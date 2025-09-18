Учени разработват препарат който препрограмира метаболизма и предотвратява възвръщането на теглото. Резултатите от първите клинични тестове върху хора се очакват през 2026 г, съобщава Medical Xpress.

Лекарственият медикамент е представен на годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета във Виена, Австрия. Това откритие може да промени коренно подхода към лечението на едно от най-сериозните здравни предизвикателства на нашето време.

Ограниченията на съвременните методи за лечение на затлъстяването

Лечението на затлъстяването претърпя значителни промени през последните години благодарение на глюкагон-подобните пептид-1 (GLP-1) рецепторни агонисти като семаглутид. Тези лекарства действат чрез намаляване на апетита, забавяне освобождаването на храната от стомаха и увеличаване усещането за ситост. Въпреки високата им ефективност за отслабване, много хора възвръщат теглото си след спиране на лечението.

Снимка: Canva

Проблемът е в това, че причината за затлъстяването се корени в повече фактори освен апетита. То включва нарушен липиден и глюкозен метаболизъм, промени в мастната тъкан и митохондриална дисфункция, което оставя място за нови терапевтични подходи, обясняват учените.

Иновативен подход чрез генетично инженерство

Новият лекарствен препарат, е проектиран да блокира РНК молекула, наречена miR-22. Тази молекула контролира много процеси, свързани със затлъстяването, включително липидния метаболизъм, производството и активността на митохондриите, както и преустройството на мастната тъкан.

Надеждата е, че чрез едновременното справяне с всички тези фактори, медикаментът, който се прилага веднъж седмично като подкожна инжекция, ще препрограмира метаболизма и ще доведе до дълготраен процес на отслабване. Това представлява коренно различен подход от съществуващите лечения, които се фокусират главно върху потискането на апетита.

Обещаващи резултати от лабораторните изследвания

Предклиничните проучвания показват, че съединението може да предизвика значително отслабване, като загубеното тегло не се възвръща при спиране на лечението. В тестове върху затлъстели мишки животните, получаващи седмични инжекции от препарата, губят около 12% повече тегло в сравнение с нелекуваните мишки. Загубата на тегло настъпва постепенно в рамките на петте месеца лечение, което води до връщане на животните към здравословно тегло.

Снимка: Canva

Особено важно е, че лекуваните мишки губят тегло, въпреки че консумират същото количество храна като нелекуваните мишки, което предполага, че новата терапия не потиска апетита, а препрограмира метаболизма.

Преимущества при съчетаване с други лекарства

Резултатите показват, че че новият медикамент селективно се насочва към мастната маса, което е изключително важно, защото бързото отслабване при диета или прием на GLP-1 лекарства може да доведе до загуба и на мускулна маса. Мускулната маса, особено скелетната мускулатура, е централна за силата, издръжливостта и регулирането на кръвната захар, и нейната загуба е потенциално вредна.

Тестовете върху животни установяват, че те губят 15% мастна маса и само 1% мускулна маса за 10 седмици, в сравнение със 16% мастна маса и 8% мускулна маса при прием само на семаглутид. Докато приматите, получаващи само семаглутид, възвърщат теглото си след спиране на лечението, животните, получаващи комбинираното лечение, не възвърщат натнормето тегло дори след спиране на семаглутида и продължаване само с новата терапия.

Безопасност на новия препарат и следващи стъпки

При терапевтичните дози не се наблюдават значителни странични ефекти при мишките или нечовешките примати, което е обнадеждаващ знак за безопасността на препарата. В момента лекарството се дава за първи път на хора в рамките на клинично изпитване от фаза I в Холандия.

Снимка: Canva

Рандомизираното двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване ще включи до 80 участници, включително някои с наднормено тегло или затлъстяване, и ще оцени безопасността и страничните ефекти на различни дози. Първите участници са лекувани през ноември 2024 година, а първоначалните резултати се очакват в началото на 2026 година.

Новият препарад може да отвори нова ера в лечението на затлъстяването, предлагайки надежда за милиони хора по света, които се борят с това състояние и неговите усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.