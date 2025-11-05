Излишното телесно тегло не е просто физическо състояние, а един разговор, който тялото ни води с нас. Какво ни казва то? Какво се крие зад нуждата от повече храна?

Отговорите на тези въпроси д-р Неделя Щонова търси заедно с д-р Велислава Донкина (клиничен психолог и психотерапевт), Дерйа Хюсеин (клиничен диетолог) и д-р Весела Михнева (ендокринолог) в „Подкаст за здраве“.

Кои фактори допринасят за натрупването на излишни килограми?

Според Дерйа Хюсеин проблемът не е на индивидуално равнище. „Аз смятам, че проблемът е на обществено ниво. Тоест той не се състои в това какво прави един човек, а какво обгражда този човек – в каква среда живее, какви са факторите, които му влияят, какви са менталните аспекти“, сигурна е тя.

Дерйа Хюсеин смята, че коренът не е в недостига на мотивация, а в липсата на организация, на планиране и на изграждане на здравословна среда около тези хора.

Снимка: bTV Media Group

„Общуването с другия ни помага не само да регулираме себе си, но и да разбираме себе си. И голяма част от този проблем с наднорменото тегло, освен че се дължи на чисто соматични и физиологични аспекти, е свързана и до голяма степен с психични такива – с отчуждаване, със самота, с опит да се защитим и да направим една по-голяма бариера със света, с непознаването кога и защо се храним и какво изпитваме в момента“, на мнение е д-р Донкина.

Дерйа Хюсеин отбелязва, че рестриктивните диети доказано са контрапродуктивни. Те работят, докато човекът ги спазва, а ако той се върне към старите си навици, ефектът им изчезва на мига – наблюдава се връщане към първоначалното състояние. „Липсва култура на хранене.

Голяма част от хората, които се борят с този проблем, не са хора, които просто се хранят много“, акцентира върху този проблем тя.

„В момента, в който ни се каже, че нещо е забранено, ние не можем да мислим за нищо друго – забраната ни посочва какво желаем“, коментира ефектът от рестрикциите на психологично ниво д-р Донкина.

Какви са ефектите от наднорменото тегло?

Снимка: bTV Media Group

Обезитетът не е само безобиден козметичен дефект. „Затлъстяването е полиморбиден проблем и води до множество други проблеми като високо кръвно, риск от онкологични заболявания и много други страдания“, алармира ендокринологът д-р Весела Михнева.

Специално внимание следва да се обърне на инсулиновата резистентност. „Много често тя е резултат от фамилна предразположеност, но до голяма степен натрупването на килограми води до задълбочаването ѝ и затова подобряването на наднорменото тегло води и до подобряване на инсулиновата резистентност и на хиперинсулинемията“, обяснява д-р Михнева.

Цялото интервю с д-р Велислава Донкина, д-р Весела Михнева и Дерйа Хюсеин пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.