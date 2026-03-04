До 2035 г. се очаква половината от населението на света - около 4 милиарда души, да живее с наднормено тегло или затлъстяване.

Това не е само проблем на възрастните. Затлъстяването в детска възраст нараства бързо, като нивата сред децата в училищна възраст са се увеличили почти 5 пъти от 1975 г. насам, особено в страните с ниски и средни доходи.

По данни от глобалния доклад на УНИЦЕФ 29,2% от българските деца на възраст между 5 и 19 години са с наднормено тегло през 2022 г., в сравнение с 27,6% през 2018 г. – ръст, който потвърждава негативната тенденция.

България се нарежда сред страните с най-високи нива на детско затлъстяване в Европа.

Като разбираме затлъстяването, вместо да го стигматизираме, като даваме приоритет на превенцията от най-ранните години, като се фокусираме върху житейския опит и като осигуряваме равен достъп до грижи, можем да променим траекторията.

Световният ден за борба със затлъстяването тази година е призив за действие към всички нас. Заедно можем да променим историята на затлъстяването.

Съществува голямо разнообразие от възможности за лечение, които да ви помогнат да отслабнете. Леченията включват хранене, упражнения, лекарства, процедури и други терапии, които могат да помогнат.

Промени в диетата

Промяната в диетата ви може да бъде от решаващо значение за насърчаване на загубата на тегло. Вие качвате тегло, когато консумирате повече калории, отколкото ви е необходимо.

Следователно, вашият лекар може да препоръча промени в диетата, за да намалите енергийната (калорийна) плътност, като същевременно гарантирате, че получавате необходимите витамини и хранителни вещества.

Снимка: Canva

Той може да ви насочи към регистриран диетолог, който да ви предостави персонализиран хранителен план, отговарящ на вашите нужди.

Физическа активност

Наред с промените в диетата, увеличаването на физическата активност ви помага да изгаряте повече калории. Поради това, здравните специалисти често препоръчват приемането на редовен фитнес режим, наред с промените в храненето.

Възрастните трябва да се занимават с 150 до 300 минути умерено интензивна активност седмично, като например бързи разходки или джогинг.

Като алтернатива, можете да се стремите към 75 до 150 минути високоинтензивни упражнения, като бягане, вдигане на тежести, футбол и скачане на въже. Можете също така да комбинирате умерено и високоинтензивни дейности.

Поведенчески модификации

Поведенческите модификации и терапии могат да ви помогнат да се справите със стигмите, свързани с теглото, и да ви подкрепят в промените в начина на живот, за да се справите със затлъстяването.

Снимка: Canva

Някои поведения – като например колко ядете, хранителните ви навици и с какво свързвате храненето, влияят върху теглото. Терапията за поведенческа модификация има за цел да ги разпознае и да разработи стратегии за насърчаване на упражненията, диетата и целите за отслабване.

Лекарства за отслабване

Лекар може да предпише определени лекарства, които да помогнат за управление на затлъстяването. Те не действат самостоятелно и трябва да се приемат заедно с упражнения, диетични и поведенчески промени. Бъдете особено внимателни, когато имате намерение да приемате такива медикаменти и задължително обсъдете с лекар.

Има някои лекарства, използвани за лечение на други състояния, но могат да помогнат за насърчаване на загубата на тегло. Прилагано под ръководството на вашия лекар, това се нарича употреба на лекарства „извън одобрените“ мерки. За лечение на затлъстяване има няколко такива лекарства:

Оземпик (семаглутид): Лекарство за диабет тип 2

Метформин: Това антидиабетно лекарство се използва като допълнение към други терапии за отслабване.

Топамакс (активно вещество топирамат): Лекарство, използвано за епилепсия или мигрена, също може да стимулира загубата на тегло.

Мунджаро (активно вещество тирзепатид): Друго антидиабетно лекарство, което също може да насърчи загубата на тегло.

Хормонално лечение

Хормоните в червата регулират чувството за ситост и се освобождават, за да сигнализират на тялото ви да спре да се храни. Инжекциите, повишаващи тези нива, наред с други интервенции, могат да намалят приема на калории и да променят хранителните ви предпочитания.

Хирургия

Лекар може да обмисли лечение на затлъстяването с операция, когато други терапии или лечения не са дали резултати. Операциите за лечение на затлъстяване могат да намалят количеството храна, което можете да смилате едновременно, което води до ограничаване на калориите.

Снимка: Canva

Наред с промените в диетата и упражненията, операциите със стомашен байпас, ръкавна гастректомия и стомашната лента могат да доведат до значителна загуба на тегло.

Устройства

Лекари имплантират хирургически няколко устройства, за да насърчат загубата на тегло чрез намаляване на храносмилателния капацитет. Варианти са стомашен балон, вагусова блокада и други.

Много хора избират устройства, тъй като са по-малко инвазивни от операциите за лечение на затлъстяване и много от тези устройства могат да бъдат премахнати или процедурата да бъде обърната, ако целите ви вече не съответстват на предназначението на устройството.

Здравни рискове, свързани с теглото

Наднорменото тегло и затлъстяването могат значително да повлияят на здравето ви. Тези проблеми повишават риска от множество заболявания и здравословни проблеми, включително:

Смъртност по всякаква причина (преждевременна смърт)

Високо кръвно налягане (хипертония)

Висок LDL („лош“) холестерол и триглицериди (дислипидемия) и нисък HDL („добър“) холестерол

Диабет тип 2

Коронарна болест на сърцето или коронарна артериална болест

Удар

Болест на жлъчния мехур

Остеоартрит

Сънна апнея (затруднено дишане по време на сън, причиняващо хъркане)

Няколко вида рак

Разстройства на психичното здраве, включително тревожност и депресия

Болки, болки или нараняване на ставите

Кое е най-доброто лечение за затлъстяване?

Няма един-единствен „най-добър“ подход към затлъстяването. Всеки медицински подход има предимства и недостатъци, изискващи промени в начина на живот, за да се постигнат трайни резултати.

Може да са необходими множество опити или методи, за да се постигнат резултати. Изследователите установяват, че около половината от тези, които са отслабнали, връщат загубеното тегло в рамките на 2 години, като този процент се увеличава до 80% от хората след 5 години.

Това означава, че когато обмисляте възможностите си, ще трябва да намерите правилната комбинация от методи, които работят за вас.

Тъй като има много дезинформация и маркетинг относно подходите и продуктите за отслабване, най-добрият вариант е да се консултирате с вашия лекар. Той ще може да ви помогне да намерите план, който ви позволява да постигнете и поддържате загуба на тегло.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

