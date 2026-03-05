За първи път в историята броят на децата с наднормено тегло ще надхвърли броя на децата с поднормено тегло, това е един от най-тревожните изводи в новоизлезлия Световен атлас на затлъстяването 2026, публикуван от Световната федерация по затлъстяване.
Ако не се предприемат спешни мерки, затлъстяването при децата ще се превърне в едно от най-сериозните предизвикателства за общественото здраве, икономиката и социалното развитие в глобален мащаб.
Числата, които трябва да знаете
Според доклада, през 2025 г. 177 млн. деца на възраст между 5 и 19 години живеят с диагностицирано затлъстяване по целия свят. До 2040 г. този брой се очаква да нарасне до 228 млн, ръст от 8,7% на 11,9% от всички деца и подрастващи в света.
Още по-тревожно е, че преди 2027 г. броят на децата с наднормено тегло ще надмине за пръв път в историята броят на децата с поднормено тегло. „Това отразява фундаментална промяна в глобалните тенденции на недохранване и глобалните действия трябва да се адаптират съответно", пишат авторите на доклада.
Повече от 180 държави регистрират нарастващи нива на наднормено тегло и затлъстяване при децата, като най-бързият ръст се наблюдава в страните с ниски и средни доходи.
Къде е проблемът най-сериозен?
Традиционното схващане, че детското затлъстяване е предимно проблем на богатите държави, вече не отговаря на реалността. Според Световния атлас на затлъстяването 2026:
- Най-високите нива на затлъстяване се наблюдават в Америка, Източното Средиземноморие и Западния Тихоокеански регион
- Бързият ръст е особено изразен в страните с горни средни доходи
- В Европа картината е по-обнадеждаваща, от 14 млн. деца с затлъстяване през 2025 г. се очаква намаление до 13 млн. до 2040 г.
Кои са рисковите фактори за затлъстяване при децата?
Докладът посочва, че наднорменото тегло при подрастващите се формира под влиянието на множество взаимосвързани фактори:
- Майчино здраве и бременност – наднорменото тегло, диабетът и тютюнопушенето при майката увеличават риска
- Ранно хранене – недостатъчното кърмене през първите месеци от живота е сред ключовите рискови фактори за затлъстяване
- Недостатъчна физическа активност при деца
- Нискокачествено хранене в училище – качеството на училищните хранения има пряко влияние върху индекса на телесна маса (BMI)
- Липса на системно мониторинг – много от факторите не се измерват и проследяват последователно, което затруднява глобалния напредък
Какви са последиците от детското затлъстяване?
Хроничните заболявания при деца вече не са само бъдещ риск – те се проявяват още в ранна детска възраст. Според доклада, до 2040 г. поне 120 милиона деца в училищна възраст ще имат ранни признаци на хронично заболяване, свързано с висок индекс на телесна маса (BMI).
Сред конкретните здравни усложнения се открояват:
- Чернодробни нарушения
- Повишени триглицериди – рисков фактор за сърдечносъдови заболявания
- Хипергликемия – рисков фактор за захарен диабет при деца
- Хипертония при непълнолетни – рисков фактор за инсулт
Освен физическите последици, Световната здравна организация (СЗО) подчертава и сериозните психосоциални последствия: влошено представяне в училище, по-ниско качество на живот, стигматизация, дискриминация и тормоз.
Какво трябва да се промени?
„Без спешни действия нарастващите нива на затлъстяване ще натоварват все повече здравните системи, общностите и бъдещите поколения", предупреждават Симон Баркера и Йохана Ралстон от Световната федерация по затлъстяване.
Превенцията на затлъстяването сама по себе си не е достатъчна. Необходими са:
- По-строги здравни, хранителни и училищни политики
- Подобрена градска среда, насърчаваща физическата активност
- Равен достъп до медицинска помощ и здравословна храна за всички деца
СЗО е поставя конкретни цели за периода 2025–2030 г., като намаляване на наднорменото тегло с 5%, увеличаване на изключителното кърмене до 60% и намаляване на анемията при жени в репродуктивна възраст с 50%.
Данните от Световния атлас на затлъстяването 2026 рисуват тревожна картина: затлъстяването при децата се превръща в глобална криза с дълбоки последици за здравето, икономиката и социалното равенство.
Докато Европа бележи умерен напредък, в много части на света проблемът се задълбочава с тревожна скорост. Здравословните навици, формирани от ранна детска възраст, включително правилното хранене, редовната физическа активност и качественото здравословно хранене в училище остават най-мощното оръжие срещу тази нарастваща пандемия.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Euronews Health (2026, март). Кризата с детското затлъстяване наближава: случаите ще достигнат 228 милиона до 2040 г., сочи доклад.
- Световна федерация по затлъстяване (2026). Световен атлас на затлъстяването 2026.