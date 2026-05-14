Колко пъти сте чували: „Просто яж по-малко и се движи повече"? Или: „Затлъстяването е въпрос на воля"?

Тези твърдения звучат логично, но науката ги опровергава категорично.

Според клинично становище на Американската асоциация по медицина на затлъстяването (OMA), публикувано в рецензираното списание Obesity Pillars, съществуват 30 широко разпространени мита и заблуди относно затлъстяването, които вредят както на пациентите, така и на лечението им.

Каквa е научната основа на тези 30 мита за затлъстяването?

Изследването е на д-р Харолд Едуард Бейс, д-р Анджела Голдън и д-р Джъстин Тондт от Американската асоциация по медицина на затлъстяването.

То обхваща четири основни области:

Общи принципи

Причини за затлъстяването

Диагностика

Лечение

Авторите преглеждат стотици научни публикации, за да обосноват всяко опровержение.

ГРУПА 1: Общи принципи (Митове 1-7)

Мит №1: Затлъстяването е личен избор, а не болест

Истината: Затлъстяването отговаря на всички медицински критерии за хронично заболяване: има симптоми, патофизиология, усложнения и лечение. Асоциацията OMA го определя като „хронично, прогресивно, рецидивиращо и лечимо невроповеденческо заболяване". Хората не „избират" да имат затлъстяване, точно както не избират да имат диабет или хипертония.

Мит №2: Увеличеното телесно тегло винаги означава повече мазнини

Истината: ИТМ (индексът на телесна маса) не разграничава мускулна от мастна тъкан. Спортисти с голяма мускулна маса могат да имат висок ИТМ без реално затлъстяване. Обратно, хора с нормален ИТМ, но ниска мускулна маса (т.нар. саркопенично затлъстяване), могат да имат повишен риск от диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Мит №3: За добро здраве е необходимо идеално тегло

Истината: Според проучвания, публикувани в Obesity Pillars, дори 5–10% намаление на телесното тегло може значително да подобри кръвната захар, кръвното налягане и нивата на холестерол. Не е нужно да достигнете „идеалното тегло", за да получите реални ползи.

Снимка: iStock

Мит №4: Отслабването е трудно, но поддържането е лесно

Истината: Точно обратното. Тялото отговаря на загубата на тегло с хормонални адаптации – гладът се увеличава, метаболизмът се забавя. Поддържането на постигнатото тегло изисква дългосрочна стратегия, а не просто „продължаване на диетата".

Мит №5: Всички здравословни проблеми при затлъстяване се дължат само на мазнините

Истината: При затлъстяване усложненията произтичат от два механизма – физическото натоварване от мастната тъкан (напр. сънна апнея, ставни проблеми) и дисфункцията на мастните клетки (адипозопатия), която причинява метаболитни нарушения. Не всяко усложнение е пряко следствие от количеството мазнина.

Мит №6: Хората са предопределени за затлъстяване заради непроменима „точка на равновесие" (set point)

Истината: Телесното тегло действително има „setpoint", но той не е фиксиран. Може да се промени чрез хранене, физическа активност, поведение, хормонален баланс и среда. Добрата новина: загубата на тегло може да установи нова, по-ниска точка на равновесие.

(„Точка на равновесие“ (set point) на теглото е концепция, според която тялото има биологично заложен механизъм, който се опитва да поддържа телесното тегло в определен диапазон, независимо от усилията за отслабване или напълняван).

Мит №7: Повечето хора с наднормено тегло са и ще останат здрави

Истината: Дългосрочните данни показват, че наднорменото тегло увеличава риска от над 200 здравословни усложнения включително сърдечни заболявания, диабет тип 2, рак и преждевременна смърт.

ГРУПА 2: Причини за затлъстяването (Митове 8–16)

Мит №8: Затлъстяването се дължи главно на гените

Истината: Генетиката играе роля, но не е единствената причина. Генетичните фактори обясняват предразположеността, а не съдбата. Епигенетиката, средата и поведението имат огромно значение. Световната епидемия от затлъстяване не може да се обясни само с гени, защото те не се променят толкова бързо.

Снимка: Canva

Мит №9: При липса на медицинска причина затлъстяването е следствие от липса на воля

Истината: Това е може би най-вредният мит. Множество проучвания показват, че хората с затлъстяване проявяват воля и постигат успехи в кариерата, образованието и живота. Затлъстяването е следствие от хормонални, неврологични, екологични и социални фактори, а не от личен провал.

Мит №10: Затлъстяването се причинява единствено от преяждане

Истината: Преяждането е само един от многото фактори. Сред другите: стрес, лишаване от сън, ендокринни нарушения, медикаменти (антидепресанти, кортикостероиди, инсулин), химикали в средата (обезогени) и дисфункция на хормоните на глада и ситостта.

Мит №11: Затлъстяването няма нищо общо с калорийното съдържание на храната

Истината: Калориите имат значение, но не само количеството. Качеството, хранителната плътност и видът на макронутриентите също определят как тялото съхранява енергия. „100 калории от захар" и „100 калории от сьомга" имат различен метаболитен ефект.

Снимка: Canva

Мит №12: Затлъстяването се причинява от преработените храни

Истината: Ултрапреработените храни са рисков фактор, но не единствената причина. Важни са и достъпът до здравословни алтернативи, ценовата достъпност, образованието и хранителната среда. Опростяването „преработена храна = затлъстяване" пропуска сложността на проблема.

Мит №13: Моделът на закуска причинява затлъстяване

Истината: Науката не подкрепя твърдението, че пропускането или консумацията на закуска е решаващ фактор. Общият калориен баланс и качеството на хранене са по-важни от конкретния час на хранене.

