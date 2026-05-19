Затлъстяването вече не е единна "глобална епидемия". Това е едно от най-важните заключения на ново мащабно проучване, публикувано в престижното научно списание Nature, което анализира данни на 232 млн. души от 200 държави за период от над 40 години.
Учените установяват, че глобалните нива на затлъстяване се движат в две напълно различни посоки, в богатите държави ръстът се забавя или спира, докато в развиващите се страни кривата продължава стръмно нагоре. България, за съжаление, остава сред най-засегнатите държави в Европа.
Какво показва проучването
Изследването е дело на NCD Risk Factor Collaboration,мрежа от близо 2000 учени по света и обобщава данни от над 4000 проучвания, измерващи ръст и тегло при хора над 5-годишна възраст в периода 1980–2024 г.
Според авторите, говоренето за единна глобална епидемия пропуска факта, че траекториите се различават съществено между държави, възрастови групи и пол.
СЗО дефиниция за индекс на телесна маса (BMI)
Проучването използва стандартната СЗО дефиниция за индекс на телесна маса (BMI):
- Нормално тегло: BMI между 18,5 и 24,9
- Наднормено тегло: BMI между 25 и 29,9
- Затлъстяване: BMI 30 или повече
- При деца и тийнейджъри (5–19 г.): затлъстяване се определя при BMI повече от две стандартни отклонения над растежния стандарт на СЗО за съответната възраст и пол
Богатите държави достигат "плато"
В Западна Европа, Северна Америка и Австралазия ръстът на детското затлъстяване започва да се забавя още през 90-те години и до средата на 2000-те години се стабилизира. В някои държави дори се наблюдава лек спад.
- Дания е сред първите страни със стабилизация около 1990 г.
- Франция, Италия и Португалия показват реален спад при децата през 2010-те години.
- В Западна Европа нивата на затлъстяване при възрастните остават под 25%, а във Франция едва 11%.
България е високо в европейската класация
България заема 6-то място в Европа при възрастните и 5-то при децата по нива на наднормено тегло и затлъстяване. Близо 60% от пълнолетните българи и почти всяко трето дете имат тегло над нормата.
Според данни на Националния статистически институт и здравни проучвания:
- Нормално тегло: около 44% от населението
- Наднормено тегло (предзатлъстяване): между 40% и 49%
- Затлъстяване I степен: около 25%
- Затлъстяване II и III степен: между 9% и 12% от възрастните
Тези цифри поставят България сред държавите с най-сериозен проблем с метаболитното здраве 2026 в Европейския съюз.
Какъв е ефекта на затлъстяването върху здравето
Вместо да говорим за затлъстяването като абстрактен проблем, Световната здравна организация (СЗО) и мащабните глобални проучвания Global Burden of Disease измерват приноса му чрез процента от смъртността и дела му в развитието на хроничните незаразни заболявания. Цифрите са повече от красноречиви.
1. Глобален принос към смъртността и инвалидността
- Обща смъртност: Високият индекс на телесна маса (ИТМ ≥ 25) е пряко отговорен за над 4–5 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб.
- Инвалидност и тежест на заболяванията: Затлъстяването причинява около 5% от всички загубени години здравословен живот (DALYs) в света. За Европейския регион на СЗО този процент е още по-висок – то е водещ рисков фактор за инвалидност и причинява 7% от всички години, прекарани с увреждания.
2. Процентен дял при конкретни социално значими заболявания
Затлъстяването е основният двигател на метаболитните и сърдечно-съдовите патологии. Процентите тук са най-показателни:
Диабет тип 2
- Над 80–85% от случаите на диабет тип 2 са пряко свързани с наднорменото тегло и затлъстяването. То е най-силният модифицируем рисков фактор за това заболяване.
Сърдечно-съдови заболявания
- Артериална хипертония (високо кръвно): Изследванията показват, че затлъстяването е причина за между 65% и 78% от случаите на първична хипертония при възрастните.
- Исхемична болест на сърцето и инсулт: Наднорменото тегло е отговорно за над 20–25% от случаите на исхемична болест на сърцето и около 23% от случаите на исхемичен инсулт.
Онкологични заболявания (рак)
СЗО официално свързва затлъстяването с повишен риск от поне 13 вида рак. То причинява:
- Около 30% от случаите на рак на дебелото черво.
- Между 35% и 40% от случаите на рак на ендометриума (маточната лигавица) и рак на бъбреците.
- Като цяло се изчислява, че около 10–12% от всички смъртни случаи от онкологични заболявания в развитите страни се дължат на наднормено тегло.
3. Икономическата и социална тежест
В Европа близо 60% от възрастните и всяко трето дете живеят с наднормено тегло или затлъстяване. Според здравните анализи, в държавите от ЕС между 5% и 7% от общите бюджети за здравеопазване се изразходват директно за лечение на заболявания, чиято първопричина е именно затлъстяването.
Накратко: затлъстяването е "спусъкът" за близо една трета от сърдечно-съдовите проблеми и огромното мнозинство (над 80%) от случаите на диабет тип 2.
Какво стои зад различията и какво може да се направи
Авторите на проучването подчертават, че няма едно-единствено обяснение. Сред основните фактори са:
- Ултрапреработени храни и тегло – широкият достъп до евтини, високо калорични продукти е сред основните двигатели на затлъстяването при деца и възрастни.
- Намалена физическа активност и заседнал начин на живот.
- Доходи и образование – ниските нива на доходи често ограничават достъпа до здравословна храна.
- Здравни политики – мерки като данък върху захарта (sugar tax) показват умерен, но реален ефект върху популационно ниво.
Експертите от изследователския екип препоръчват специфични политики за всяка държава, които да подкрепят хората с по-ниски доходи в избора на здравословна храна и активен начин на живот.
Лекарства за отслабване и неравенство
Проучването отбелязва, че лекарствата за отслабване (като аналозите на GLP-1) могат да бъдат важен инструмент в бъдеще. Но проблемът е, че високите и силно вариращи цени ги правят недостъпни за по-голямата част от населението в по-бедните държави, което рискува да задълбочи здравните неравенства.
Информираността е първата стъпка към превенция, а данните от проучването на Nature и докладите на СЗО са ясен сигнал, че действията не търпят отлагане.
Източници
- Euronews Health. „Нивата на затлъстяване достигат плато в богатите държави, но продължават да растат в други региони – глобално проучване показва"
Министерство на здравеопазването на Република България. Актуални новини и публикации:
УНИЦЕФ България – „България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване сред децата в Европа"
World Health Organization (СЗО) – Доклади за глобалното бреме на затлъстяването и хроничните незаразни заболявания
Institute for Health Metrics and Evaluation.Global Burden of Disease Study