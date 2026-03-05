За първи път в историята броят на децата с наднормено тегло ще надхвърли броя на децата с поднормено тегло, това е един от най-тревожните изводи в новоизлезлия Световен атлас на затлъстяването 2026, публикуван от Световната федерация по затлъстяване.

Ако не се предприемат спешни мерки, затлъстяването при децата ще се превърне в едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве, икономиката и социалното развитие в глобален мащаб.

Числата, които трябва да знаете

Според доклада, през 2025 г. 177 млн. деца на възраст между 5 и 19 години живеят с диагностицирано затлъстяване по целия свят. До 2040 г. този брой се очаква да нарасне до 228 млн, ръст от 8,7% на 11,9% от всички деца и подрастващи в света.

Снимка: OpenAI

Още по-тревожно е, че преди 2027 г. броят на децата с наднормено тегло ще надмине за пръв път в историята броят на децата с поднормено тегло. „Това отразява фундаментална промяна в глобалните тенденции на недохранване и глобалните действия трябва да се адаптират съответно", пишат авторите на доклада.

Повече от 180 държави регистрират нарастващи нива на наднормено тегло и затлъстяване при децата, като най-бързият ръст се наблюдава в страните с ниски и средни доходи.

Къде е проблемът най-сериозен?

Традиционното схващане, че детското затлъстяване е предимно проблем на богатите държави, вече не отговаря на реалността. Според Световния атлас на затлъстяването 2026:

Най-високите нива на затлъстяване се наблюдават в Америка, Източното Средиземноморие и Западния Тихоокеански регион

Бързият ръст е особено изразен в страните с горни средни доходи

В Европа картината е по-обнадеждаваща, от 14 млн. деца с затлъстяване през 2025 г. се очаква намаление до 13 млн. до 2040 г.

Снимка: iStock

Кои са рисковите фактори за затлъстяване при децата?

Докладът посочва, че наднорменото тегло при подрастващите се формира под влиянието на множество взаимосвързани фактори:

Майчино здраве и бременност – наднорменото тегло, диабетът и тютюнопушенето при майката увеличават риска

Ранно хранене – недостатъчното кърмене през първите месеци от живота е сред ключовите рискови фактори за затлъстяване

Недостатъчна физическа активност при деца

Нискокачествено хранене в училище – качеството на училищните хранения има пряко влияние върху индекса на телесна маса (BMI)

Липса на системно мониторинг – много от факторите не се измерват и проследяват последователно, което затруднява глобалния напредък

Какви са последиците от детското затлъстяване?

Хроничните заболявания при деца вече не са само бъдещ риск – те се проявяват още в ранна детска възраст. Според доклада, до 2040 г. поне 120 милиона деца в училищна възраст ще имат ранни признаци на хронично заболяване, свързано с висок индекс на телесна маса (BMI).

Снимка: iStock

Сред конкретните здравни усложнения се открояват:

Чернодробни нарушения

Повишени триглицериди – рисков фактор за сърдечносъдови заболявания

Хипергликемия – рисков фактор за захарен диабет при деца

Хипертония при непълнолетни – рисков фактор за инсулт

Освен физическите последици, Световната здравна организация (СЗО) подчертава и сериозните психосоциални последствия: влошено представяне в училище, по-ниско качество на живот, стигматизация, дискриминация и тормоз.

Какво трябва да се промени?

„Без спешни действия нарастващите нива на затлъстяване ще натоварват все повече здравните системи, общностите и бъдещите поколения", предупреждават Симон Баркера и Йохана Ралстон от Световната федерация по затлъстяване.

Превенцията на затлъстяването сама по себе си не е достатъчна. Необходими са:

Снимка: Canva

По-строги здравни, хранителни и училищни политики

Подобрена градска среда , насърчаваща физическата активност

Равен достъп до медицинска помощ и здравословна храна за всички деца

СЗО е поставя конкретни цели за периода 2025–2030 г., като намаляване на наднорменото тегло с 5%, увеличаване на изключителното кърмене до 60% и намаляване на анемията при жени в репродуктивна възраст с 50%.

Данните от Световния атлас на затлъстяването 2026 рисуват тревожна картина: затлъстяването при децата се превръща в глобална криза с дълбоки последици за здравето, икономиката и социалното равенство.

Докато Европа бележи умерен напредък, в много части на света проблемът се задълбочава с тревожна скорост. Здравословните навици, формирани от ранна детска възраст, включително правилното хранене, редовната физическа активност и качественото здравословно хранене в училище остават най-мощното оръжие срещу тази нарастваща пандемия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници