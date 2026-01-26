Съществуват много видове хирургични интервенции за отслабване за лечение на затлъстяване и наднормено тегло.

Без лечение, затлъстяването може да доведе до сериозни усложнения. Диабетът, високото кръвно налягане и високият холестерол са някои от хроничните заболявания, свързани със затлъстяването.

Хирургичните методи за отслабване варират по своите предимства, потенциални недостатъци и рискове.

Какво представляват операциите за отслабване?

Бариатричната хирургия е сериозно медицинско решение. Тя включва промени в диетата и начина на живот, за да има максимални ползи за отслабване и подобряване на здравето.

Бариатричната хирургия е предназначена за хора, живеещи със затлъстяване. Тя обаче не винаги е първият избор за отслабване. Хората със затлъстяване обикновено опитват много стратегии, които поради една или друга причина не са дали резултат.

Операцията за отслабване се използва за намаляване на здравните рискове, свързани със затлъстяването, като например сърдечни проблеми.

За кого са подходящи операциите за отслабване?

Кандидатите за бариатрична хирургия обикновено отговарят на следните критерии:

Индекс на телесна маса (ИТМ) над 40 без други здравословни проблеми (тежко затлъстяване)

ИТМ между 35 и 39.9 с поне едно сериозно заболяване, свързано със затлъстяването (диабет, хипертония, сънна апнея)

ИТМ между 30 и 34.9 с метаболитен синдром или диабет, който не се контролира с медикаменти

Основни категории операции за отслабване

Операциите за отслабване се разделят на няколко основни типа според механизма им на действие:

Рестриктивни операции – намаляват размера на стомаха, така че човек се чувства сит по-бързо и след консумация на по-малко храна.

Малабсорбтивни операции – включва отстраняване на част от тънките черва или заобикалянето им. Скъсяването на тънките черва означава, че от храната се абсорбират по-малко хранителни вещества.

Комбинирани операции – съчетават двата подхода за максимален ефект. Част от стомаха се отстранява, а след това част от тънките черва се байпасира или редуцира. По-малко хранителни вещества се абсорбират и хората се чувстват сити, след като ядат по-малко.

Намаляване на хормоните на глада – премахват частта от стомаха, която отделя хормони, предизвикващи глад.

Видове операции за отслабване

1. Стомашен байпас

Стомашният байпас се счита за златен стандарт в бариатричната хирургия и е една от най-ефективните процедури. Процедурата включва намаляване на размера на стомаха.

Как се извършва: Хирургът използва хирургични скоби, за да намали стомаха до размер на яйце. След това по-малкият стомах, наречен „торбичка”, се прикрепя към втората част на тънките черва. Храната заобикаля първата и част от втората част на тънките черва.

Предимства:

Води до значителна загуба на тегло – повече от другите видове операции

Проучване от 2024 г. показва , че над 46% от пациентите постигат ремисия на диабет тип 2

Високата ремисия на диабета се запазва дори, ако човек възвърне теглото си

Недостатъци:

Стомашният байпас е труден за обръщане, ако бъдеща медицинска причина го налага

Въпреки че този процент е много по-нисък от други операции, около 4% от хората с байпас на Roux-en-Y ще възвърнат част от загубеното тегло

Възможни дългосрочни усложнения: дъмпинг синдром (храната преминава твърде бързо в червата), желязодефицитна анемия, жлъчни камъни

Рискове: Има по-висок риск от усложнения през първия месец в сравнение с други бариатрични операции. Има около 1% риск от изтичане на мястото на операцията.

2. Ръкавна гастректомия (Стомашен ръкав)

Ръкавната гастректомия е една от най-популярните операции за отслабване.

Как се извършва: Около 80% от стомаха се премахва и се затваря с хирургични скоби. Останалата част е по-тясна и има формата на банан. Хората имат по-малка площ в стомаха, така че се чувстват сити бързо, когато се хранят.

Предимства:

Може да доведе до по-голяма загуба на тегло в сравнение с регулируемата стомашна лента, като хората губят около 60% от излишното си телесно тегло

Засяга само стомаха – тънките черва не се променят

Премахването на част от стомаха намалява производството на хормони, контролиращи апетита

Недостатъци:

При тази процедура част от стомаха наистина се отстранява, така че процедурата е необратима

Възможен дефицит на витамини и минерали след операцията

Рискове: Рефлукс (стомашна киселина, която се връща в хранопровода) е често усложнение, което понякога не реагира на лечение. В някои случаи тази операция може да бъде превърната в стомашен байпас по Roux-en-Y, ако рефлуксът сериозно влияе върху качеството на живот.

3. Регулируема стомашна лента

Известен още като LAP-Band, процедурата се нарича още лапароскопска гастрична бандажна операция. Това е рестриктивна операция.

Как се извършва: Около горната част на стомаха се поставя мека, регулируема силиконова лента, която създава малък "джоб". Това забавя и ограничава количеството храна, което може да се консумира наведнъж, като по този начин дава възможност чувството за ситост да бъде задоволено с освобождаването на пептид YY (PYY).

Предимства:

Обратима процедура (за разлика от байпаса или стомашния ръкав) – лентата може да се регулира или премахне

При хора с диабет операцията води до ремисия в 57% от случаите

Загуба на около 45% от излишното телесно тегло

Недостатъци: Може да бъде по-малко ефективна за отслабване в сравнение с операциите, засягащи тънките черва.

Рискове: Тази операция е склонна да има по-ниски нива на определени рискове (включително смърт) от някои видове бариатрична хирургия. Въпреки това, нивата на необходимост от втора процедура, за да се получат желаните резултати, са по-високи, отколкото при други форми.

4. Билио-панкреатично отклонение

Билиопанкреатичната диверсия (отклонение) се използва по-рядко, но е изключително ефективна.

Как се извършва: Операцията се извършва на два етапа:

Премахва се по-голямата част от стомаха Втората част на тънките черва се отделят хирургично от първата секция (дванадесетопръстника) и последната секция (илеума). Дванадесетопръстникът и илеумът се свързват заедно, заобикаляйки йеюнума.

Храната преминава през тънкия стомах и двете части на червата. В резултат на това хората се чувстват сити по-бързо, когато се хранят, и по-малко калории се абсорбират в тънките черва.

Предимства:

Много ефективна за загуба на тегло – 59% от пациентите имат успешна загуба на тегло 34 месеца след операцията

Постига ремисия на диабет тип 2 при до 84% от хората

Намалява хормоните, контролиращи глада

Недостатъци: Тъй като тази операция води до толкова високи нива на ограничение на калориите, тя може да попречи на усвояването на достатъчно витамини, минерали и протеини от храната.

Рискове: Поради тежката малабсорбция, 0.5% до 4.9% от пациентите се нуждаят от допълнителна операция на тънките черва. Недостатъчна загуба на тегло може да се случи в 0.5% до 2.78% от случаите.

5. Дуодео-илеален байпас с единична анастомоза и ръкавна гастректомия (SADI-S)

Дуодено-илеалният байпас с единична анастомоза и ръкавна гастректомия (SADI-S) е разработен като опростена алтернатива на билиопанкреатичната диверсионна хирургия.

Изисква само една връзка (анастомоза) на червата, което прави операцията по-кратка и с по-нисък риск от усложнения.

Как се извършва: Процедурата започва по същия начин като ръкавна гастректомия – с отстраняване на по-голямата част от стомаха. Първата част на тънките черва (двадесетопръстник/дуоденум) се разделят и се свързва с по-ниска част на тънките черва (илеум), като се прескача голяма част от тях.

Предимства:

Много ефективна за ремисия на диабет тип 2 – до 93% постигат тази цел. Останалите 7% са имали частична ремисия или са приемали лекарства за овладяване на заболяването

77% от пациентите губят медицински значимо количество тегло след първата година

Недостатъци:

Процентът на усложнения в първите дни след тази операция е около 5% (това обаче е по-малко, отколкото при други видове комбинирана бариатрична хирургия)

SADI-S операцията е свързана с риск от развитие на рефлукс, с честота от 2% годишно и 8% от хората имат това усложнение след 15 години

Рискове: Около 3% годишен риск от инцизионна херния (14% след 15 години). Годишният риск от чревна обструкция е 0.3%, като около 1% изпитват това усложнение в рамките на 15 години след операцията.

Устройства за отслабване (неоперативни опции)

Освен хирургическата интервенция, се използват няколко различни вида устройства за насърчаване на загубата на тегло. Те са по-малко инвазивни от бариатричната хирургия, но могат да доведат до по-малка загуба на тегло.

Стомашен балон

За отслабване могат да се използват два вида балони. Те се поставят в стомаха с помощта на специални инструменти, вкарани през устата и надолу през хранопровода (хранителна тръба).

Как се извършва: По време на ендоскопската процедура, докато човек е под анестезия, се поставя стомашен балон. Балонът се вкарва в стомаха и се пълни с физиологичен разтвор. С по-малко място за храна в стомаха, човекът се чувства сит по-бързо.

Вторият вид стомашен балон действа, като не заема място в стомаха, а като забавя движението на храната от стомаха към тънките черва. Хората се чувстват сити за по-дълго време след хранене.

Предимства:

Временно решение (6-12 месеца)

Това е процедура, а не операция, така че не е свързана с хирургически рискове или престой в болница

Подходящо за хора, които не могат или не искат операция

Проучване показва намаление на ИТМ от средно 34 на средно 30

Недостатъци:

Дългосрочните ефекти от процедурите със стомашен балон все още не са известни, тъй като не се използват достатъчно дълго.

Те обаче се използват само временно, за период от 6-12 месеца, което означава, че се изисква друга процедура за премахване на балона

Не е пасивна опция – изисква промени в диетата и начина на живот

Загубата на тегло обикновено е по-малка от хирургичните процедури

Рискове: Гадене, повръщане, коремна болка и симптоми на рефлукс са чести. Около 5% може да се нуждаят от преждевременно премахване на балона. Други рискове включват наранявания при поставяне и инфекция.

Вагусова блокада (vBloc)

Вагусовата блокада използва медицинско устройство за регулиране на вагусния нерв, който контролира храносмилането. То променя начина, по който този нерв работи, което може да доведе до промяна в това как хората се чувстват гладни или сити.

Как се извършва: Устройството се имплантира чрез лапароскопска операция под обща анестезия. Процедурата отнема под два часа. Имплантираното устройство излъчва електрически импулси на редовни интервали, за да блокира сигнала за глад.

Предимства:

Загуба на около 24% от излишното тегло

Обратима процедура, така че това устройство може да бъде премахнато

Недостатъци:

Устройството трябва да се зарежда два пъти седмично

Недостатъчно дългосрочни проучвания

Рискове: Киселини, диспепсия, коремна болка, оригване и затруднено преглъщане. Повечето симптоми са краткотрайни. След 18 месеца 7% се нуждаят от корекция.

Как да изберете подходящата операция за отслабване

Редица фактори ще ви помогнат да определите дали операцията за отслабване е подходяща за вас, както и коя процедура е най-добрата.

Някои неща, които трябва да се вземат предвид, включват:

Способност за спазване на диета и упражнения за максимална загуба на тегло

Цена на процедурата

Колко загуба на тегло е желана

Наличие на други заболявания , свързани със затлъстяването

Предишни операции на стомаха, червата или корема

Общо здравословно състояние и подходяща възможност за операция (някои предшестващи заболявания може да не са съвместими с някои операции)

Време за възстановяване

Лични убеждения относно медицинските процедури

Хората трябва да използват споделено вземане на решения със своите лекари, за да разберат всички плюсове, минуси и рискове, приложими към тях като индивиди.

Операции за отслабване при тийнейджъри

Американското дружество за метаболитна и бариатрична хирургия препоръчва операция за тийнейджъри при следните критерии:

ИТМ ≥ 35 (или 120% от 95-ия персентил) плюс заболяване, свързано със затлъстяването (обструктивна сънна апнея, диабет тип 2, хипертония, стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)

ИТМ ≥ 40 (или 140% от 95-ия персентил) – тежко затлъстяване

Какво да очаквате след операцията

Хирургичните процедури за отслабване са все по-често срещани и техниките се подобряват през последните години. Като цяло, рисковете от усложнения са ниски и повечето хора се справят добре.

Един от проблемите, за който хората ще трябва да следят, е връщането на теглото. Някои полезни промени в начина на живот ще бъдат важни за постигане на дълготраен успех.

Дългосрочни промени в начина на живот:

Витамини и минерали под формата на добавки ще са необходими до живот

Редовни упражнения за поддържане на загубата на тегло

Отказване от тютюнопушене и намаляване на алкохола

Чести последващи прегледи през първата година или две

Редовни проверки за наблюдение на усложнения

Различните видове операции за отслабване предлагат доказани решения за хора със затлъстяване, при които традиционните методи нямат резултат.

Изборът на подходящата операция е лично решение, което трябва да се вземе в тясно сътрудничество с квалифициран медицински специалист. Консултирайте се с лекар или бариатричен хирург, за да определите дали конкретната операцията за отслабване е подходяща за вас и коя най-добре отговаря на вашите здравословни цели.

Не забравяйте, че успехът на бариатричната хирургия зависи не само от самата процедура, но и от вашия ангажимент към промени в начина на живот след нея.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

