Първите 1000 дни са критично важни в борбата с детското затлъстяване

Мащабно проучване на екип от специалисти към Европейския съюз представи нови доказателства за критичните „първи 1000 дни“, обхващащи периода от зачеването до 2-годишна възраст, свързани с детското затлъстяване.

Експертите разкриват ключови рискови фактори, които могат да помогнат за смекчаване на нарастващата глобална пандемия, в каквато се превърна детското затлъстяване, съобщава NewsMedical.

Част от изводите са, че действията за намаляване на затлъстяването в начина на живот често започват твърде късно, пренебрегват се факторите, свързани със здравето на бащата, както и начинът на хранене на кърмачетата.

Над 750 милиона деца ще страдат от затлъстяване през 2035 година

Затлъстяването в детска възраст е значителен глобален проблем за общественото здраве, характеризиращ се със значителни дисбаланси между приема на калории на детето (напр. преяждане) и разхода на калории (напр. заседнал начин на живот).

Това състояние е силно свързано с редица хронични и животозастрашаващи заболявания, включително затлъстяване при възрастни, сърдечно-съдови заболявания и дори преждевременна смърт.

Тревожно е, че статистическите данни сочат, че до 2035 г. над 750 милиона деца на възраст 5-19 години ще страдат от наднормено тегло или затлъстяване, което подчертава необходимостта от спешни интервенции за смекчаване на тази тиха глобална пандемия.

Същевременно проучвания, основаващи се на големи извадки, сочат, че над 60% от децата с наднормено тегло или затлъстяване продължават да страдат от наднормено тегло или затлъстяване и като възрастни.

Снимка: iStock

Все повече доказателства сочат, че повечето рискове, свързани с детското затлъстяване, се задействат в ранна възраст, по време на адаптацията към средата в утробата и ранното детство.

Почти 30% от българчетата са с наднормено тегло

За първи път през 2025 година затлъстяването надмина поднорменото тегло като водеща форма на недохранване в световен мащаб. То засяга 1 от 10 деца и подрастващи – или 188 милиона момичета и момчета в училищна възраст.

Приблизително 1,5 млн. българи са със затлъстяване, като страната ни е на едно от водещите места по честота на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС, сочат данни на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO).

По данни от глобалния Доклад на УНИЦЕФ 29,2% от българските деца на възраст между 5 и 19 години са с наднормено тегло през 2022 г., в сравнение с 27,6% през 2018 г. – ръст, който потвърждава негативната тенденция.

Европа с обща мисия срещу детското затлъстяване

Настоящият доклад по темата подкрепя усилията за намаляване на затлъстяването при децата, като обобщава заключенията на Консорциума на Европейския съюз по затлъстяване – широкомащабно европейско сътрудничество.

Докладът синтезира данни, събрани в продължение на години, с цел да идентифицира пропуските и да създаде нова рамка за превенция на детското затлъстяване.

В прегледа първо се анализират данни от наблюдения и интервенции от 12 текущи проучвания в цяла Европа, като се използват данни от множество широкомащабни кохорти на новородени. След това консорциумът (състоящ се от изследователи, родители и представители на организации за обществено здраве) предоставя дългосрочни данни и резултати от изследванията, които ще послужат за бъдещи дискусии по темата.

Критични недостатъци в настоящата борба срещу затлъстяването

Докладът на консорциума на Европейския съюз разкрива, че настоящите подходи за превенция на затлъстяването страдат от три критични недостатъка.

Снимка: iStock

„Първите 1000 дни от живота представляват уникална възможност за предотвратяване на детското затлъстяване от самото му начало нататък. Въпреки огромния му потенциал, стратегиите за превенция досега са довели до разочароващи резултати“, пишат експертите в мащабния доклад.

Подценява се здравето на бащата

Интервенциите са фокусирани прекалено тясно върху бременните майки, като до голяма степен пренебрегват здравето на бащите и здравето преди зачеването.

По-конкретно, анализите разкриват, че фактори, свързани с бащите, като Индекс на телесна маса (ИТМ) и диета, са независимо свързани с риска от затлъстяване при децата. Освен това, много малко семейства (между 1,9 % и 3,7 %) отговарят на критериите за оптимален „родителски“ резултат за здравословен начин на живот по време на бременност, като по-високото социално-икономическо положение е свързано с по-здравословен начин на живот на родителите.

Твърде късно стартира битката със затлъстяването при децата

В повечето случаи действията за намаляване на затлъстяването при децата често започват твърде късно.

Забележително е, че обзорът на 20 проучвания за пренаталния начин на живот, в които са участвали 11 385 жени, не установява значително влияние върху теглото, ръста или индекса на телесна маса (ИТМ) на децата им (на възраст от 1 месец до 7 години), което вероятно се дължи на късното започване, кратката продължителност, малкия размер на извадката, загубата на проследяване и ограничената оценка на процеса, което намалява способността за откриване на ефекти.

Храненето на кърмачета е от изключително важно значение

Най-ясните ползи за теглото на децата са наблюдавани при стратегиите за хранене на кърмачета, които намаляват ранния прием на протеини и ограничават консумацията на немодифицирано краве мляко през кърмаческата и ранната детска възраст.

Тези стратегии, включително използването на формули за кърмачета с по-ниско съдържание на протеини, когато кърменето не е възможно, показват най-последователни доказателства за ползите за теглото на децата.

Настоящият доклад на Европейския съюз установява, че успешното справяне с детското затлъстяване изисква фундаментална промяна в стратегията от прости съвети за хранене и подготовка, които започват много преди зачеването.