Мит №14: Затлъстяването се причинява от патогени в червата

Истината: Чревният микробиом може да влияе на телесното тегло, но не е самостоятелна причина за затлъстяване. Той взаимодейства с хранене, генетика и среда.

Снимка: Canva

Мит №15: Затлъстяването се дължи на липса на достъп до растителни храни

Истината: Достъпът до здравословна храна е важен социален фактор, но не единствена причина. Затлъстяването засяга хора от всички социално-икономически групи и не може да се обясни само с липса на зеленчуци и плодове.

Мит №16: Липсата на кърмене 2 години е основна и неизменима причина за затлъстяване при детето

Истината: Кърменето има ползи, но науката не подкрепя твърдението, че то е основна и неизменима причина за затлъстяване при потомството. Многобройни фактори влияят на теглото на детето след раждането.

ГРУПА 3: Диагностика (Митове 17–19)

Мит №17: Само висцералната мазнина е опасна

Истината: И двата вида мастна тъкан могат да причинят здравословни проблеми. Висцералната мазнина (около коремните органите) носи по-висок метаболитен риск, но прекомерната подкожна мазнина също е свързана с усложнения при затлъстяване.

Мит №18: Хората с наднормено тегло имат нисък метаболизъм

Истината: Скоростта на метаболизма в покой зависи от много фактори: мускулна маса, ръст, пол, възраст и дори климат. Хората с по-голяма телесна маса (включително мастна тъкан) обикновено имат по-висок, не по-нисък метаболизъм в абсолютни стойности.

Снимка: Canva

Мит №19: Хората с едри кости не могат да постигнат здравословно тегло

Истината: Костната структура влияе минимално на телесното тегло. Тя не може да обясни значителен излишък от мастна тъкан. Всеки човек независимо от телосложението си може да постигне подобряване на здравето чрез подходящо лечение и хранене.

ГРУПА 4: Лечение (Митове 20–30)

Мит №20: Нискомасленото хранене е най-добрият начин за отслабване

Истината: Нискомасленото хранене е само един от многото подходи. Изследванията показват, че нисковъглехидратните, средиземноморските и другите хранителни модели могат да бъдат еднакво или по-ефективни при различни пациенти.

Мит №21: Хранителната терапия е по-ефективна, когато се базира само на предпочитанията на пациента

Истината: Предпочитанията са важни за придържане към режима, но научно обоснованото хранене трябва да е основа. Не всяка „предпочитана диета" постига медицински значими резултати.

Мит №22: Витамините и билковите добавки помагат за отслабване

Истината: Науката не подкрепя твърдението, че добавките сами по себе си постигат значима загуба на тегло. Много продукти на пазара не са преминали строги клинични изпитвания.

Мит №23: При дефицит от 500 калории на ден теглото ще пада непрекъснато

Истината: Тялото се адаптира. При продължителен калориен дефицит метаболизмът се забавя и загубата на тегло се забавя или спира, докато не се установи ново равновесие.

Снимка: Canva

Мит №24: Физическите упражнения са най-ефективният начин за намаляване на теглото

Истината: Упражненията са изключително важни за общото здраве и поддържане на теглото, но при активна загуба тялото компенсира с намаляване на друга физическа активност. Храненето играе по-голяма роля за редукцията на теглото, а упражненията за поддържането му.

Мит №25: Всеки килограм мускул изгаря допълнителни 50 калории на ден

Истината: Реалните стойности са значително по-ниски около 6–10 калории на ден за килограм мускулна маса.

Мит №26: Достъпът до фитнес уреди и тракери автоматично води до загуба на тегло

Истината: Наличието на оборудване и технологии не замества мотивацията, поведенческите промени и медицинската подкрепа. Тракерите могат да помогнат, но сами по себе си не са решение.

Мит №27: „Реалистичните" цели водят до по-добри резултати от амбициозните

Истината: Изследванията показват, че пациентите с по-амбициозни цели нерядко постигат сходни или по-добри резултати. Понижаването на очакванията не е задължително полезно.

Мит №28: Малките промени в храненето водят до дългосрочни резултати; бавното отслабване е по-ефективно от бързото

Истината: Науката не потвърждава, че бавното отслабване е по-устойчиво от бързото. При някои пациенти по-бързата загуба на тегло в началото подобрява дългосрочните резултати и мотивацията.

Снимка: iStock

Мит №29: „Йо-йо ефектът" е по-опасен от затлъстяването

Истината: Колебанията в теглото носят известен риск, но поддържането на затлъстяването е по-опасно от многократните опити за отслабване. Не трябва да се отказваме от лечението заради страх от рецидив.

Мит №30: Медикаментите за затлъстяване са неефективни, бариатричната хирургия е „лесният изход"

Истината: Одобрените медикаменти за затлъстяване са клинично ефективни и са важен инструмент в лечението. Бариатричната хирургия не е „лесен изход", а медицинска процедура с доказана ефективност, включително при постигане на 83% ремисия при диабет тип 2 . Предназначена е за пациенти, при които другите методи не са дали достатъчни резултати.

Разпространението на погрешни убеждения за затлъстяването има реални последствия: стигматизация на пациентите, неефективно лечение и лоши политики в здравеопазването.

Затлъстяването е сложно, хронично и лечимо заболяване, не личен провал, не въпрос на воля и не просто „яж по-малко".

Ако вие или близък ваш се борите с наднормено тегло, консултацията със специалист е важна стъпка. Съвременната медицина разполага с доказани подходи: хранителна терапия, физическа активност, поведенческа терапия, медикаменти и при нужда хирургия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници