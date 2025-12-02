Световната здравна организация (СЗО) направи историческа стъпка в борбата срещу глобалната епидемия от затлъстяване, като издаде първите си официални насоки за използването на лекарства за отслабване. Препоръките, публикувани в медицинското списание JAMA, идват в момент, когато употребата на популярните GLP-1 медикаменти нараства значително по целия свят.

Но ключовото послание на СЗО е ясно: лекарствата за отслабване не са самостоятелно решение. Те трябва да се комбинират със здравословен начин на живот, диета, физическа активност и психологическа подкрепа.

Какво представляват GLP-1 медикаментите за отслабване?

Новите насоки на СЗО се отнасят до класа лекарства, известни като GLP-1 агонисти на рецептора (glucagon-like peptide-1). Тези медикаменти включват:

Снимка: Canva

Тирзепатид (Mounjaro и Zepbound)

Семаглутид (Ozempic, Wegovy и Rybelsus)

Лираглутид (Saxenda)

Механизмът на действие на тези препарати е в имитирането на хормон, който естествено намалява апетита. По този начин те помагат на пациентите да намалят приема на храна и да постигнат значителна загуба на тегло.

Според данните, публикувани в Nature, тези медикаменти демонстрират ефективност при лечение на затлъстяване и подобряване на метаболитното здраве. Въпреки това, СЗО подчертава, че доказателствата за дългосрочното им въздействие все още са ограничени.

Защо препоръките на СЗО са "условни"?

Световната здравна организация определя своите препоръки като "условни" поради няколко важни фактора:

Липса на дългосрочни данни за ефектите от продължителна употреба.

Неяснота относно разходите и тяхното въздействие върху здравните системи.

Въпроси за достъпност и справедлив достъп до лечение.

Риск от възвръщане на теглото след спиране на медикаментите.

Много пациенти възстановяват загубеното тегло, когато спрат приема на тези лекарства, което поражда въпроса дали те трябва да се приемат доживот. Това прави интегрирания подход още по-важен.

Затлъстяването като хронично заболяване

Мари Спрекли, специалист по хранене и изследовател на затлъстяването в Кеймбриджкия университет, подчертава силната страна на новите насоки:

Снимка: Canva

"Ключово предимство е акцентът върху комбинирането на медикаментозното лечение с поведенческа подкрепа и необходимостта от справедлив достъп, вместо да се представят лекарствата като самостоятелно решение."

СЗО ясно признава, че затлъстяването е хронично, прогресиращо и рецидивиращо заболяване, което изисква дългосрочно, интегрирано управление, а не краткосрочно лечение.

Мащабът на проблема: глобална епидемия

Статистиката е тревожна:

Над 890 млн. възрастни по света страдат от затлъстяване.

Затлъстяването и наднорменото тегло причиняват около 3,7 млн. смъртни случая годишно.

Основните здравни последици включват сърдечно-съдови заболявания , диабет, ракови заболявания , храносмилателни проблеми и неврологични нарушения.

Какво препоръчва СЗО за лечение на затлъстяването?

Според новите насоки, лечението на затлъстяване трябва да включва:

Медикаментозна терапия

GLP-1 агонисти при подходящи пациенти.

Под медицински контрол и наблюдение.

Снимка: Canva

Поведенческа подкрепа

Консултиране за промяна на хранителните навици.

Психологическа подкрепа за дългосрочни промени.

Здравословен начин на живот

Балансирана диета с контрол на калориите.

Редовна физическа активност.

Промени в ежедневните навици.

Дългосрочно проследяване

Редовни прегледи при здравни специалисти.

Мониторинг на теглото и метаболитното здраве.

Адаптиране на лечението при необходимост.

Системен подход срещу затлъстяването

Д-р Джон Уайлдинг, професор по медицина в Университета на Ливърпул, подчертава важността на комплексния подход:

"Всяка стратегия за ограничаване на глобалната епидемия от затлъстяване ще изисква координирани усилия в областта на общественото здраве, включително преглед на хранителните системи и средата за физическа активност, както и подобряване на достъпа до лечение."

Бъдещи стъпки: подобряване на достъпа

СЗО обяви, че следващата версия на препоръките ще се фокусира върху увеличаване на достъпа до GLP-1 медикаменти, тъй като те стават все по-широко достъпни на пазара.

Експертите се надяват, че тези насоки ще насърчат държавите-членки на СЗО да обмислят начини за подобряване на достъпа до цялостна грижа за хора със затлъстяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

