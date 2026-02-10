Хората с наднормено тегло не са изправени само пред риск от диабет или сърдечносъдови болести. Ново мащабно изследване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet, установява връзка между затлъстяването и инфекциозните заболявания, такава, която може да промени начина, по който медицината гледа на профилактиката и лечението на инфекции.

Какво установява изследването?

Проучването проведено сред над 500 000 души от Финландия и Обединеното кралство е едно от най-мащабните в своя вид. Участниците се проследяват средно за 13 до 14 години, а ИТМ (индексът на телесна маса) им е измерен в началото на периода.

Снимка: Canva

Основният извод е, че хората с ИТМ над 30 (клинично затлъстяване) имат 70% по-висок риск от хоспитализация или смърт от инфекциозно заболяване в сравнение с тези с нормално тегло (ИТМ между 18,5 и 24,9).

Изследването обхваща широк спектър от инфекции, включително:

грип и пневмония

гастроентерит (стомашно-чревни инфекции)

инфекции на пикочните пътища

Covid-19

Рискът нараства пропорционално с увеличаването на теглото, колкото по-висок е ИТМ, толкова по-голяма е вероятността от тежко протичане на инфекцията.

Глобален мащаб: Стотици хиляди смъртни случаи

Изследователите изчисляват, че затлъстяването вече може да е свързано с до 600 000 от 5,4 млн. смъртни случая от инфекциозни болести годишно или около 11% от всички подобни в световен мащаб.

Данните по страни показват значителни разлики:

Великобритания: ~1 на всеки 6 смъртни случая от инфекции е свързан с наднормено тегло

САЩ: ~1 на всеки 4 смъртни случая

Виетнам: едва 1,2% – най-ниският дял сред изследваните държави

Защо затлъстяването отслабва имунната система?

Според проф. Мика Кивимяки от Университетски колеж Лондон, ръководител на изследването, затлъстяването може да нарушава способността на имунната система да се защити срещу бактерии, вируси, паразити и гъбички, което води до по-тежко протичане на болестите.

„Нашите открития предполагат, че широки биологични механизми може да са в основата на тази връзка", коментира проф. Кивимяки.

Интересно е, че данни от клинични изпитвания на лекарствата за отслабване от типа GLP-1 (известни и като „Оземпик") показват, че намаляването на теглото изглежда намалява и риска от тежки инфекции, което косвено потвърждава хипотезата за биологичния механизъм. Изследователите обаче подчертават, че са необходими допълнителни проучвания.

Ваксинацията – особено важна за хората с наднормено тегло

Д-р Соля Нюберг от Университета в Хелзинки, първи автор на изследването, отправя ясен призив: докато се търсят по-дългосрочни решения на проблема с глобалното затлъстяване, превенцията чрез ваксинация при хора с наднормено тегло е от изключително значение.

„Особено важно е хората, живеещи с наднормено тегло, да поддържат ваксинациите си актуални", заявява тя.

Снимка: Canva

Какви политики се препоръчват?

Авторите на изследването акцентират върху необходимостта от системни мерки за справяне с глобалните нива на затлъстяване, включително:

достъп до достъпни и здравословни храни

повече възможности за физическа активност

политики, подкрепящи поддържането на здравословно тегло

Ограничения на изследването

Д-р Сара Ахмади-Абхари от Импириъл Колидж Лондон, съавтор на проучването, напомня, че глобалните оценки трябва да се интерпретират внимателно. Изследването е наблюдателно и не може да доказва пряка причинно-следствена връзка.

Връзката между затлъстяването и инфекциозните заболявания вече не може да се пренебрегва. Данните от над половин милион души потвърждават, че ИТМ над 30 значително увеличава риска от тежко боледуване и смърт при широк спектър от инфекции. Докато науката продължава да изследва механизмите, едно е ясно: влиянието на теглото върху здравето надхвърля далеч рамките на хроничните болести и се простира до острите инфекциозни заплахи в ежедневието ни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

