25 и 29,9

Затлъстяване: BMI 30 или повече

При деца и тийнейджъри (5–19 г.): затлъстяване се определя при BMI повече от две стандартни отклонения над растежния стандарт на СЗО за съответната възраст и пол

Богатите държави достигат "плато"

В Западна Европа, Северна Америка и Австралазия ръстът на детското затлъстяване започва да се забавя още през 90-те години и до средата на 2000-те години се стабилизира. В някои държави дори се наблюдава лек спад.

Дания е сред първите страни със стабилизация около 1990 г.

Франция, Италия и Португалия показват реален спад при децата през 2010-те години.

В Западна Европа нивата на затлъстяване при възрастните остават под 25%, а във Франция едва 11% .

България е високо в европейската класация

България заема 6-то място в Европа при възрастните и 5-то при децата по нива на наднормено тегло и затлъстяване. Близо 60% от пълнолетните българи и почти всяко трето дете имат тегло над нормата.

Според данни на Националния статистически институт и здравни проучвания:

Нормално тегло: около 44% от населението

Наднормено тегло (предзатлъстяване): между 40% и 49%

Затлъстяване I степен: около 25%

Затлъстяване II и III степен: между 9% и 12% от възрастните

Тези цифри поставят България сред държавите с най-сериозен проблем с метаболитното здраве 2026 в Европейския съюз.

Какъв е ефекта на затлъстяването върху здравето

Вместо да говорим за затлъстяването като абстрактен проблем, Световната здравна организация (СЗО) и мащабните глобални проучвания Global Burden of Disease измерват приноса му чрез процента от смъртността и дела му в развитието на хроничните незаразни заболявания. Цифрите са повече от красноречиви.

1. Глобален принос към смъртността и инвалидността

Обща смъртност: Високият индекс на телесна маса (ИТМ ≥ 25) е пряко отговорен за над 4–5 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб.

Инвалидност и тежест на заболяванията: Затлъстяването причинява около 5% от всички загубени години здравословен живот (DALYs) в света. За Европейския регион на СЗО този процент е още по-висок – то е водещ рисков фактор за инвалидност и причинява 7% от всички години, прекарани с увреждания.

2. Процентен дял при конкретни социално значими заболявания

Затлъстяването е основният двигател на метаболитните и сърдечно-съдовите патологии. Процентите тук са най-показателни:

Диабет тип 2

Над 80–85% от случаите на диабет тип 2 са пряко свързани с наднорменото тегло и затлъстяването. То е най-силният модифицируем рисков фактор за това заболяване.

Сърдечно-съдови заболявания

Артериална хипертония (високо кръвно): Изследванията показват, че затлъстяването е причина за между 65% и 78% от случаите на първична хипертония при възрастните.

Исхемична болест на сърцето и инсулт: Наднорменото тегло е отговорно за над 20–25% от случаите на исхемична болест на сърцето и около 23% от случаите на исхемичен инсулт.

Снимка: Canva

Онкологични заболявания (рак)

СЗО официално свързва затлъстяването с повишен риск от поне 13 вида рак. То причинява:

Около 30% от случаите на рак на дебелото черво .

Между 35% и 40% от случаите на рак на ендометриума (маточната лигавица) и рак на бъбреците .

Като цяло се изчислява, че около 10–12% от всички смъртни случаи от онкологични заболявания в развитите страни се дължат на наднормено тегло.

3. Икономическата и социална тежест

В Европа близо 60% от възрастните и всяко трето дете живеят с наднормено тегло или затлъстяване. Според здравните анализи, в държавите от ЕС между 5% и 7% от общите бюджети за здравеопазване се изразходват директно за лечение на заболявания, чиято първопричина е именно затлъстяването.

Накратко: затлъстяването е "спусъкът" за близо една трета от сърдечно-съдовите проблеми и огромното мнозинство (над 80%) от случаите на диабет тип 2.

Какво стои зад различията и какво може да се направи

Авторите на проучването подчертават, че няма едно-единствено обяснение. Сред основните фактори са:

Снимка: Canva

Ултрапреработени храни и тегло – широкият достъп до евтини, високо калорични продукти е сред основните двигатели на затлъстяването при деца и възрастни.

Намалена физическа активност и заседнал начин на живот.

Доходи и образование – ниските нива на доходи често ограничават достъпа до здравословна храна .

Здравни политики – мерки като данък върху захарта (sugar tax) показват умерен, но реален ефект върху популационно ниво.

Експертите от изследователския екип препоръчват специфични политики за всяка държава, които да подкрепят хората с по-ниски доходи в избора на здравословна храна и активен начин на живот.

Лекарства за отслабване и неравенство

Проучването отбелязва, че лекарствата за отслабване (като аналозите на GLP-1) могат да бъдат важен инструмент в бъдеще. Но проблемът е, че високите и силно вариращи цени ги правят недостъпни за по-голямата част от населението в по-бедните държави, което рискува да задълбочи здравните неравенства.

Информираността е първата стъпка към превенция, а данните от проучването на Nature и докладите на СЗО са ясен сигнал, че действията не търпят отлагане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници